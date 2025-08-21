Mladež ili beleg sa kojim smo rođeni? Dermatolog otkriva zašto je važno da znate razliku
Razlika između mladeža i belega može da bude presudna, jer praćenje promena pomaže da se na vreme otkriju prvi znaci raka kože.
Mladež ili beleg nastaju prirodno i ne mogu da se spreče. Najčešće su bezazleni, ali stručnjaci naglašavaju da je ipak važno da ih razlikujete i pratite eventualne promene koje mogu da ukažu na ozbiljnije stanje.
Dermatolog dr Navjot Arora iz klinike Dermaheal Skin and Clinic u Nju Delhiju objašnjava poreklo mladeža i belega i otkriva koje osobine ih razlikuju.
Razlike između mladeža i belega
Mladež, poznat i kao melanocitni nevus, nastaje od grupisanih ćelija koje proizvode pigment. Najčešće se vidi kao mala tamno braon tačkica, a može da bude ravan ili ispupčen, okrugao ili ovalan, pa čak i da ima dlačice.
- Belezi, s druge strane, predstavljaju promene boje kože koje postoje od rođenja ili se javljaju ubrzo nakon njega. Mogu da budu crveni, ružičasti, braon ili plavičasti i da zahvate veće površine kože - objašnjava dermatolog.
Za razliku od mladeža, obično ne nastaju zbog ćelija koje stvaraju pigment, već zbog prekomernog rasta krvnih sudova ili nepravilne raspodele pigmenta u koži.
Zašto je važno razlikovati mladeže od belega?
- Praćenje promena na mladežima i belezima od ključne je važnosti - naglašava dr Arora. Razlog je taj što upravo mladeži ponekad mogu da prerastu u melanom– najopasniji oblik raka kože.
Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, 2022. godine dijagnostikovano je oko 330.000 novih slučajeva melanoma širom sveta, a gotovo 60.000 ljudi izgubilo je život od ove bolesti. Rak kože uopšte je najčešće dijagnostikovan tip raka globalno, sa više od 1,05 miliona novih slučajeva u istoj godini.
- Mladež koji menja veličinu, oblik ili boju može da ukaže na abnormalni rast ćelija. Belezi su uglavnom bezopasni, ali i oni ponekad mogu da izazovu estetske ili zdravstvene tegobe, naročito ako rastu ili počnu da krvare - ističe dr Arora.
Zato se savetuje da svako obrati pažnju na ABCDE pravilo za mladeže:
- A (asimetrija) – polovina mladeža se razlikuje od druge,
- B (ivice – border) – ivice su nejasne ili nepravilne,
- C (color – boja) – različite nijanse braon ili crne,
- D (dijametar) – veći od 6 mm,
- E (evolucija) – promene u vremenu.
Kada je promena znak za uzbunu?
Opasnost od raka uglavnom je vezana za mladeže, a ne za belege. Većina belega, poput tzv. „kafe-au-lait“ mrlja ili port-wine fleka, ostaje bezopasna celog života.
- Međutim, određeni oblici – kao što su veliki urođeni melanocitni nevusi – nose blago povećan rizik jer sadrže melanocite, iste one ćelije od kojih nastaju i mladeži - opominje dr Arora.
Potrebno je odmah se obratiti dermatologu ako:
- mladež ili beleg počne da svrbi, krvari ili postane bolan,
- naglo menja boju, oblik ili veličinu,
- ivice postanu neravne, a boja neujednačena,
- pojavi se nešto što izgleda drugačije od ostalih promena na koži (tzv. „ružno pače“ znak),
- beleg iznenada zadeblja, promeni boju ili se na njemu pojave ranice.
Pravovremena reakcija omogućava rano otkrivanje raka kože i drugih ozbiljnih stanja, dodaje dermatolog.
Opcije lečenja
Ako postoji sumnja na rak kože, dermatolog može da uradi biopsiju – uklanjanje celog mladeža ili dela tkiva radi mikroskopskog pregleda.
- Bezopasni mladeži mogu da se uklone i iz estetskih razloga, i to laserskim tretmanom, hirurškim zahvatom ili tehnikom brijanja. Belezi se uglavnom ne tretiraju, osim ako prave estetske ili zdravstvene probleme. U tim slučajevima koriste se laserska terapija ili hirurško uklanjanje, a vaskularni belezi (poput port-wine mrlja) posebno dobro reaguju na laser - navodi dr Arora.
Ako primetite da se mladež ili beleg menja, svrbi ili krvari, nemojte čekati – obavezno se obratite dermatologu.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs
