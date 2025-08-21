Slušaj vest

Razlika između mladeža i belega može da bude presudna, jer praćenje promena pomaže da se na vreme otkriju prvi znaci raka kože

Mladež ili beleg nastaju prirodno i ne mogu da se spreče. Najčešće su bezazleni, ali stručnjaci naglašavaju da je ipak važno da ih razlikujete i pratite eventualne promene koje mogu da ukažu na ozbiljnije stanje.

Dermatolog dr Navjot Arora iz klinike Dermaheal Skin and Clinic u Nju Delhiju objašnjava poreklo mladeža i belega i otkriva koje osobine ih razlikuju.

Razlike između mladeža i belega

Mladež, poznat i kao melanocitni nevus, nastaje od grupisanih ćelija koje proizvode pigment. Najčešće se vidi kao mala tamno braon tačkica, a može da bude ravan ili ispupčen, okrugao ili ovalan, pa čak i da ima dlačice.

- Belezi, s druge strane, predstavljaju promene boje kože koje postoje od rođenja ili se javljaju ubrzo nakon njega. Mogu da budu crveni, ružičasti, braon ili plavičasti i da zahvate veće površine kože - objašnjava dermatolog.

maldezi-i-flekice-shutterstock-1357862012.jpg
Belezi mogu da budu crveni, ružičasti, braon ili plavičasti Foto: Shutterstock

Za razliku od mladeža, obično ne nastaju zbog ćelija koje stvaraju pigment, već zbog prekomernog rasta krvnih sudova ili nepravilne raspodele pigmenta u koži.

Zašto je važno razlikovati mladeže od belega?

- Praćenje promena na mladežima i belezima od ključne je važnosti - naglašava dr Arora. Razlog je taj što upravo mladeži ponekad mogu da prerastu u melanom– najopasniji oblik raka kože.

Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, 2022. godine dijagnostikovano je oko 330.000 novih slučajeva melanoma širom sveta, a gotovo 60.000 ljudi izgubilo je život od ove bolesti. Rak kože uopšte je najčešće dijagnostikovan tip raka globalno, sa više od 1,05 miliona novih slučajeva u istoj godini.

- Mladež koji menja veličinu, oblik ili boju može da ukaže na abnormalni rast ćelija. Belezi su uglavnom bezopasni, ali i oni ponekad mogu da izazovu estetske ili zdravstvene tegobe, naročito ako rastu ili počnu da krvare - ističe dr Arora.

Zato se savetuje da svako obrati pažnju na ABCDE pravilo za mladeže:

  • A (asimetrija) – polovina mladeža se razlikuje od druge,
  • B (ivice – border) – ivice su nejasne ili nepravilne,
  • C (color – boja) – različite nijanse braon ili crne,
  • D (dijametar)veći od 6 mm,
  • E (evolucija) – promene u vremenu.
dermoskopija shutterstock_2311332111.jpg
Svaka promena je razlog da se javite dermatologu Foto: Shutterstock

Kada je promena znak za uzbunu?

Opasnost od raka uglavnom je vezana za mladeže, a ne za belege. Većina belega, poput tzv. „kafe-au-lait“ mrlja ili port-wine fleka, ostaje bezopasna celog života.

- Međutim, određeni oblici – kao što su veliki urođeni melanocitni nevusi – nose blago povećan rizik jer sadrže melanocite, iste one ćelije od kojih nastaju i mladeži - opominje dr Arora.

Potrebno je odmah se obratiti dermatologu ako:

  • mladež ili beleg počne da svrbi, krvari ili postane bolan,
  • naglo menja boju, oblik ili veličinu,
  • ivice postanu neravne, a boja neujednačena,
  • pojavi se nešto što izgleda drugačije od ostalih promena na koži (tzv. „ružno pače“ znak),
  • beleg iznenada zadeblja, promeni boju ili se na njemu pojave ranice.

Pravovremena reakcija omogućava rano otkrivanje raka kože i drugih ozbiljnih stanja, dodaje dermatolog.

dermatolog shutterstock_2461760569.jpg
Redovni dermoskopski pregled mladeža se preporučuje jednom godišnje Foto: Shutterstock

Opcije lečenja

Ako postoji sumnja na rak kože, dermatolog može da uradi biopsiju – uklanjanje celog mladeža ili dela tkiva radi mikroskopskog pregleda.

- Bezopasni mladeži mogu da se uklone i iz estetskih razloga, i to laserskim tretmanom, hirurškim zahvatom ili tehnikom brijanja. Belezi se uglavnom ne tretiraju, osim ako prave estetske ili zdravstvene probleme. U tim slučajevima koriste se laserska terapija ili hirurško uklanjanje, a vaskularni belezi (poput port-wine mrlja) posebno dobro reaguju na laser - navodi dr Arora.

Ako primetite da se mladež ili beleg menja, svrbi ili krvari, nemojte čekati – obavezno se obratite dermatologu.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

