Hemoglobin prirodno štiti mozak od starenja i bolesti: Kako povećati njegov nivo?
Naučnici su otkrili da hemoglobin, dobro poznat kao protein koji prenosi kiseonik i daje krvi crvenu boju, ima još jednu ulogu – čuva mozak od oksidativnog stresa. To znači da on deluje kao prirodni antioksidans i štiti nervne ćelije od oštećenja koje izazivaju slobodni radikali, naročito u bolestima poput Alchajmera, Parkinsona i amiotrofične lateralne skleroze (ALS).
Tim iz Južne Koreje pokazao je da se hemoglobin nalazi i u astrocitima, ćelijama koje podržavaju neurone, gde razgrađuje štetni vodonik-peroksid u običnu vodu. Na tom principu razvili su molekul KDS12025 koji prolazi krvno-moždanu barijeru i pojačava ovu prirodnu odbranu skoro stostruko. Kod životinja, tretman je usporio nastanak ALS-a, popravio motoriku kod Parkinsonove bolesti, vratio pamćenje kod Alchajmerove bolesti i čak produžio život miševima u proseku za celu godinu. Rezultati nagoveštavaju potpuno novi pravac u lečenju neurodegenerativnih bolesti, ali i starenja uopšte.
Otkriće pokazuje koliko je važno da telo ima dovoljno hemoglobina, jer nizak nivo ne znači samo umor i anemiju, već i određenu zaštitu mozga.
Kako prirodno da podignete hemoglobin
- Jedite crveno meso, džigericu, ribu i jaja – bogati su gvožđem koje je osnov za stvaranje hemoglobina.
- Uvrstite u ishranu spanać, blitvu, pasulj, leblebije i sočivo.
- Pijte sok od cvekle ili pomorandže – vitamin C pomaže da se gvožđe bolje iskoristi.
- Izbegavajte previše kafe i crnog čaja uz obrok, jer smanjuju apsorpciju gvožđa.
- Redovno kontrolišite krvnu sliku, naročito ako ste često umorni ili imate vrtoglavice.
Istraživači poručuju da se hemoglobin izdvaja ne samo kao prenosilac kiseonika, već i kao ključni saveznik u očuvanju mozga, prevenciji neurodegenerativnih bolesti i zdravom starenju.
Izvor: news-medical.net/Zdravlje.Kurir.rs
