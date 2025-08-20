Slušaj vest

Ambrozija se ne uništava se dovoljno, pa je svake godine sve rasprostranjenija. Podaci Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da je koncentracija njenog polena osam puta veća od graničnih vrednosti, a tako će biti i narednih mesec dana.

Mirjana Mitrović, rukovodilac grupe za monitoring alergenog polena pri Agenciji, kaže da koncentracija stalno raste i zavisi od vremenskih uslova.

- Sa padom temperature krenulo je emitovanje polena u vazduhu i u Beogradu je zabeleženo 222 polenova zrna po metru kubnom vazduha – osam puta više od dozvoljenog. Našim nedelovanjem ovaj korov se invazivno raširio i beležimo sve veće dnevne vrednosti - navodi Mirjana.

Najčešće alergijske tegobe uključuju kijanje, curenje ili zapušen nos, svrab i suzenje očiju, kašalj, svrab grla i osećaj umora. Kod osetljivijih osoba mogu da se jave i astmatični napadi sa otežanim disanjem.

Preuzmite aplikaciju AmbTrack i učestvujte u detekciji ambrozije Foto: Profimedia

Iako su na višim planinama vrednosti niže, granica prisustva pomerena je sa 500 na 800–900 metara nadmorske visine, naglašava Mirjana. Manje koncentracije se beleže i u Sokobanji, a na moru slan vazduh ublažava prisustvo polena, naglašava .

Suzbijanje – zajednički zadatak

- Svaki vlasnik poseda je dužan da suzbije ambroziju. Lokalne samouprave moraju da obezbede inspekcijski nadzor i sistematsko, višegodišnje uništavanje - upozorava Mitrovićeva.