Ako propustite jutarnju kafu, gotovo je sigurno da ćete dobiti glavobolju. Iako se kofein često koristi za buđenje i povećanje energije, naglo smanjenje unosa kofeina može izazvati bolne glavobolje. Za one koji pokušavaju potpuno da prestanu da piju kafu, ovaj bol može biti posebno mučan.

- Glavobolje usled odvikavanja od kofeina mogu biti iznenađujuće jake - rekao je dr Nolan Pirson, neurolog i specijalista za glavobolje u medicinskom centru u Los Anđelesu:

- Apstinencija može izazvati glavobolju sličnu migreni koja može biti pulsirajuća, jaka i tupa.

Ali zašto je odvikavanje od kofeina toliko bolno? Neurolozi još uvek nisu sasvim sigurni, ali imaju nekoliko teorija i saveta za lečenje ovih neprijatnih glavobolja.

Glavobolje usled odvikavanja od kofeina nastaju kada osoba konzumira više od 200 miligrama kofeina dnevno – što je ekvivalentno otprilike dve šolje kafe – duže od dve nedelje, a zatim naglo prestane da ga konzumira, prema Međunarodnoj klasifikaciji glavobolja (ICHD-3).

Glavobolje se obično javljaju u roku od 24 sata od prestanka unosa kofeina i generalno nestaju u roku od nedelju dana ili kada se kofein ponovo konzumira.

Zašto osećate jak bol?

Zašto su glavobolje usled odvikavanja od kofeina toliko bolne još uvek nije sasvim jasno. Pošto kofein utiče na toliko delova tela, stručnjaci još uvek nisu uspeli da utvrde jedan uzrok. Međutim, bol verovatno delimično potiče od proširenih krvnih sudova.

Kofein sužava krvne sudove, što ga čini korisnim u ublažavanju nekih glavobolja Foto: Shutterstock

Kofein sužava krvne sudove — što je deo razloga zašto se, paradoksalno, ovaj stimulans ponekad može koristiti za ublažavanje određenih vrsta glavobolja, prema Mejo klinici. Kada prestanete da konzumirate kofein, ti krvni sudovi se šire, što povećava protok krvi i izaziva bol.

Ali dr Brajan Mekgini, neurolog i specijalista za glavobolje u Bostonu, rekao je da je to samo jedan od uzroka. - To može imati uticaja, ali nije jedini razlog - rekao je za Live Science.

Još jedno objašnjenje za glavobolje usled odvikavanja od kofeina ima veze sa adenozinskim receptorima.

Kofein blokira adenozin, gradivni blok RNK, od vezivanja za receptore rasute po centralnom nervnom sistemu. To uzrokuje brže aktiviranje neurona i sužavanje krvnih sudova, što zauzvrat čini ljude budnijim i fokusiranijim.

Kada se naglo prestane s unosom kofeina, dolazi do nagomilavanja adenozina, što može izazvati glavobolju. Kofein ublažava bol blokiranjem adenozinskih receptora i pojačava dejstvo lekova poput ibuprofena, prema Mejo klinici.

Ali, kako je Pirson primetio, mnogo toga o odvikavanju od kofeina još uvek treba objasniti.

- Svakako ne znamo sve, ali ovo su neki od razloga zašto odvikavanje od kofeina može izazvati glavobolje.

Apstinencijalna kriza u praksi

Apstinencijalna kriza od kofeina se često javlja u bolničkim uslovima kada pacijenti moraju da prestanu da piju kafu da bi se podvrgli medicinskoj proceduri. Neka istraživanja pokazuju da se simptomi apstinencije od kofeina javljaju i kod ljudi koji poste, kao što su muslimani tokom Ramazana.

Kofein je bezbedan umereno, a za odvikavanje stručnjaci preporučuju postepeno smanjenje unosa Foto: Shutterstock

- U neočekivanim situacijama, kao što je kada završite na hitnom prijemu ili ste primljeni u bolnicu, često se javljaju simptomi odvikavanja od kofeina - rekao je Mekgini.

Kako ublažiti simptome odvikavanja?

Kofein je obično bezbedan kada se konzumira umereno. Ali kada neko želi da smanji ili potpuno prestane sa unosom kofeina, stručnjaci se slažu da je najbolja strategija postepeno smanjenje.

Pijte malo manje svakog dana ili zamenite kafu alternativama sa nižim sadržajem kofeina, kao što je čaj, kako biste olakšali prelazak.

- Ako neko konzumira mnogo kofeina i želi da smanji unos, najbolje je da to radi postepeno - rekao je Pirson. Dakle, ne brže od oko 25 do 50 miligrama kofeina dnevno — što je otprilike četvrtina do pola šolje kafe.

Zaključak Ako glavobolja traje duže od nedelju dana, Pirson preporučuje traženje medicinske pomoći, jer takvo trajanje može ukazivati na to da je uzrok glavobolje nešto drugo, a ne povlačenje kofeina.