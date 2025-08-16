Slušaj vest

Tokom pandemije kovida-19 gubitak mirisa i ukusa postao je česta pojava i jedan od prepoznatljivih simptoma infekcije. Međutim, gubitak ukusa može da ukazuje i na druge probleme – uključujući i nedostatak cinka. Cink je esencijalni mineral koji ima brojne uloge u organizmu: važan je za imunitet, rast i deobu ćelija, sintezu DNK i proteina, zarastanje rana, kao i za normalan osećaj ukusa i mirisa.

Pedijatar dr Ravi Malik objašnjava da manjak cinka može da oslabi ili izmeni čulo ukusa, izazivajući metalni ili neki drugi neobičan ukus u ustima.

- Cink je ključan za obnavljanje receptora za ukus i za rad proteina/enzima gustina (poznatog i kao karboanhidraza 6) u pljuvački, koji ima važnu ulogu u percepciji ukusa. Kada cinka nema dovoljno, smanjuje se aktivnost ovog enzima, što dovodi do promena u osećaju ukusa - kaže dr Malik.

Nutricionistkinja i savetnica za zdravlje Šital Jadav iz Mumbaja dodaje da je cink tihi arhitekta ukusa – održava strukturu ćelija receptora, učestvuje u sintezi gustina i omogućava nesmetan prenos signala od jezika do mozga.

- Kada cinka nema dovoljno, pada nivo gustina, slabi mikrograđa receptora, a nervni signali postaju neprecizni – i osećaj ukusa se gubi - objašnjava.

Kada cinka nema dovoljno, nervni signali su neprecizni i osećaj ukusa se gubi Foto: Shutterstock

Istraživanje iz 2020. godine ispitivalo je vezu između kovida-19 i nedostatka cinka, sa fokusom na simptome poput gubitka ukusa. Pokazalo se da je više od polovine pacijenata imalo nizak nivo cinka, ali još nije jasno da li virus izaziva ovaj manjak ili je on postojao ranije. Cink je važan za imunitet, čulo ukusa i muško reproduktivno zdravlje, a iako laboratorijska istraživanja pokazuju da može da ima antivirusno dejstvo, studije o prehladi su dale različite rezultate – blagotvoran efekat javlja se samo ako suplement počne da uzima u roku od 24 sata od pojave simptoma.

Kako prepoznati da li je gubitak ukusa posledica manjka cinka

Prvi korak je provera serumskog cinka, kaže Jadav, uz napomenu da su „klinički, vrednosti ispod 66 µg/dL kod žena i 70 µg/dL kod muškaraca razlog za zabrinutost.

- Ako su vrednosti niske, pažljivo nadoknađivanje cinka može da vrati čulo ukusa za nekoliko nedelja - dodaje.

Pored gubitka ukusa, manjak cinka može da izazove i:

metalni ili drugi neobični ukus u ustima

smanjen apetit

razdražljivost

sporo zarastanje rana

učestale infekcije, naročito kod osoba koje piju ACE inhibitore, lekove za želudačnu kiselinu (PPI) ili diuretike

Dr Malik upozorava da gubitak čula ukusa može da ima i druge uzroke – virusne infekcije, neurološke poremećaje, probleme sa nosom, manjak vitamina B12 – pa je potrebno da lekar uradi pregled i eventualno testiranje cinka pre nego što se počne sa samostalnim uzimanjem suplemenata.

Učestale infekcije su jedan od mogućih simptoma Foto: Shutterstock

Šta uzrokuje nedostatak cinka

Na manjak cinka mogu da utiču:

ishrana siromašna namirnicama bogatim cinkom (posebno stroga vegetarijanska i veganska )

) trudnoća, dojenje , ubrzan rast kod dece, velike operacije, stres

, ubrzan rast kod dece, velike operacije, stres poremećaji apsorpcije i hronična oboljenja (dijareja, Kronova bolest, ulcerozni kolitis, celijakija, hronične bolesti jetre i bubrega)

hronični alkoholizam , dijaliza

, dijaliza retki genetski poremećaji (akrodermatitis enteropatika)

pojedini lekovi: diuretici, ACE inhibitori, PPI, antacidi, neki antibiotici (tetraciklini, hinoloni), kortikosteroidi Kako sprečiti nedostatak cinka

Ključ prevencije je uravnotežena ishrana. Namirnice bogate cinkom uključuju:

životinjski izvori : ostrige, crveno meso, piletina, jaja, mlečni proizvodi

: ostrige, crveno meso, piletina, jaja, mlečni proizvodi biljni izvori: semenke bundeve, indijski orah, sočivo, leblebije

Ključ prevencije je uravnotežena ishrana Foto: Shutterstock

Ako su nivoi cinka znatno sniženi, lekar može da preporuči dodatke sa 20–40 mg elementarnog cinka dnevno.