Otkriven jednostavan način da iz vode uklonite mikroplastiku: Evo šta tvrde naučnici
Mikro i nanoplastikasve više završavaju u našem organizmu kroz hranu i piće, a poslednje istraživanje iz Kine pokazuje da postoji iznenađujuće jednostavan način da se deo tih čestica ukloni – običnim kuvanjem vode.
Tim sa Medicinskog univerziteta u Guangdžou i Univerziteta Đinan testirao je i meku i tvrdu vodu, u koju su prethodno dodali mikroplastiku. Kada su je prokuvali i procedili, u nekim slučajevima uklonili su i do 90 odsto čestica.
- Mikroplastika koja prolazi kroz standardne sisteme za prečišćavanje postaje globalni problem, jer predstavlja potencijalni rizik po zdravlje - napisali su istraživači.
Najbolje rezultate davala je tvrda voda, bogata kalcijumom, jer se prilikom zagrevanja stvara kamenac. Upravo taj sloj hvata plastične fragmente, a potom se lako uklanjaju jednostavnim filtriranjem – na primer kroz mrežicu za čaj. I u mekoj vodi, gde nema toliko kamenca, uspešno je uklonjeno oko četvrtina mikroplastike.
- Ova jednostavna metoda kuvanja može da smanji unos mikroplastike kroz pijaću vodu i mogla bi da postane dugoročna strategija zaštite zdravlja - objašnjavaju autori studije.
Iako još uvek nije potpuno jasno koliko tačno mikroplastika šteti našem telu, postoje dokazi da menja sastav crevne flore i utiče na otpornost na antibiotike. Naučnici zato smatraju da je kuvanje vode jedna od najpraktičnijih i najbezbednijih navika koju svako može da usvoji u sopstvenoj kuhinji.
Izvor: Sciencealert.com/Zdravlje.kurir.rs
Mikroplastika koju fetus apsorbuje ostaje i nakon rođenja: Naučnici upozoravaju da to uvećava rizik od hroničnih bolesti