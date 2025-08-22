Slušaj vest

Naučnici su otkrili da hemoglobin, dobro poznat kao protein koji prenosi kiseonik i daje krvi crvenu boju, ima još jednu ulogu – čuva mozak od oksidativnog stresa. To znači da on deluje kao prirodni antioksidans i štiti nervne ćelije od oštećenja koje izazivaju slobodni radikali, naročito u bolestima poput Alchajmera, Parkinsona i amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

Tim iz Južne Koreje pokazao je da se hemoglobin nalazi i u astrocitima, ćelijama koje podržavaju neurone, gde razgrađuje štetni vodonik-peroksid u običnu vodu. Na tom principu razvili su molekul KDS12025 koji prolazi krvno-moždanu barijeru i pojačava ovu prirodnu odbranu skoro stostruko. Kod životinja, tretman je usporio nastanak ALS-a, popravio motoriku kod Parkinsonove bolesti, vratio pamćenje kod Alchajmerove bolesti i čak produžio život miševima u proseku za celu godinu. Rezultati nagoveštavaju potpuno novi pravac u lečenju neurodegenerativnih bolesti, ali i starenja uopšte.

Otkriće pokazuje koliko je važno da telo ima dovoljno hemoglobina, jer nizak nivo ne znači samo umor i anemiju, već i određenu zaštitu mozga.

Hemoglobin čuva mozak od oksidativnog stresa Foto: Shutterstock

Kako prirodno da podignete hemoglobin Jedite crveno meso, džigericu, ribu i jaja – bogati su gvožđem koje je osnov za stvaranje hemoglobina.

– bogati su gvožđem koje je osnov za stvaranje hemoglobina. Uvrstite u ishranu spanać, blitvu, pasulj, leblebije i sočivo .

. Pijte sok od cvekle ili pomorandže – vitamin C pomaže da se gvožđe bolje iskoristi.

– vitamin C pomaže da se gvožđe bolje iskoristi. Izbegavajte previše kafe i crnog čaja uz obrok, jer smanjuju apsorpciju gvožđa.

Redovno kontrolišite krvnu sliku, naročito ako ste često umorni ili imate vrtoglavice.

Istraživači poručuju da se hemoglobin izdvaja ne samo kao prenosilac kiseonika, već i kao ključni saveznik u očuvanju mozga, prevenciji neurodegenerativnih bolesti i zdravom starenju.