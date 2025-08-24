Slušaj vest

Mikro i nanoplastikasve više završavaju u našem organizmu kroz hranu i piće, a poslednje istraživanje iz Kine pokazuje da postoji iznenađujuće jednostavan način da se deo tih čestica ukloni – običnim kuvanjem vode.

Tim sa Medicinskog univerziteta u Guangdžou i Univerziteta Đinan testirao je i meku i tvrdu vodu, u koju su prethodno dodali mikroplastiku. Kada su je prokuvali i procedili, u nekim slučajevima uklonili su i do 90 odsto čestica.

- Mikroplastika koja prolazi kroz standardne sisteme za prečišćavanje postaje globalni problem, jer predstavlja potencijalni rizik po zdravlje - napisali su istraživači.

Najbolje rezultate davala je tvrda voda, bogata kalcijumom, jer se prilikom zagrevanja stvara kamenac. Upravo taj sloj hvata plastične fragmente, a potom se lako uklanjaju jednostavnim filtriranjem – na primer kroz mrežicu za čaj. I u mekoj vodi, gde nema toliko kamenca, uspešno je uklonjeno oko četvrtina mikroplastike.

Kuvanje i filtriranje vode je način da se u njoj smanji mikroplastika Foto: Shutterstock

- Ova jednostavna metoda kuvanja može da smanji unos mikroplastike kroz pijaću vodu i mogla bi da postane dugoročna strategija zaštite zdravlja - objašnjavaju autori studije.