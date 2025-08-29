Slušaj vest

U savremenom dobu sve više vremena provodimo sedeći, često nesvesni ozbiljnih posledica koje takav način života može da donese. Dugo sedenje ne samo da menja oblik i funkciju mišića zadnjice, već može da izazove i ozbiljnije zdravstvene probleme.

Sedenje satima svakog dana povećava rizik od brojnih zdravstvenih problema: od osteoporoze, bolova u leđima i degeneracije diskova, preko usporenog metabolizma, insulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2, pa sve do gojaznosti, bolesti srca, pa čak i pojedinih karcinoma.

Istraživanja pokazuju da ljudi koji sede više od osam sati dnevno, a nisu fizički aktivni, imaju rizik smrtnosti sličan pušačima. Ni redovan trening ne može u potpunosti da nadoknadi štetu, a najbolje rešenje je da svakodnevno ubacimo više kretanja u rutinu.

Kancelarijska i mrtva zadnjica 

Na TikToku se pojavio izraz „kancelarijska zadnjica“ (office-chair butt), kojim se opisuje spušten, mlohav i oslabljen izgled gluteusa posle predugog sedenja. Međutim, problem je mnogo dublji od estetike.

raumatoidni artritis shutterstock_2258156325.jpg
Problem je mnogo dublji od estetike, jer stradaju kukovi, donji deo leđa, noge... Foto: Shutterstock

Lekari već dugo upozoravaju na „sindrom mrtve zadnjice“ (dead butt syndrome), stanje u kojem mišići zadnjice zaborave svoju osnovnu ulogu podrške telu. To vodi do ukočenosti, bola u kukovima, leđima i nogama, pa čak i do problema sa hodom i ravnotežom.

Kako ublažiti posledice sedenja

Rešenje nije u kupovini mekše stolice, već u tome da se tokom dana što češće pokrenemo. Evo nekoliko jednostavnih trikova:

  • ustanite i šetajte tokom dužih telefonskih razgovora,
    idite do kolege umesto da mu pošaljete mejl,
    održavajte sastanke u šetnji,
    koristite stepenice umesto lifta,
    povremeno stiskajte i opuštajte gluteuse dok sedite,
    radite nekoliko čučnjeva ili iskoraka na svaka dva sata.
shutterstock_2114897744.jpg
I u samoj kancelariji možete da se istegnete na par sati Foto: Shutterstock

Kada potražiti pomoć lekara?

Dok je „kancelarijska zadnjica“ uglavnom estetski problem, sindrom mrtve zadnjice može da izazove hronične bolove i zapaljenja. Ako primetite ukočenost, utrnulost, bol u kuku ili leđima koji se širi u nogu, ne ignorišite simptome, već potražite stručnu pomoć.

Izvor: Adiva.hr/Zdravlje.kurir.rs

Šta je sindrom mrtve zadnjice? Utrnulost, bol u kukovima i leđima su prvi simptomi

Ne propustiteBolestiSindrom mrtve zadnjice : Ako osećate jak bol u kukovima i ekstremni umor možda je baš ovo vaš problem
profimedia0351311694.jpg
ZdravljeOd bola do lošeg držanja: Kako slaba pokretljivost kukova utiče na celo telo i kako da to promenite?
kukovi shutterstock_2258156325.jpg
BolestiŠta da radite, a šta da izbegavate ako vas bole kukovi? Ortoped otkriva najčešće greške i najbolje savete za olakšanje
bol u kuku shutterstock_2085716236.jpg
BolestiSpinalna stenoza - kako deluje na vrat, a kako na krsta? Od prvih simptoma do efikasnog lečenja
žena stoji u dnevnoj sobi okrenuta leđima sa bolom u vratu i donjem delu leđa