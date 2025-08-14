Aluminijumske soli u dezodoransima: Da li su povezane sa većim rizikom od raka dojke i Alchajmerove bolesti?
Ovo se posebno odnosi na ljude sa osetljivom kožom ili one koji žele da smanje izloženost potencijalno štetnim hemikalijama.
Dezodoransi su jedan od najčešće korišćenih proizvoda za održavanje svežine. Većina tradicionalnih dezodoransa sadrži aluminijumske soli, koje služe kao antiperspiranti ili hemikalije koje smanjuju znojenje blokiranjem znojnih žlezda.
Međutim, rastuća zabrinutost zbog bezbednosti ovih jedinjenja primorala je naučnu zajednicu, potrošače i zdravstvene radnike da preispitaju njihovu upotrebu.
Šta su soli aluminijuma i kako deluju?
Soli aluminijuma, kao što su aluminijum hidroksid, aluminijum hlorohidrat i jedinjenja aluminijum-cirkonijuma, hemijski reaguju sa kožom i stvaraju privremenu barijeru koja sprečava znojne žlezde da luče znoj. To znači da proizvodi sa solima aluminijuma ne samo da maskiraju neprijatne mirise, već i smanjuju sam proces znojenja.
Razlozi za izbegavanje soli aluminijuma
- Potencijalna iritacija i alergijske reakcije
Mnoge osobe sa osetljivom kožom doživljavaju crvenilo, svrab ili osip nakon upotrebe dezodoransa sa solima aluminijuma. Prema rečima dermatologa, ova jedinjenja mogu oštetiti površinski sloj kože i izazvati iritaciju.
- Bezbednosna pitanja i potencijalne veze sa bolestima
Neki naučnici upozoravaju da soli aluminijuma mogu prodreti kroz kožu i akumulirati se u telu, potencijalno povećavajući rizik od određenih bolesti, iako su dokazi do sada neubedljivi. Postoje istraživanja koja povezuju dugotrajno izlaganje aluminijumu sa povećanim rizikom od raka dojke i Alchajmerove bolesti.
Studija objavljena u časopisu Journal of Inorganic Biochemistry ističe da se aluminijum može akumulirati u tkivima i da može imati neurotoksične efekte. Takođe je poznato da se rak dojke najčešće javlja u gornjem spoljašnjem kvadrantu dojke, blizu pazuha, što je područje sa najvećom izloženošću solima aluminijuma putem dezodoransa.
- Poremećaj prirodnog znojenja
Znojenje je prirodni proces tela koji pomaže u regulisanju temperature i eliminaciji toksina. Blokiranjem znojnih žlezda, soli aluminijuma remete ovaj važan mehanizam.
Zašto većina dezodoransa i dalje sadrži soli aluminijuma?
- Visoka efikasnost - Glavni razlog zašto proizvođači nastavljaju da koriste soli aluminijuma je njihova sposobnost da efikasno blokiraju znoj i pruže dugotrajnu zaštitu od neprijatnih mirisa. Ovo je značajna prednost u poređenju sa mnogim prirodnim dezodoransima, koji uglavnom neutrališu bakterije, ali ne sprečavaju znojenje.
- Isplativost - Aluminijumska jedinjenja su jeftina za proizvodnju, lako dostupna i stabilna, što omogućava proizvođačima da proizvode dezodoranse po nižim cenama i sa dužim rokom trajanja.
- Tradicija i navike potrošača - Mnogi korisnici su navikli na osećaj suve kože, koji pružaju aluminijumski dezodoransi. Promena navika i prelazak na prirodne alternative zahteva dodatnu edukaciju i prilagođavanje.
- Regulacija i bezbednost - Trenutno, regulatorne agencije poput FDA (SAD) i EFSA (EU) nisu zabranile soli aluminijuma u dezodoransima, jer dokazi o štetnosti nisu definitivni. To znači da proizvođači nisu zakonski obavezni da uklone ova jedinjenja.
Postoje li bezbednije alternative?
Tržište prirodnih dezodoransa je značajno poraslo poslednjih godina. Ovi proizvodi koriste sastojke poput sode bikarbone, kokosovog ulja, aloe vere, eteričnih ulja i biljnih ekstrakata koji ne blokiraju znoj, već se fokusiraju na neutralizaciju bakterija koje izazivaju miris.
Potrošači se sve više okreću ovim proizvodima zbog želje za prirodnim i bezbednijim opcijama.
