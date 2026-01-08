Hronična blaga dehidratacija može pojačati stresne reakcije u telu, povećavajući nivo kortizola i dugoročno ugrožavajući fizičko i mentalno zdravlje

Nedovoljan unos vode može imati veći uticaj na organizam nego što se ranije mislilo, naročito kada je reč o sposobnosti tela da se nosi sa stresom. Studija objavljena u časopisu Journal of Applied Physiology pokazala je da osobe koje piju manje od 1,5 litara tečnosti dnevno imaju znatno viši nivo kortizola, glavnog hormona stresa – kada se nađu u stresnim situacijama.

Dehidratacija dovodi do skoka kortizola

Istraživanje je sprovedeno na zdravim mladim odraslim osobama koje su podeljene u dve grupe prema unosu tečnosti. Jedna grupa je konzumirala manje od 1,5 litara dnevno, dok je druga pratila preporučene količine od oko dva litra za žene i 2,5 litra za muškarce.

Nakon sedam dana, učesnici su bili izloženi stresnom laboratorijskom testu koji je uključivao javni nastup i mentalne zadatke.

Iako su obe grupe prijavile sličan nivo nervoze i imale ubrzan rad srca, razlika se jasno pokazala u hormonskom odgovoru. Slabije hidrirani učesnici imali su daleko veći skok kortizola, što može biti problem ako se takva reakcija ponavlja svakodnevno tokom dužeg perioda. Dugotrajno povišen kortizol povezuje se sa povećanim rizikom od srčanih bolesti, problema sa bubrezima i dijabetesa.

Zanimljivo je da mnogi nedovoljno hidrirani ispitanici nisu osećali jaču žeđ. Njihova tela su, međutim, slala drugačije signale – tamniji i koncentrisaniji urin jasno je ukazivao na dehidrataciju, potvrđujući da žeđ nije uvek pouzdan pokazatelj potrebe za tečnošću.

Slabije hidrirani učesnici imali su daleko veći skok kortizola, što može biti problem ako se takva reakcija ponavlja svakodnevno tokom dužeg perioda Foto: Shutterstock

Dvostruko opterećenje organizma

Kada telo prepozna dehidrataciju, mozak oslobađa hormon vazopresin, koji pomaže bubrezima da zadrže vodu i očuvaju zapreminu krvi. Međutim, vazopresin istovremeno utiče i na sistem odgovora na stres, potencijalno pojačavajući lučenje kortizola. Tako se stvara „dvostruko opterećenje“ – telo čuva vodu, ali postaje osetljivije na stres.

Autori studije ističu da hidratacija treba da se posmatra kao deo šire slike faktora koji utiču na otpornost na stres, uz san, ishranu, fizičku aktivnost i društvenu podršku. Iako voda nije univerzalni lek za stres, predstavlja jednostavnu, dostupnu i često zanemarenu naviku koja može pomoći organizmu da se lakše nosi sa svakodnevnim pritiscima.

Stručnjaci naglašavaju da individualne potrebe za tečnošću variraju, ali da je praktičan pokazatelj hidratacije boja urina – bledožuta nijansa obično znači da telo dobija dovoljno tečnosti. U svetu u kojem je stres postao gotovo neizbežan deo svakodnevice, pravilna hidratacija može biti mala, ali značajna prednost za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja.