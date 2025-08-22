DA LI STE ZNALI?

Većina ljudi teško pamti snove jer ih mozak često ne zadržava nakon buđenja. Iako se sanja i po nekoliko sati tokom noći, sećanja na snove brzo blede. Uglavnom pamtite samo delove, a ponekad – ništa.

To je normalno, ali mnogi bi želeli da bolje pamte snove jer mogu biti zanimljivi ili korisni za razumevanje emocija i misli. Dobra vest je da određene navike pred spavanje mogu poboljšati pamćenje snova.

Zašto često zaboravljamo snove?

Niste jedini koji zaboravljaju snove. Prema naučnicima, sećanje na snove zavisi od ličnih osobina, načina spavanja, pa čak i godišnjeg doba. Možete se setiti više snova ako mnogo maštate, ako vam je stalo do snova ili ako spavate "lakim snom".

Velika četvorogodišnja studija sprovedena na preko 200 odraslih, pod nazivom „Individualne determinante sećanja na jutarnje snove“, objavljena u časopisu Communications Psychology, zaključila je da su prijemčivost za snove, tendencija ka nemirnom umu (um sklon maštanjima, lutanjima) i veća količina lakog sna doprineli većem pamćenju snova.

Takođe, zimi je pamćenje bilo slabije nego u proleće ili jesen.

Šta otkriva novo istraživanje

Istraživači sa IMT škole za napredne studije u Luki koristili su praćenje sna, EEG trake za glavu i kognitivne testove. Otkriveno je da pamćenje snova nije stvar dobrog pamćenja, već stava, sklonosti ka mentalnom nemiru i obrasca spavanja. Takođe, umerenija godišnja doba pogodovala su boljem sećanju, moguće zbog svetla ili raspoloženja.

Pamćenje snova više zavisi od stava, lutanja uma i načina spavanja nego od samog pamćenja Foto: Shutterstock

Tri ključna faktora za pamćenje snova:

Ljudi koji veruju da su snovi značajni, češće ih pamte.

Oni koji maštaju ili imaju „nemirni um“ bolje pamte snove.

Duže spavanje i više vremena u laganim fazama sna pomažu u sećanju.

Jednostavne navike pred spavanje za bolje pamćenje snova:

Vodite dnevnik snova – zapišite sve čega se možete setiti odmah po buđenju.

– zapišite sve čega se možete setiti odmah po buđenju. Spavajte duže – više dužeg spavanja znači veća šansa da se snovi zapamte.

– više dužeg spavanja znači veća šansa da se snovi zapamte. Opustite se pre spavanja – smiren um lakše pamti snove.

– smiren um lakše pamti snove. Zadajte sebi nameru – pred spavanje pomislite: „Želim da se setim svog sna.“

– pred spavanje pomislite: „Želim da se setim svog sna.“ Izbegavajte alkohol i lekove koji remete san – mogu ometati sećanje na snove. Zašto je sećanje na snove važno

Pamćenje snova može biti više od zabave – može da pomogne u boljem razumevanju sebe, emocija i rešavanju problema. Neki ljudi dobijaju inspiraciju iz snova, naučnici ih koriste za proučavanjeuma, u psihoanalizi služe kao prozor u nesvesno.

Zaboravljanje snova je normalno – sanjamo svake noći, ali se ne sećamo uvek sadržaja. Ova studija pokazuje da male promene u spavanju i stavu mogu povećati verovatnoću da zapamtite snove.

Pamćenje snova može biti više od zabave – može pomoći u boljem razumevanju sebe i emocija Foto: Shutterstock

Umesto zaključka

Ako želite da češće pamtite snove, pokušajte sa dnevnikom, produženim snom i večernjim opuštanjem. Sa malo pažnje, snovi će vam češće ostajati u sećanju, poručuju istraživači.