U savremenom dobu sve više vremena provodimo sedeći, često nesvesni ozbiljnih posledica koje takav način života može da donese. Dugo sedenje ne samo da menja oblik i funkciju mišića zadnjice, već može da izazove i ozbiljnije zdravstvene probleme.

Sedenje satima svakog dana povećava rizik od brojnih zdravstvenih problema: od osteoporoze, bolova u leđima i degeneracije diskova, preko usporenog metabolizma, insulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2, pa sve do gojaznosti, bolesti srca, pa čak i pojedinih karcinoma.

Istraživanja pokazuju da ljudi koji sede više od osam sati dnevno, a nisu fizički aktivni, imaju rizik smrtnosti sličan pušačima. Ni redovan trening ne može u potpunosti da nadoknadi štetu, a najbolje rešenje je da svakodnevno ubacimo više kretanja u rutinu.

Kancelarijska i mrtva zadnjica

Na TikToku se pojavio izraz „kancelarijska zadnjica“ (office-chair butt), kojim se opisuje spušten, mlohav i oslabljen izgled gluteusa posle predugog sedenja. Međutim, problem je mnogo dublji od estetike.

Problem je mnogo dublji od estetike, jer stradaju kukovi, donji deo leđa, noge... Foto: Shutterstock

Lekari već dugo upozoravaju na „sindrom mrtve zadnjice“ (dead butt syndrome), stanje u kojem mišići zadnjice zaborave svoju osnovnu ulogu podrške telu. To vodi do ukočenosti, bola u kukovima, leđima i nogama, pa čak i do problema sa hodom i ravnotežom.

Kako ublažiti posledice sedenja

Rešenje nije u kupovini mekše stolice, već u tome da se tokom dana što češće pokrenemo. Evo nekoliko jednostavnih trikova:

ustanite i šetajte tokom dužih telefonskih razgovora,

idite do kolege umesto da mu pošaljete mejl,

održavajte sastanke u šetnji,

koristite stepenice umesto lifta,

povremeno stiskajte i opuštajte gluteuse dok sedite,

radite nekoliko čučnjeva ili iskoraka na svaka dva sata.

I u samoj kancelariji možete da se istegnete na par sati Foto: Shutterstock

Kada potražiti pomoć lekara?