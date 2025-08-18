Slušaj vest

Infekcije bešike mogu dovesti do upale bešike (cistitisa). Najčešći uzrok cistitisa je infekcija ešerihijom koli

Šta je infekcija bešike (cistitis)?

Bakterije iz područja između genitalija i rektuma (perineuma) mogu ući u uretru i putovati do bešike. To dovodi do simptoma koji utiču na način na koji mokrite (do upale bešike).

Infekcije bešike su veoma česte, posebno kod žena. Oko 50 odsto do 60 odsto žena će u nekom trenutku imati cistitis. I ove infekcije se mogu vratiti (ponoviti) — između 30 odsto i preko 40 odsto žena koje dobiju infekciju bešike će kasnije imati još jednu.

Muškarci imaju manje šanse da obole od cistitisa. To je zato što su im uretre duže — oko 20 do 23 centimetra. Kod žena su mnogo kraće — duge oko 3 do 4 centimetra. Zbog toga je bakterijama teže da dođu do bešike kod muškaraca.

Mnogi ljudi se stide kada pominju simptome cistitisa. Ali infekcije bešike su najčešći tip infekcije urinarnog trakta (UTI).

Simptomi i uzroci

Koji su simptomi cistitisa?

Simptomi cistitisa obično uključuju:

  • Češće mokrenje nego običnoMožda ćete osećati kao da morate stalno da mokrite, čak i ako ne izlazi mnogo. Neki ljudi takođe osećaju iznenadnu, jaku potrebu za mokrenjem koju ne mogu da zadrže (urgentna inkontinencija).
  • Bol ili peckanje prilikom mokrenja (dizurija) – Može peckati ili svrbiti kada počnete ili završite s mokrenjem.
  • Promene u mokraći – Može izgledati tamnije ili loše mirisati.
urin-uz-antr-stockphotourinesample656103616.jpg
Promena boje urina može da bude znak upale bešike Foto: Shutterstock

Ako se infekcija proširi na bubrege (pielonefritis), možete imati i:

Šta izaziva cistitis?

Bakterije uzrokuju većinu infekcija bešike. Najčešća je E. coli (ešerihija koli), koja ulazi u vašu uretru i razmnožava se u bešici.

Faktori koji povećavaju rizik od cistitisa:

  • urođene abnormalnosti urinarnog sistema
  • trudnoća
  • menopauza
  • upotreba katetera
  • upotreba dijafragme i spermicida
  • više emotivnih partnera
  • zatvor
  • dijabetes
  • multipla skleroza
  • već preležani cistitis
eserihija-koli-shutterstock-383166979.jpg
Najčešći uzrok infekcije bešike je bakterija E. coli, koja ulazi kroz uretru i razmnožava se u bešici Foto: Shutterstock

Da li su infekcije bešike zarazne?

Ne, ne možete dobiti infekciju bešike od druge osobe – čak ni seksualnim putem.Ali intimni odnosi mogu izazvati ulazak bakterija u urinarni trakt.

Saveti za smanjenje rizika nakon intimnog odnosa:

  • koristite lubrikant na bazi vode ili silikona
  • praznite bešiku nakon odnosa
  • perite ruke pre i posle toaleta i intimnog odnosa
Komplikacije

Ako se ne leči, cistitis se može proširiti na bubrege i postati ozbiljniji, što otežava lečenje.

Dijagnoza i testovi

Kako se dijagnostikuje upala bešike?

Lekar će tražiti uzorak urina radi analize i kulture:

  • Analiza urina – Ispituje izgled i sastav mokraće
  • Urinokultura – Otkriva koja bakterija izaziva infekciju

Ponekad rezultati mogu izgledati normalno iako imate simptome. U tom slučaju, obratite se lekaru za dodatne testove ili pregled kod urologa.

Lečenje

Koji je najbrži način da se rešite cistitisa?

Antibiotici su najbrži i najefikasniji način lečenja. Terapija traje od 3 do 14 dana, zavisno od težine infekcije.

lekovi shutterstock_634905689.jpg
Antibiotici su najbrži i najefikasniji način lečenja upaljene bešike Foto: Shutterstock

Prevencija

Kako sprečiti cistitis:

  • Pijte dosta vode
  • Nemojte zadržavati mokraću
  • Brišite se od napred ka nazad
  • Mokrite nakon seksualnog odnosa
  • Izbegavajte dijafragme i spermicid
  • Razmislite o vaginalnom estrogenu ako ste u menopauzi
  • Uzimajte dodatke ishrani s brusnicom (tablete, ne sok)
  • Koristite probiotike

Razgovarajte s lekarom o profilaksi ako imate česte infekcije

Izvor: My.clevelandclinic.org/Zdravlje.Kurir.rs

Kako da sprečite urinarne infekcije tokom leta? Češće su kod žena, a greške koje pravimo povećavaju šanse za javljanje problema

Ne propustiteVestiPosle 30 godina odobren novi antibiotik za infekcije urinarnog trakta: Spas za milione žena koje su otporne na postojeće lekove, poručuju lekari
antibiotici-shutterstock-704036482.jpg
Bolesti17 mogućih uzroka bola u karlici kod žena: Ginekolog otkriva šta vam vaše telo poručuje i kako reagovati
bol ciklus shutterstock_2415795897.jpg
ZdravljeSaveti za prvu pomoć kod bolnog mokrenja i urinarnih infekcija: 7 koraka do olakšanja
urinarne infekcije shutterstock_2457302331.jpg
Zdravlje muškaracaDa li muškarci mogu da dobiju urinarnu infekciju od žena? Urolog ima odgovor
shutterstock-542210950.jpg