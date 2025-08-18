Slušaj vest

Infekcije bešike mogu dovesti do upale bešike (cistitisa). Najčešći uzrok cistitisa je infekcija ešerihijom koli.

Šta je infekcija bešike (cistitis)?

Bakterije iz područja između genitalija i rektuma (perineuma) mogu ući u uretru i putovati do bešike. To dovodi do simptoma koji utiču na način na koji mokrite (do upale bešike).

Infekcije bešike su veoma česte, posebno kod žena. Oko 50 odsto do 60 odsto žena će u nekom trenutku imati cistitis. I ove infekcije se mogu vratiti (ponoviti) — između 30 odsto i preko 40 odsto žena koje dobiju infekciju bešike će kasnije imati još jednu.

Muškarci imaju manje šanse da obole od cistitisa. To je zato što su im uretre duže — oko 20 do 23 centimetra. Kod žena su mnogo kraće — duge oko 3 do 4 centimetra. Zbog toga je bakterijama teže da dođu do bešike kod muškaraca.

Mnogi ljudi se stide kada pominju simptome cistitisa. Ali infekcije bešike su najčešći tip infekcije urinarnog trakta (UTI).

Simptomi i uzroci

Koji su simptomi cistitisa?

Simptomi cistitisa obično uključuju:

Češće mokrenje nego obično – Možda ćete osećati kao da morate stalno da mokrite, čak i ako ne izlazi mnogo. Neki ljudi takođe osećaju iznenadnu, jaku potrebu za mokrenjem koju ne mogu da zadrže (urgentna inkontinencija).

– Možda ćete osećati kao da morate stalno da mokrite, čak i ako ne izlazi mnogo. Neki ljudi takođe osećaju iznenadnu, jaku potrebu za mokrenjem koju ne mogu da zadrže (urgentna inkontinencija). Bol ili peckanje prilikom mokrenja (dizurija) – Može peckati ili svrbiti kada počnete ili završite s mokrenjem.

– Može peckati ili svrbiti kada počnete ili završite s mokrenjem. Promene u mokraći – Može izgledati tamnije ili loše mirisati.

Promena boje urina može da bude znak upale bešike Foto: Shutterstock

Ako se infekcija proširi na bubrege (pielonefritis), možete imati i:

groznicu

drhtavicu

mučninu i povraćanje

bol u boku Šta izaziva cistitis?

Bakterije uzrokuju većinu infekcija bešike. Najčešća je E. coli (ešerihija koli), koja ulazi u vašu uretru i razmnožava se u bešici.

Faktori koji povećavaju rizik od cistitisa:

urođene abnormalnosti urinarnog sistema

trudnoća

menopauza

upotreba katetera

upotreba dijafragme i spermicida

više emotivnih partnera

zatvor

dijabetes

multipla skleroza

već preležani cistitis

Najčešći uzrok infekcije bešike je bakterija E. coli, koja ulazi kroz uretru i razmnožava se u bešici Foto: Shutterstock

Da li su infekcije bešike zarazne?

Ne, ne možete dobiti infekciju bešike od druge osobe – čak ni seksualnim putem.Ali intimni odnosi mogu izazvati ulazak bakterija u urinarni trakt.

Saveti za smanjenje rizika nakon intimnog odnosa:

koristite lubrikant na bazi vode ili silikona

praznite bešiku nakon odnosa

perite ruke pre i posle toaleta i intimnog odnosa

Komplikacije Ako se ne leči, cistitis se može proširiti na bubrege i postati ozbiljniji, što otežava lečenje.

Dijagnoza i testovi

Kako se dijagnostikuje upala bešike?

Lekar će tražiti uzorak urina radi analize i kulture:

Analiza urina – Ispituje izgled i sastav mokraće

– Ispituje izgled i sastav mokraće Urinokultura – Otkriva koja bakterija izaziva infekciju

Ponekad rezultati mogu izgledati normalno iako imate simptome. U tom slučaju, obratite se lekaru za dodatne testove ili pregled kod urologa.

Lečenje

Koji je najbrži način da se rešite cistitisa?

Antibiotici su najbrži i najefikasniji način lečenja. Terapija traje od 3 do 14 dana, zavisno od težine infekcije.

Antibiotici su najbrži i najefikasniji način lečenja upaljene bešike Foto: Shutterstock

Prevencija

Kako sprečiti cistitis:

Pijte dosta vode

Nemojte zadržavati mokraću

Brišite se od napred ka nazad

Mokrite nakon seksualnog odnosa

Izbegavajte dijafragme i spermicid

Razmislite o vaginalnom estrogenu ako ste u menopauzi

Uzimajte dodatke ishrani s brusnicom (tablete, ne sok)

Koristite probiotike

Razgovarajte s lekarom o profilaksi ako imate česte infekcije