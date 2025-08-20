da li ste znali?

Kad nas zaboli rame, koleno ili leđa, instinktivno posegnemoza nečim hladnim ili toplim kako bismo ublažili bol. Ali da li je bolje staviti led ili grejati bolno mesto? I kako to uraditi bez rizika da pogoršamo stanje? Na ova pitanja odgovara dr Melisa L. Kolbert, specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pri Medicinskom fakultetu Univerziteta Harvard koja naglašava da naučni dokazi nisu brojni, ali ove jednostavne i lako dostupne metode, ako se koriste pravilno, mogu da dopune druge vidove terapije.

Kada koristiti hladne obloge

Hladnoća, u vidu pakovanja sa ledom ili masaže kockom leda, naročito je korisna u satima neposredno nakon povrede. Osim što ublažava bol, smanjuje zapaljenje, grčeve mišića i može ubrzati oporavak. Hladni oblozi se često preporučuju i kod bolova u leđima i hroničnog bola.

- Standardna metoda lečenja uganuća ili istegnuća je takozvana PRICE tehnika (protection, rest, ice, compression, elevation): zaštititi i odmoriti povređeno mesto, staviti hladan oblog, umereno kompresovati zavojem i podići da bi se smanjilo oticanje. Hladno se koristi i kod glavobolja, bolova u stopalima, tendinitisa i nekih oblika artritisa - savetuje doktorka.

Primena hladnog obloga sužava krvne sudove, usporava rad ćelija i smanjuje lučenje histamina, čime se ublažava otok. Takođe deluje kao lokalna anestezija jer utrne bolno mesto. Masaža ledom kombinuje te efekte sa blagim pritiskom na tkivo.

Hladne obloge se koriste kod uganuća, glavobolja, tendinitisa... Foto: Shutterstock

- Kod hroničnog bola, najbolje rezultate daje preventivna primena. Ako znate da vas određena aktivnost može „zaboleti“, stavite hladan oblog pre i posle aktivnosti. Tako mozak dobija novi, konkurentan podražaj (hladno) koji „preseca“ signale bola. Kod nekih ljudi efekat traje minutima, a kod drugih satima - sugeriše dr Kolbert.

Kako primeniti hladnoću?

Koristite kupljeni hladni gel oblog, kesu zamrznutog povrća ili led u plastičnoj kesi. Nikad ne stavljajte led direktno na kožu – obavezno ga uvijte u peškir. Držite oblog do 20 minuta, četiri do osam puta dnevno u prva dva dana. Nakon što akutna faza prođe, možete preći na toplo.

Kada koristiti tople obloge

Toplota, posebno vlažna, podiže prag bola i opušta mišiće. Tuš ili kupka u toploj vodi, kao i topao oblog, često pružaju trenutno olakšanje, naročito kod artritisa. Podaci pokazuju da tople obloge mogu da ublaže grčeve kod osteoartritisa i pomognu kod tendinitisa u ranoj fazi. Manje studije ukazuju i da topli povezi smanjuju bol u leđima.

Cilj terapije toplotom je da temperatura tkiva poraste za oko 5–7 °C. Važno je da toplota ne bude neprijatna: iznad 45 °C može da izazove bol, a preko 50 °C opekotine.

Tople obloge mogu da ublaže bol kod osteoartritisa Foto: Shutterstock

Kako primeniti toplotu?

Toplota se može primeniti pomoću termofora, električnih grejača, toplih kupki ili infracrvenih lampi. Ovi izvori zagrevaju tkivo do jednog centimetra dubine. Dublje metode, poput ultrazvuka ili elektromagnetnih talasa, primenjuju fizioterapeuti.

Vlažni oblozi (topla, vlažna krpa ili peškir) efikasnije prenose toplotu od suvih grejača. Kod kuće krpu možete staviti u plastičnu kesu da duže drži toplotu. Postoje i gel pakovanja koja se mogu zagrevati u mikrotalasnoj, ali pazite da ne budu prevruća. Ova pakovanja su praktična jer mogu da se koriste i kao hladna, kada se zamrznu. U oba slučaja obavezno ih uvijte u tkaninu pre stavljanja na kožu.