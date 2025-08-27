Slušaj vest

Zatrpani obavezama, pod stalnim pritiskom i okruženi ometanjima, nije čudo što nam radni dan često iscrpljuje i telo i um. Dobra vest je da i male promene mogu da naprave veliku razliku. Evo nekoliko praktičnih saveta koje možete da primenite već danas prema preporuci Američke asocijacije za srce.

Ne zaboravite na hidrataciju

Kada posao postane haotičan, lako je zapostaviti osnovne navike poput unosa vode. Najjednostavnije rešenje je da uvek imate svoju flašicu pri ruci i da pratite koliko ste popili. Možete čak od toga napraviti mali izazov sa kolegama i dogovoriti se da svako popije određenu količinu (recimo 1l) u toku radnog vremena.

Zašto? Zato što dovoljan unos vode poboljšava koncentraciju i rad mozga.

Odvojite vreme za ručak

Koliko god da ste zauzeti, planirajte pauzu za ručak i, kad god je moguće, nemojte jesti za radnim stolom. Promena okruženja pomaže da se opustite i da obrok doživite kao vreme za sebe.

Prošetajte tokom pauze za ručak i makar sednite na klupu u parku Foto: Shutterstock

Zašto? Dobar obrok donosi hranljive materije, smanjuje nivo stresa i anksioznosti, sprečava prejedanje kasnije u toku dana i čuva zdravlje na duže staze.

Pravite kratke pauze

I nekoliko minuta između sastanaka može da vam posluži da se protegnete, udahnete svež vazduh ili jednostavno smirite misli pre nego što nastavite.

Zašto? Male pauze smanjuju napetost i pomažu telu i umu da se regenerišu.

Smanjite ometanja

Ako želite da se fokusirate, utišajte telefon i obezbedite sebi što manje prekidanja. U kućnim uslovima ili kancelariji može da pomogne i znak „zauzet/a“ dok završavate najvažnije zadatke.

Zašto? Manje distrakcija znači veću produktivnost na poslu i više prisutnosti kod kuće.

Zapišite male uspehe tokom dana u dnevnik zahvalnosti Foto: Shutterstock

Praktikujte zahvalnost

Zapišite male uspehe tokom dana u dnevnik zahvalnosti, a možete i da ih podelite sa kolegama. To ne samo da podiže raspoloženje, već i timsku atmosferu.

Zašto? Pozitivan stav podstiče optimizam i može značajno da doprinese mentalnom zdravlju.

Zašto je ovo važno?

Briga o sebi na poslu nije luksuz, već potreba. Redovna hidratacija, pauze, zdrava ishrana i zahvalnost doprinose: