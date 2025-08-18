Koji su najčešći simptomi infekcije bešike? Evo šta bi sve trebalo da znate
Infekcije bešike mogu dovesti do upale bešike (cistitisa). Najčešći uzrok cistitisa je infekcija ešerihijom koli.
Šta je infekcija bešike (cistitis)?
Bakterije iz područja između genitalija i rektuma (perineuma) mogu ući u uretru i putovati do bešike. To dovodi do simptoma koji utiču na način na koji mokrite (do upale bešike).
Infekcije bešike su veoma česte, posebno kod žena. Oko 50 odsto do 60 odsto žena će u nekom trenutku imati cistitis. I ove infekcije se mogu vratiti (ponoviti) — između 30 odsto i preko 40 odsto žena koje dobiju infekciju bešike će kasnije imati još jednu.
Muškarci imaju manje šanse da obole od cistitisa. To je zato što su im uretre duže — oko 20 do 23 centimetra. Kod žena su mnogo kraće — duge oko 3 do 4 centimetra. Zbog toga je bakterijama teže da dođu do bešike kod muškaraca.
Mnogi ljudi se stide kada pominju simptome cistitisa. Ali infekcije bešike su najčešći tip infekcije urinarnog trakta (UTI).
Simptomi i uzroci
Koji su simptomi cistitisa?
Simptomi cistitisa obično uključuju:
- Češće mokrenje nego obično – Možda ćete osećati kao da morate stalno da mokrite, čak i ako ne izlazi mnogo. Neki ljudi takođe osećaju iznenadnu, jaku potrebu za mokrenjem koju ne mogu da zadrže (urgentna inkontinencija).
- Bol ili peckanje prilikom mokrenja (dizurija) – Može peckati ili svrbiti kada počnete ili završite s mokrenjem.
- Promene u mokraći – Može izgledati tamnije ili loše mirisati.
Ako se infekcija proširi na bubrege (pielonefritis), možete imati i:
- groznicu
- drhtavicu
- mučninu i povraćanje
- bol u boku
Šta izaziva cistitis?
Bakterije uzrokuju većinu infekcija bešike. Najčešća je E. coli (ešerihija koli), koja ulazi u vašu uretru i razmnožava se u bešici.
Faktori koji povećavaju rizik od cistitisa:
Da li su infekcije bešike zarazne?
Ne, ne možete dobiti infekciju bešike od druge osobe – čak ni seksualnim putem.Ali intimni odnosi mogu izazvati ulazak bakterija u urinarni trakt.
Saveti za smanjenje rizika nakon intimnog odnosa:
- koristite lubrikant na bazi vode ili silikona
- praznite bešiku nakon odnosa
- perite ruke pre i posle toaleta i intimnog odnosa
Ako se ne leči, cistitis se može proširiti na bubrege i postati ozbiljniji, što otežava lečenje.
Dijagnoza i testovi
Kako se dijagnostikuje upala bešike?
Lekar će tražiti uzorak urina radi analize i kulture:
- Analiza urina – Ispituje izgled i sastav mokraće
- Urinokultura – Otkriva koja bakterija izaziva infekciju
Ponekad rezultati mogu izgledati normalno iako imate simptome. U tom slučaju, obratite se lekaru za dodatne testove ili pregled kod urologa.
Lečenje
Koji je najbrži način da se rešite cistitisa?
Antibiotici su najbrži i najefikasniji način lečenja. Terapija traje od 3 do 14 dana, zavisno od težine infekcije.
Prevencija
Kako sprečiti cistitis:
- Pijte dosta vode
- Nemojte zadržavati mokraću
- Brišite se od napred ka nazad
- Mokrite nakon seksualnog odnosa
- Izbegavajte dijafragme i spermicid
- Razmislite o vaginalnom estrogenu ako ste u menopauzi
- Uzimajte dodatke ishrani s brusnicom (tablete, ne sok)
- Koristite probiotike
Razgovarajte s lekarom o profilaksi ako imate česte infekcije
Izvor: My.clevelandclinic.org/Zdravlje.Kurir.rs
