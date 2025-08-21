Slušaj vest

Razlika između mladeža i belega može da bude presudna, jer praćenje promena pomaže da se na vreme otkriju prvi znaci raka kože.

Mladež ili beleg nastaju prirodno i ne mogu da se spreče. Najčešće su bezazleni, ali stručnjaci naglašavaju da je ipak važno da ih razlikujete i pratite eventualne promene koje mogu da ukažu na ozbiljnije stanje.

Dermatolog dr Navjot Arora iz klinike Dermaheal Skin and Clinic u Nju Delhiju objašnjava poreklo mladeža i belega i otkriva koje osobine ih razlikuju.

Razlike između mladeža i belega

Mladež, poznat i kao melanocitni nevus, nastaje od grupisanih ćelija koje proizvode pigment. Najčešće se vidi kao mala tamno braon tačkica, a može da bude ravan ili ispupčen, okrugao ili ovalan, pa čak i da ima dlačice.

- Belezi, s druge strane, predstavljaju promene boje kože koje postoje od rođenja ili se javljaju ubrzo nakon njega. Mogu da budu crveni, ružičasti, braon ili plavičasti i da zahvate veće površine kože - objašnjava dermatolog.

Belezi mogu da budu crveni, ružičasti, braon ili plavičasti Foto: Shutterstock

Za razliku od mladeža, obično ne nastaju zbog ćelija koje stvaraju pigment, već zbog prekomernog rasta krvnih sudova ili nepravilne raspodele pigmenta u koži.

Zašto je važno razlikovati mladeže od belega?

- Praćenje promena na mladežima i belezima od ključne je važnosti - naglašava dr Arora. Razlog je taj što upravo mladeži ponekad mogu da prerastu u melanom– najopasniji oblik raka kože.

Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, 2022. godine dijagnostikovano je oko 330.000 novih slučajeva melanoma širom sveta, a gotovo 60.000 ljudi izgubilo je život od ove bolesti. Rak kože uopšte je najčešće dijagnostikovan tip raka globalno, sa više od 1,05 miliona novih slučajeva u istoj godini.

- Mladež koji menja veličinu, oblik ili boju može da ukaže na abnormalni rast ćelija. Belezi su uglavnom bezopasni, ali i oni ponekad mogu da izazovu estetske ili zdravstvene tegobe, naročito ako rastu ili počnu da krvare - ističe dr Arora.

Zato se savetuje da svako obrati pažnju na ABCDE pravilo za mladeže:

A (asimetrija) – polovina mladeža se razlikuje od druge,

– polovina mladeža se razlikuje od druge, B (ivice – border) – ivice su nejasne ili nepravilne,

– ivice su nejasne ili nepravilne, C (color – boja) – različite nijanse braon ili crne,

– različite nijanse braon ili crne, D (dijametar) – veći od 6 mm,

– veći od 6 mm, E (evolucija) – promene u vremenu.

Svaka promena je razlog da se javite dermatologu Foto: Shutterstock

Kada je promena znak za uzbunu?

Opasnost od raka uglavnom je vezana za mladeže, a ne za belege. Većina belega, poput tzv. „kafe-au-lait“ mrlja ili port-wine fleka, ostaje bezopasna celog života.

- Međutim, određeni oblici – kao što su veliki urođeni melanocitni nevusi – nose blago povećan rizik jer sadrže melanocite, iste one ćelije od kojih nastaju i mladeži - opominje dr Arora.

Potrebno je odmah se obratiti dermatologu ako:

mladež ili beleg počne da svrbi, krvari ili postane bolan,

naglo menja boju, oblik ili veličinu,

ivice postanu neravne, a boja neujednačena,

pojavi se nešto što izgleda drugačije od ostalih promena na koži (tzv. „ružno pače“ znak),

beleg iznenada zadeblja, promeni boju ili se na njemu pojave ranice.

Pravovremena reakcija omogućava rano otkrivanje raka kože i drugih ozbiljnih stanja, dodaje dermatolog.

Redovni dermoskopski pregled mladeža se preporučuje jednom godišnje Foto: Shutterstock

Opcije lečenja

Ako postoji sumnja na rak kože, dermatolog može da uradi biopsiju – uklanjanje celog mladeža ili dela tkiva radi mikroskopskog pregleda.

- Bezopasni mladeži mogu da se uklone i iz estetskih razloga, i to laserskim tretmanom, hirurškim zahvatom ili tehnikom brijanja. Belezi se uglavnom ne tretiraju, osim ako prave estetske ili zdravstvene probleme. U tim slučajevima koriste se laserska terapija ili hirurško uklanjanje, a vaskularni belezi (poput port-wine mrlja) posebno dobro reaguju na laser - navodi dr Arora.

Ako primetite da se mladež ili beleg menja, svrbi ili krvari, nemojte čekati – obavezno se obratite dermatologu.