Možda zvuči bezazleno, ali ono na čemu spavate svake noći može da budeskriveni izvor iritacija i upala, upozorava dr Sanjev Gulati iz Odeljenja za dermatologiju bolnice Sharda u Noidi.

- Na prvi pogled, čaršavi, jastučnice i ćebad mogu da deluju čisto, ali posle nekoliko dana ili nedelja korišćenja, prekrivaju se slojem znoja, sebuma, mrtvih ćelija kože, dlaka kućnih ljubimaca, grinja i bakterija. Kada koža, posebno na licu, noćima dolazi u kontakt s ovim „koktelom“, stvara se idealno okruženje za zapušene pore, iritacije i alergijske reakcije - objašnjava doktor..

Veza između prljave posteljine i akni

Prljave jastučnice i čaršavi postaju plodno tlo za Propionibacterium acnes – bakteriju koja prirodno živi na koži, ali u takvim uslovima lakše izaziva bubuljice.

Sveža posteljina nisu luksuz – ona je osnovna higijenska navika Foto: Shutterstock

- Znoj i masnoća sa kože i kose upijaju se u posteljinu, a zatim ponovo vraćaju na lice, što pogoduje pojavi novih upala. Dodatno, hrapavi ili nečisti materijali mogu da izazovu mehaničku iritaciju, posebno kod osoba sa osetljivom ili aknoznom kožom - opominje dermatolog.

Alergije i grinje – neprijatelji iz kreveta

Krevet je savršeno stanište za grinje koje se hrane mrtvim ćelijama kože. Njihovi izmet i delovi tela izazivaju simptome alergijskog rinitisa, ekcema i astme.

- U toplim i vlažnim uslovima lako se razvijaju i plesni, čije spore mogu da izazovu kijanje, zapušen nos i suzenje očiju. Ako kućni ljubimci spavaju na krevetu ili spavate otvorenih prozora, posteljina može da se napuni i polenom, što dodatno pogoršava stanje kod alergičnih osoba - navodi doktor.

Kako da prepoznate da vam posteljina pravi problem

Bubuljice koje se stalno pojavljuju na strani lica na kojoj spavate

Kijanje ili zapušen nos noću i ujutru

Iznenadni ekcem ili kontaktni dermatitis

ili kontaktni dermatitis Pojačana osetljivost kože, iako niste menjali ishranu ili negu

Iznenadni ekcem ili kontaktni dermatitis može da bude jedan od simptoma Foto: Shutterstock

Koliko često prati posteljinu?

Prema preporukama dr Gulatija, jastučnice bi trebalo prati na svaka dva do tri dana, čaršave jednom nedeljno, a ćebad i navlake za jorgane na svake dve do četiri nedelje. Zaštitne navlake za dušek dovoljno je prati na mesec ili dva.

- Perite u vrućoj vodi kako biste uništili bakterije i grinje, i koristite deterdžent bez mirisa i alergena - savetuje on.

Mali trikovi za čistu kožu i miran san

Tuširanje pre spavanja produžava svežinu posteljine, a vezivanje duge kose ili nošenje svilenih kapica smanjuje prenos masnoće na jastuk. Nikada ne spavajte sa šminkom, birajte prirodne materijale poput pamuka i, ako imate alergije, uložite u zaštitne navlake protiv grinja.