Sindrom kancelarijske zadnjice: Sve posledice dugotrajnog sedenja i kako ih sprečiti
U savremenom dobu sve više vremena provodimo sedeći, često nesvesni ozbiljnih posledica koje takav način života može da donese. Dugo sedenje ne samo da menja oblik i funkciju mišića zadnjice, već može da izazove i ozbiljnije zdravstvene probleme.
Sedenje satima svakog dana povećava rizik od brojnih zdravstvenih problema: od osteoporoze, bolova u leđima i degeneracije diskova, preko usporenog metabolizma, insulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2, pa sve do gojaznosti, bolesti srca, pa čak i pojedinih karcinoma.
Istraživanja pokazuju da ljudi koji sede više od osam sati dnevno, a nisu fizički aktivni, imaju rizik smrtnosti sličan pušačima. Ni redovan trening ne može u potpunosti da nadoknadi štetu, a najbolje rešenje je da svakodnevno ubacimo više kretanja u rutinu.
Kancelarijska i mrtva zadnjica
Na TikToku se pojavio izraz „kancelarijska zadnjica“ (office-chair butt), kojim se opisuje spušten, mlohav i oslabljen izgled gluteusa posle predugog sedenja. Međutim, problem je mnogo dublji od estetike.
Lekari već dugo upozoravaju na „sindrom mrtve zadnjice“ (dead butt syndrome), stanje u kojem mišići zadnjice zaborave svoju osnovnu ulogu podrške telu. To vodi do ukočenosti, bola u kukovima, leđima i nogama, pa čak i do problema sa hodom i ravnotežom.
Kako ublažiti posledice sedenja
Rešenje nije u kupovini mekše stolice, već u tome da se tokom dana što češće pokrenemo. Evo nekoliko jednostavnih trikova:
- ustanite i šetajte tokom dužih telefonskih razgovora,
idite do kolege umesto da mu pošaljete mejl,
održavajte sastanke u šetnji,
koristite stepenice umesto lifta,
povremeno stiskajte i opuštajte gluteuse dok sedite,
radite nekoliko čučnjeva ili iskoraka na svaka dva sata.
Kada potražiti pomoć lekara?
Dok je „kancelarijska zadnjica“ uglavnom estetski problem, sindrom mrtve zadnjice može da izazove hronične bolove i zapaljenja. Ako primetite ukočenost, utrnulost, bol u kuku ili leđima koji se širi u nogu, ne ignorišite simptome, već potražite stručnu pomoć.
Izvor: Adiva.hr/Zdravlje.kurir.rs