Slušaj vest

Tradicionalna verovanja i "bapski" saveti često upozoravaju da nije dobro piti vodu dok stojimo. Govori se da to može da izazove probleme sa bubrezima, bolove u zglobovima ili smetnje u varenju. Takve priče prenose se generacijama, ali bez naučne potvrde. U stvarnosti, način na koji pijete vodu – sedeći ili stojeći – ne utiče direktno na rad bubrega, naglašava dr Kiran B. J., nefrolog i transplantacioni lekar iz Bangalorea.

- Sa medicinskog stanovišta, nema naučnih dokaza da unošenje vode u stojećem položaju loše utiče na funkciju bubrega. Bubrezi su izuzetno efikasni organi koji neprestano filtriraju krv i regulišu ravnotežu tečnosti, bez obzira na položaj tela prilikom unosa vode - navodi doktor.

Bubrezi su izuzetno efikasni organi bez obzira na položaj tela Foto: Shutterstock

Istraživanja takođe ne potvrđuju da stojanje i pijenje vode može da ošteti bubrege. Oni rade bez prestanka – filtriraju krv i uklanjaju otpadne materije, ma u kom položaju se nalazite. Studija objavljena u Journal of Nephrology pokazala je da je za zdravlje bubrega najvažnije da ostanete dobro hidrirani tokom dana, a ne da li pijete vodu sedeći ili stojeći.

Šta je zaista važno za zdravlje bubrega?

Prema rečima dr Kirana, na zdravlje bubrega mnogo snažnije utiču hidratacija, ishrana i životne navike, nego sama poza tokom pijenja vode. Dakle, mnogo je važnije šta jedete, koliko vode pijete i kakav stil života vodite, nego to da li ste sedeli ili stajali dok ste pili.

Postoji li prednost sedenja dok pijemo vodu?

Neki stručnjaci navode da sedenje može da pomogne da budemo pažljiviji. Kada sednemo, obično pijemo sporije i svesnije, pa je lakše kontrolisati unos vode. Na taj način lakše postižemo optimalnu hidrataciju. To jeste dobro za zdravlje u celini, ali ne znači da je stajanje loše za bubrege.

Za svaku čašu vode bubrezi će vam reći "hvala" Foto: Shutterstock

Pijenje vode u sedećem položaju je međutim dobro za digestivni sistem, jer se na taj način voda sporije kreće kroz organe, pružajući telu dovoljno vremena da apsorbuje hranljive materije i hidrira ćelije. Ovaj način unošenja vode može da poboljša varenje i smanji rizik od nadutosti i drugih digestivnih problema.