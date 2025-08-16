Stanje štitne žlezde i nivo helesterola su vrlo povezani

Štitna žlezda i jetra rade u tandemu, a kada jedna od njih oslabi, posledice oseća ceo organizam. Posebno kod hipotireoze (usporenog rada štitne žlezde), povećava se rizik od povišenog holesterola i poremećaja u varenju masti, kaže na svom Instagram profilu diplomirani neuropata Jelena Pack.

Kako nastaje problem?

Kada su hormoni štitne niski, jetra dobija signal da proizvodi više holesterola. Istovremeno, žuč se stvara u manjim količinama i nema dovoljno svojih „soli“ – prirodnih rastvarača holesterola. Rezultat je gusta, prezasićena žuč koja se sporije kreće i ima tendenciju da stvara talog ili kamence. Mnogi tada leče samo posledicu – kamen u žuči ili visok holesterol – a zanemaruju osnovni uzrok, a to je poremećaj u radu štitne žlezde.

Hipotireoza opterećuje i jetru Foto: Shutterstock

Toksini i opterećenja za štitnu

Štitna žlezda je posebno osetljiva jer upija ono što jetra ne može da eliminiše i što imuni sistem ne savlada. To uključuje:

halogene (brom, hlor, fluor),

(brom, hlor, fluor), teške metale (živu, olovo, kadmijum),

viruse poput Epštajn-Bar virusa, citomegalovirusa i herpesa,

poput Epštajn-Bar virusa, citomegalovirusa i herpesa, bakterije iz hroničnih infekcija sinusa ili zuba,

crevne infekcije (helikobakterija, kandida, paraziti, SIBO),

(helikobakterija, kandida, paraziti, SIBO), mikotoksine iz buđi,

hormone hroničnog stresa i razne ekološke toksine.

Sve ovo dodatno opterećuje i jetru i štitnu žlezdu, pa se hormonska ravnoteža još više narušava.

Za pravilan rad ključni su selen, cink, jod, kao i vitamini D i B12 Foto: Shutterstock

Nedostatak nutrijenata pogoršava stanje

Za pravilan rad štitne žlezde ključni su minerali i vitamini – selen, cink, jod, kao i vitamini D i B12. Ako ih nema dovoljno u ishrani, simptomi hipotireoze mogu da budu izraženiji, a oporavak jetre sporiji. Zbog toga ishrana bogata ovim nutrijentima i, po potrebi, ciljani suplementi imaju važnu ulogu u lečenju.

