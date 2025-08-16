Slušaj vest

Štitna žlezda i jetra rade u tandemu, a kada jedna od njih oslabi, posledice oseća ceo organizam. Posebno kod hipotireoze (usporenog rada štitne žlezde), povećava se rizik od povišenog holesterola i poremećaja u varenju masti, kaže na svom Instagram profilu diplomirani neuropata Jelena Pack.

Kako nastaje problem?

Kada su hormoni štitne niski, jetra dobija signal da proizvodi više holesterola. Istovremeno, žuč se stvara u manjim količinama i nema dovoljno svojih „soli“ – prirodnih rastvarača holesterola. Rezultat je gusta, prezasićena žuč koja se sporije kreće i ima tendenciju da stvara talog ili kamence. Mnogi tada leče samo posledicu – kamen u žuči ili visok holesterol – a zanemaruju osnovni uzrok, a to je poremećaj u radu štitne žlezde.

jetra shutterstock_2472342547.jpg
Hipotireoza opterećuje i jetru Foto: Shutterstock

Toksini i opterećenja za štitnu

Štitna žlezda je posebno osetljiva jer upija ono što jetra ne može da eliminiše i što imuni sistem ne savlada. To uključuje:

  • halogene (brom, hlor, fluor),
  • teške metale (živu, olovo, kadmijum),
  • viruse poput Epštajn-Bar virusa, citomegalovirusa i herpesa,
  • bakterije iz hroničnih infekcija sinusa ili zuba,
  • crevne infekcije (helikobakterija, kandida, paraziti, SIBO),
  • mikotoksine iz buđi,
  • hormone hroničnog stresa i razne ekološke toksine.

Sve ovo dodatno opterećuje i jetru i štitnu žlezdu, pa se hormonska ravnoteža još više narušava.

štitna žlezda shutterstock_2321016971.jpg
Za pravilan rad ključni su selen, cink, jod, kao i vitamini D i B12 Foto: Shutterstock

Nedostatak nutrijenata pogoršava stanje

Za pravilan rad štitne žlezde ključni su minerali i vitamini – selen, cink, jod, kao i vitamini D i B12. Ako ih nema dovoljno u ishrani, simptomi hipotireoze mogu da budu izraženiji, a oporavak jetre sporiji. Zbog toga ishrana bogata ovim nutrijentima i, po potrebi, ciljani suplementi imaju važnu ulogu u lečenju.

Zašto je važno brinuti i o jetri i o štitnoj

Stanje se ne može se dugoročno popraviti jedno bez drugog. Loše zdravlje štitne žlezde samo po sebi iscrpljuje energiju, dok opterećena jetra ne može da obavlja svoje funkcije detoksikacije i regulacije holesterola. Kada se hormoni štitne vrate u ravnotežu – bilo ishranom, suplementima ili uz terapiju – ćelije dobijaju novu energiju, a ceo organizam počinje da se regeneriše.

Izvor: Instagram hormonska_veza/Zdravlje.kurir.rs

Štitna žlezda obožava ove 4 namirnice: Neka budu redovno na vašem jelovniku

Ne propustiteIshranaSalata koja prija i kilaži i štitnoj žlezdi: Lagani obrok koji hrani telo i čuva hormone
salata od krastavca, rotkvica i kuvanih jaja
BolestiMuče vas promene raspoloženja, anksioznost, uznemirenost? Možda je štitna žlezda krivac
shutterstock_2395999793.jpg
Zdravlje muškaracaValunzi su mogući i kod muškaraca: Urolog otkriva zašto se javljaju i kako mogu da se ublaže
andropauza shutterstock_699891232.jpg
Prevencija kao gara…Najvažniji pregledi koje bi svaka žena trebalo da obavi u četrdesetim: Prevencija na prvom mestu
pregled-mamografom-shutterstock-1951533499.jpg