Slušaj vest

Do 60. godine kod polovine muškaraca prostata je uvećana, a do 85. godine taj procenat dostiže 90%. S godinama, prostata može da naraste od veličine oraha do veličiine limuna. Iako je uvećanje benigno i ne povećava rizik od raka prostate ili seksualnih poremećaja, ono može uticati na kvalitet života izazivajući neprijatne smetnje u mokrenju. Međutim, težina simptoma nije direktno povezana sa samom veličinom prostate, već sa pritiskom koji ona vrši na uretru i mokraćnu bešiku. Kod pritiska na uretru simptomi su opstruktivni, ili utiču na mlaz – slab, otežan, sa odloženim početkom mokrenja, osećaj neispražnjene bešike. Sa pritiskom na mokraćnu bešiku, mokrenje je učestalo, neodložno i praćeno je čestim noćnim ustajanjem.

Komplikacije koje se mogu pojaviti uključuju:

- blokadu urina, tzv. potpuno zadržavanje urina. Tada se postavlja kateter kojim se ispušta urin iz bešike. Na godišnjem nivou u svetu pogodi manje od 1 u 100 muškaraca sa uvećanom prostatom, u Srbiji – taj broj je veći.

- delimično pražnjenje mokraćne bešike, ili tzv. hronično zadržavanje urina. Ono može izazvati ponavljajuće urinarne infekcije ili inkontinenciju.

Lečenje se preporučuje kod teških simptoma koji dovode do rizika od komplikacija.Najbolji pristup je laserska operacija prostate. Tulijum od 200 vati je lider među postojećim laserskim sistemima po snazi i preciznosti – najvažnijim karakteristikama neophodnim za kvalitetno izvođenje procedure.

Operacijom se postiže ono što muškarac očekuje, a lekovima ne može – oslobađanje urinarnih puteva i mlaza urina tokom mokrenja. Tako elementarno, a tako značajno za normalan život muškarca. Samo onaj ko je iskusio urinarne probleme ove prirode može zamisliti kakvo je olakšanje kad možeš da uriniraš slobodno, bez poteškoća i bez noćnih ustajanja ili da se zauvek oslobodiš katetera.

