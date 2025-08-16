Kada štitna uspori, raste i holesterol: Evo kako su ova žlezda i jetra povezane
Štitna žlezda i jetra rade u tandemu, a kada jedna od njih oslabi, posledice oseća ceo organizam. Posebno kod hipotireoze (usporenog rada štitne žlezde), povećava se rizik od povišenog holesterola i poremećaja u varenju masti, kaže na svom Instagram profilu diplomirani neuropata Jelena Pack.
Kako nastaje problem?
Kada su hormoni štitne niski, jetra dobija signal da proizvodi više holesterola. Istovremeno, žuč se stvara u manjim količinama i nema dovoljno svojih „soli“ – prirodnih rastvarača holesterola. Rezultat je gusta, prezasićena žuč koja se sporije kreće i ima tendenciju da stvara talog ili kamence. Mnogi tada leče samo posledicu – kamen u žuči ili visok holesterol – a zanemaruju osnovni uzrok, a to je poremećaj u radu štitne žlezde.
Toksini i opterećenja za štitnu
Štitna žlezda je posebno osetljiva jer upija ono što jetra ne može da eliminiše i što imuni sistem ne savlada. To uključuje:
- halogene (brom, hlor, fluor),
- teške metale (živu, olovo, kadmijum),
- viruse poput Epštajn-Bar virusa, citomegalovirusa i herpesa,
- bakterije iz hroničnih infekcija sinusa ili zuba,
- crevne infekcije (helikobakterija, kandida, paraziti, SIBO),
- mikotoksine iz buđi,
- hormone hroničnog stresa i razne ekološke toksine.
Sve ovo dodatno opterećuje i jetru i štitnu žlezdu, pa se hormonska ravnoteža još više narušava.
Nedostatak nutrijenata pogoršava stanje
Za pravilan rad štitne žlezde ključni su minerali i vitamini – selen, cink, jod, kao i vitamini D i B12. Ako ih nema dovoljno u ishrani, simptomi hipotireoze mogu da budu izraženiji, a oporavak jetre sporiji. Zbog toga ishrana bogata ovim nutrijentima i, po potrebi, ciljani suplementi imaju važnu ulogu u lečenju.
Zašto je važno brinuti i o jetri i o štitnoj
Stanje se ne može se dugoročno popraviti jedno bez drugog. Loše zdravlje štitne žlezde samo po sebi iscrpljuje energiju, dok opterećena jetra ne može da obavlja svoje funkcije detoksikacije i regulacije holesterola. Kada se hormoni štitne vrate u ravnotežu – bilo ishranom, suplementima ili uz terapiju – ćelije dobijaju novu energiju, a ceo organizam počinje da se regeneriše.
Izvor: Instagram hormonska_veza/Zdravlje.kurir.rs