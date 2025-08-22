Slušaj vest

U savremenom, užurbanom ritmu života, često mislimo da nemamo vremena za brigu o sopstvenom zdravlju i kondiciji – ali to je uglavnom samo izgovor.

Dr Džeremi London, kardiovaskularni hirurg sa preko milion pratilaca na Instagramu, ističe da vreme nije problem – već način na koji ga koristimo. Zdravlje, kaže on, ne bi trebalo da bude obaveza nakon posla, već sastavni deo svakodnevnog života.

Upravo zato, dr London deli četiri praktična i odmah primenljiva saveta za zdraviji radni dan:

Borba protiv „sedeće bolesti“

Dugotrajno sedenje jedan je od najvećih zdravstvenih rizika kancelarijskih poslova. Velika studija sprovedena na skoro pola miliona odraslih otkrila je da ljudi koji većinu vremena provode sedeći imaju 16 odsto veći rizik od smrtnosti od svih uzroka i 34 odsto veći rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti u poređenju sa onima koji su aktivni na poslu.

Dr London savetuje da u toku radnog dana iskoristite svaku priliku za kretanje – koristite sto za stajanje, hodajte dok razgovarate telefonom i pravite kratke vežbačke pauze svakog sata, poput deset čučnjeva ili penjanja stepenicama.

Cilj je da razbijete duge periode sedenja i uvedete male, ali važne pokrete u svakodnevnu rutinu.

Sto za stajanje poboljšava cirkulaciju i smanjuje negativne efekte dugotrajnog sedenja Foto: Shutterstock

Ponesite svoju hranu

Brza i praktična rešenja poput gotovih obroka i brze hrane često postaju deo naše svakodnevne rutine, ali retko su nutritivno uravnotežena. Konzumiranje takve hrane svakodnevno može ozbiljno ugroziti dugoročne zdravstvene ciljeve.

Rešenje je jednostavno, ističe on: planirajte obroke i donesite ih na posao.

Pored toga, pakovanje sopstvenog ručka često štedi novac, pomaže vam da održite zdrave navike i daje vam veću kontrolu nad unosom hranljivih materija. Dr London preporučuje da pripremate obroke jednom ili dva puta nedeljno kako biste nedelju održali organizovanom i bez stresa oko hrane.

Ne zaboravite da se hidrirate

Čak i blaga dehidratacija može uticati na koncentraciju, mentalnu jasnoću i fizičke performanse. Tokom napornih dana, hidratacija često pada u drugi plan, ali dr London ističe da je to jednostavan, ali ključan korak za bolje zdravlje.

- Započnite dan vodom, uvek držite flašicu pri ruci i pravite male, česte pauze za hidrataciju kako biste osigurali optimalnu energiju i mentalnu jasnoću tokom celog dana.

Odmorite svoj um

Posao je važan, ali ne bi trebalo da bude ceo vaš život. Prekomerni rad može iscrpeti i telo i um, dok kratke pauze i mentalno resetovanje povećavaju produktivnost i zadovoljstvo poslom.

Meditacija na poslu smanjuje stres i poboljšava koncentraciju Foto: Profimedia

Dr London preporučuje uvođenje meditacije, vežbi disanja ili boravak u prirodi. Čak i kratka šetnja ili nekoliko minuta tišine mogu vam značajno pomoći da se vratite na posao sa više energije i motivacije.