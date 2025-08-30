Slušaj vest

Umesto skupih analiza i komplikovanih procedura, naučnici kažu da o vašem zdravlju i vitalnosti dovoljno može da kaže i par jednostavnih testova koje svako od nas može da uradi kod kuće. Ovi testovi mere ravnotežu, snagu i pokretljivost, a upravo ti parametri pokazuju kako starimo i koliki nam je rizik od bolesti i povreda u kasnijim godinama.

- Svaki od testova zapravo je pokazatelj ključnih funkcionalnih sposobnosti koje direktno utiču na dugovečnost - objašnjava prof. dr Džonatan Majers sa Stanford univerziteta i istraživač u Palo Alto VA Health Care System.

Slično smatra i dr Debora Kado, internista i kodirektorka Stanford Longevity Center, dodajući da bolje rezultate imaju upravo oni ljudi koji u kasnijem životu ostaju aktivniji i funkcionalniji.

Stajanje na jednoj nozi

Jednostavan, a moćan test: stojite na jednoj nozi i pokušavate da izdržite što duže. Japanska studija na skoro 2.000 starijih osoba pokazala je da su oni koji nisu mogli da izdrže 10 sekundi imali veći rizik od smrtnog ishoda u narednoj deceniji.

- Ako možete da stojite 30 sekundi, to je odličan znak, a za izazov probajte i zatvorenih očiju - savetuje prof. Kenton Kaufman iz Mayo klinike.

Sa zatvoenim očima je teže održavati ravnotežu Foto: Shutterstock

Ovaj test meri ne samo snagu mišića nogu već i zdravlje mozga i koordinaciju, a dobra ravnoteža znači i manji rizik od padova, jedne od glavnih opasnosti u starosti.

Vis na vratilu

Uhvatite se za šipku (vratilo) kao da ćete da uradite zgib, i samo visite što duže možete. To je zapravo mera snage stiska, a brojna istraživanja povezuju snažan stisak sa manjim rizikom od bolesti srca, osteoporoze i prerane smrti.

Vis na vratilu je mera snage stiska Foto: Shutterstock

- Snaga stiska je zapravo odraz opšte snage tela. Ako imate 20–40 godina, 75–90 sekundi je odličan rezultat; između 40 i 60 godina ciljajte na 60–75 sekundi, a posle 60 barem 45 sekundi - ističe dr Majers.

Sedenje i ustajanje sa poda

Poznat kao sitting-rising test, podrazumeva da sednete na pod prekštenih nogu, pa ustanete bez pomoći ruku ili kolena. Maksimalni skor je 10, a svaki oslonac smanjuje rezultat.

- Studije pokazuju da su ljudi sa boljim rezultatima duže živeli, jer ovaj test meri kombinaciju snage, ravnoteže i fleksibilnosti.

Ustanite bez pomoći ruku ili kolena, najbolje 10 puta Foto: Shutterstock

- Vežbe za donji deo tela, čučnjevi, iskorak i most, pomažu da se u ovome poboljšate - savetuje dr Kado.

Test ustajanja sa stolice

Sličan prethodnom, ali lakši, meri koliko puta možete da ustanete i sednete sa stolice (ruke prekrštene na grudima) u 30 sekundi. Kod mlađih odraslih prosečan rezultat je preko 30 ponavljanja, a kod starijih svako brojanje iznad 12 pokazuje očuvanu funkcionalnost.

Ovaj test povezuje se sa zdravljem srca i pluća, ali i sa nižim rizikom od padova.

- Brzo i više puta ustajanje sa stolice pokazuje snagu, koordinaciju i izdržljivost,sve ono što predviđa dug i kvalitetan život - navodi dr Majers.

Brzina hoda

Možda zvuči banalno, ali koliko brzo hodate jedan je od najsnažnijih pokazatelja dugovečnosti. Ako pređete metar za manje od sekunde, šanse da živite duže značajno rastu.

Koliko brzo hodate jedan je od najsnažnijih pokazatelja dugovečnosti Foto: Shutterstock

- Brzina hoda je pouzdan pokazatelj zdravlja srca, mišića i nervnog sistema. Brzo hodanje, čak i 15 minuta dnevno, smanjuje rizik od prevremene smrti za skoro 20 odsto - objašnjava dr Majers.

Kako tumačiti testove?

Ovih pet testova ne predstavljaju konačnu sliku vašeg zdravlja, jer genetika, navike i bolesti takođe imaju veliku ulogu. Ali mogu da budu dragoceni „alarm“ i podsticaj da uvedete više kretanja, vežbanja i zdravih navika u svakodnevicu.