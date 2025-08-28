Istraživanje je pokazalo da su nivoi kortizola viši kod onih koji piju manje vode

Naučnici su otkrili da ljudi koji piju manje vode oslobađaju više hormona stresa kortizola, uprkos tome što ne osećaju veću žeđ od ljudi koji piju više.

- Držanje flaše vode u blizini tokom stresnih vremena moglo bi biti korisno za dugoročno zdravlje, sugerišu naučnici.

Studija, koju su vodili stručnjaci sa Univerziteta Džon Murs u Liverpulu (LJMU), obuhvatila je 16 ljudi koji su pili manje od 1,5 litara vode dnevno, zajedno sa 16 ljudi koji su redovno ispunjavali preporučene smernice za dnevni unos tečnosti.

Naučnici su koristili smernice Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), koje preporučuju da muškarci piju 2,5 litra vode dnevno, a žene dva litra.

Međutim, ljudi će možda morati da piju više kada je vruće, ako su veoma aktivni, ako se oporavljaju od bolesti ili ako su trudni ili ako doje. Naučnici su pratili hidrataciju u obe grupe sedam dana koristeći uzorke urina i krvi, nakon čega su pozvani u laboratoriju na test stresa.

Rezultati loše hidratacije

Test je uključivao improvizovani intervju za posao, za koji je svaka osoba imala 10 minuta da se pripremi. Nakon tog vremena, pozvani su u drugu prostoriju gde je postavljena lažna kamera i zamoljeni su da obave intervju pred panelom od tri osobe obučene u bela odela. Nakon simuliranog intervjua, pojedinci su zamoljeni da reše mentalni aritmetički zadatak.

Profesor Nil Volš sa LJMU opisao je test kao „zaista uznemirujući“.

- Znamo da ljudi koji imaju nizak dnevni unos tečnosti, koji ne ispunjavaju preporuke, verovatno imaju lošu hidraciju. Ali ono što nismo znali jeste da li će, kada te ljude stavite u stresnu situaciju pod kontrolisanim uslovima, imati veći odgovor hormona stresa - rekao je Volš.

Viši nivoi kortizola

Istraživači su prikupili uzorke pljuvačke od grupe pre i posle testa stresa kako bi izmerili nivo kortizola. Kortizol, poznat kao hormon stresa, proizvode nadbubrežne žlezde kao odgovor na stres, a takođe igra ulogu u imunološkom odgovoru, metabolizmu i krvnom pritisku.

Kortizol je primarni hormon stresa u telu Foto: Shutterstock

Tim je otkrio da su nivoi kortizola bili viši kod onih koji su manje pili. Profesor Šo je primetio da su reakcije na stres, poput ubrzanog otkucaja srca, oznjenih dlanova i suvih usta, bile slične u obe grupe.

- Obe grupe su se osećale podjednako anksiozno i doživele slično povećanje broja otkucaja srca tokom testa stresa. Ali ljudi koji su bili slabo hidrirani, jer nisu pili dovoljno vode svakog dana, imali su mnogo veći odgovor kortizola - rekao je.

Kortizol je primarni hormon stresa u telu, a prekomerna reaktivnost kortizola na stres povezana je sa povećanim rizikom od srčanih oboljenja, dijabetesa i depresije.