Naučnici su otkrili da hemoglobin, dobro poznat kao protein koji prenosi kiseonik i daje krvi crvenu boju, ima još jednu ulogu – čuva mozak od oksidativnog stresa. To znači da on deluje kao prirodni antioksidans i štiti nervne ćelije od oštećenja koje izazivaju slobodni radikali, naročito u bolestima poput Alchajmera, Parkinsona i amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

Tim iz Južne Koreje pokazao je da se hemoglobin nalazi i u astrocitima, ćelijama koje podržavaju neurone, gde razgrađuje štetni vodonik-peroksid u običnu vodu. Na tom principu razvili su molekul KDS12025 koji prolazi krvno-moždanu barijeru i pojačava ovu prirodnu odbranu skoro stostruko. Kod životinja, tretman je usporio nastanak ALS-a, popravio motoriku kod Parkinsonove bolesti, vratio pamćenje kod Alchajmerove bolesti i čak produžio život miševima u proseku za celu godinu. Rezultati nagoveštavaju potpuno novi pravac u lečenju neurodegenerativnih bolesti, ali i starenja uopšte.

Otkriće pokazuje koliko je važno da telo ima dovoljno hemoglobina, jer nizak nivo ne znači samo umor i anemiju, već i određenu zaštitu mozga.

mozak-shutterstock-2269317087.jpg
Hemoglobin čuva mozak od oksidativnog stresa Foto: Shutterstock

Kako prirodno da podignete hemoglobin

  • Jedite crveno meso, džigericu, ribu i jaja – bogati su gvožđem koje je osnov za stvaranje hemoglobina.
  • Uvrstite u ishranu spanać, blitvu, pasulj, leblebije i sočivo.
  • Pijte sok od cvekle ili pomorandževitamin C pomaže da se gvožđe bolje iskoristi.
  • Izbegavajte previše kafe i crnog čaja uz obrok, jer smanjuju apsorpciju gvožđa.
  • Redovno kontrolišite krvnu sliku, naročito ako ste često umorni ili imate vrtoglavice.

Istraživači poručuju da se hemoglobin izdvaja ne samo kao prenosilac kiseonika, već i kao ključni saveznik u očuvanju mozga, prevenciji neurodegenerativnih bolesti i zdravom starenju.

