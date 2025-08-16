Ako vam slabi čulo ukusa možda je problem u cinku? Evo kako još da prepoznate nedostatak
Tokom pandemije kovida-19 gubitak mirisa i ukusa postao je česta pojava i jedan od prepoznatljivih simptoma infekcije. Međutim, gubitak ukusa može da ukazuje i na druge probleme – uključujući i nedostatak cinka. Cink je esencijalni mineral koji ima brojne uloge u organizmu: važan je za imunitet, rast i deobu ćelija, sintezu DNK i proteina, zarastanje rana, kao i za normalan osećaj ukusa i mirisa.
Pedijatar dr Ravi Malik objašnjava da manjak cinka može da oslabi ili izmeni čulo ukusa, izazivajući metalni ili neki drugi neobičan ukus u ustima.
- Cink je ključan za obnavljanje receptora za ukus i za rad proteina/enzima gustina (poznatog i kao karboanhidraza 6) u pljuvački, koji ima važnu ulogu u percepciji ukusa. Kada cinka nema dovoljno, smanjuje se aktivnost ovog enzima, što dovodi do promena u osećaju ukusa - kaže dr Malik.
Nutricionistkinja i savetnica za zdravlje Šital Jadav iz Mumbaja dodaje da je cink tihi arhitekta ukusa – održava strukturu ćelija receptora, učestvuje u sintezi gustina i omogućava nesmetan prenos signala od jezika do mozga.
- Kada cinka nema dovoljno, pada nivo gustina, slabi mikrograđa receptora, a nervni signali postaju neprecizni – i osećaj ukusa se gubi - objašnjava.
Istraživanje iz 2020. godine ispitivalo je vezu između kovida-19 i nedostatka cinka, sa fokusom na simptome poput gubitka ukusa. Pokazalo se da je više od polovine pacijenata imalo nizak nivo cinka, ali još nije jasno da li virus izaziva ovaj manjak ili je on postojao ranije. Cink je važan za imunitet, čulo ukusa i muško reproduktivno zdravlje, a iako laboratorijska istraživanja pokazuju da može da ima antivirusno dejstvo, studije o prehladi su dale različite rezultate – blagotvoran efekat javlja se samo ako suplement počne da uzima u roku od 24 sata od pojave simptoma.
Kako prepoznati da li je gubitak ukusa posledica manjka cinka
Prvi korak je provera serumskog cinka, kaže Jadav, uz napomenu da su „klinički, vrednosti ispod 66 µg/dL kod žena i 70 µg/dL kod muškaraca razlog za zabrinutost.
- Ako su vrednosti niske, pažljivo nadoknađivanje cinka može da vrati čulo ukusa za nekoliko nedelja - dodaje.
Pored gubitka ukusa, manjak cinka može da izazove i:
- metalni ili drugi neobični ukus u ustima
- smanjen apetit
- razdražljivost
- sporo zarastanje rana
- učestale infekcije, naročito kod osoba koje piju ACE inhibitore, lekove za želudačnu kiselinu (PPI) ili diuretike
Dr Malik upozorava da gubitak čula ukusa može da ima i druge uzroke – virusne infekcije, neurološke poremećaje, probleme sa nosom, manjak vitamina B12 – pa je potrebno da lekar uradi pregled i eventualno testiranje cinka pre nego što se počne sa samostalnim uzimanjem suplemenata.
Šta uzrokuje nedostatak cinka
Na manjak cinka mogu da utiču:
- ishrana siromašna namirnicama bogatim cinkom (posebno stroga vegetarijanska i veganska)
- trudnoća, dojenje, ubrzan rast kod dece, velike operacije, stres
- poremećaji apsorpcije i hronična oboljenja (dijareja, Kronova bolest, ulcerozni kolitis, celijakija, hronične bolesti jetre i bubrega)
- hronični alkoholizam, dijaliza
- retki genetski poremećaji (akrodermatitis enteropatika)
- pojedini lekovi: diuretici, ACE inhibitori, PPI, antacidi, neki antibiotici (tetraciklini, hinoloni), kortikosteroidi
Kako sprečiti nedostatak cinka
Ključ prevencije je uravnotežena ishrana. Namirnice bogate cinkom uključuju:
- životinjski izvori: ostrige, crveno meso, piletina, jaja, mlečni proizvodi
- biljni izvori: semenke bundeve, indijski orah, sočivo, leblebije
Ako su nivoi cinka znatno sniženi, lekar može da preporuči dodatke sa 20–40 mg elementarnog cinka dnevno.
Privremeni gubitak ukusa često je bezopasan i povezan sa prehladom ili gripom, ali može da ukaže i na ozbiljnije zdravstvene probleme. Ako postoji sumnja na nedostatak cinka, važno je obratiti pažnju na druge simptome i uraditi laboratorijsko testiranje. Uvek se savetuje konsultacija sa lekarom, naročito ako je gubitak ukusa iznenadan, dugotrajan ili praćen drugim tegobama, poručuju stručnjaci.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs