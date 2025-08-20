mlada žena leži u pidžami na jastuku i priprema se za spavanje

U savremenom životu, kada dani prolaze u stalnoj žurbi i stresu, nije retkost da noću ostanete budni i dugo se prevrćete po krevetu. Brige o poslu, zdravlju ili porodici često ne daju umu da se smiri, pa san jednostavno izostane. Čak i kada uspete da zaspite, mnogi se bude usred noći i teško ponovo nalaze mir.

Zanimljivo je da se na društvenim mrežama pojavio trik koji obećava brzo uspavljivanje. Iako deluje jednostavno, mnogi tvrde da im je upravo ova tehnika pomogla da konačno zatvore oči i mirno zaspe.

Trik podrazumeva da, sa zatvorenim očima, napravite sledeće pokrete: pogled desno

pogled levo

pogled gore

pogled dole

kružni pokret u jednom smeru

kružni pokret u suprotnom smeru

Ove pokrete ponavljajte dok ne zaspite.

Veruje se da aktiviraju parasimpatički nervni sistem, koji umiruje telo i mozak, i "simuliše" REM fazu sna, čime se lakše prelazi u stanje dubljeg odmora.

Evo kako da izvedete ovaj trik:

Saveti za bolji san

Uspostavite rutinu spavanja

Odlazak na spavanje i buđenje u isto vreme pomaže telu da uspostavi prirodni ritam. Ova doslednost stabilizuje vaš unutrašnji sat i olakšava uspavljivanje i buđenje bez alarma.

Ograničite vreme ispred ekrana

Ekrani emituju plavo svetlo koje remeti lučenje melatonina, hormona sna. Sat vremena pre spavanja preporučuje se čitanje, meditacija ili topla kupka kako biste pripremili telo za odmor.

Ne forsirajte spavanje

Ako ne možete da zaspite posle 20–30 minuta, nemojte samo da ležite pod stresom. Ustanite, pređite u drugu prostoriju i radite nešto tiho i umirujuće dok ne osetite pospanost.

Pazite šta jedete i pijete

Izbegavajte kofein, alkohol, cigarete i obilne obroke u večernjim satima. Umesto toga, lagana večera i čaj bez kofeina mogu da pomognu u opuštanju tela pre spavanja.

Redovno vežbajte, ali ne prekasno

Umerena fizička aktivnost tokom dana doprinosi kvalitetnijem snu. Međutim, intenzivno vežbanje tik pred spavanje može vas razbuditi – idealno je završiti trening najmanje 90 minuta pre odlaska u krevet.