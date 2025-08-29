Slušaj vest

Nova studija istraživača iz Londona pokazuje da visceralna mast, odnosno masnoća koja se taloži duboko u stomaku, oko unutrašnjih organa, može da ubrza starenje srca i krvnih sudova, dok indeks telesne mase (BMI) nije dobar pokazatelj rizika.

Zašto je važna lokacija, a ne samo težina

Profesor Džonatan O’Regan iz MRC Laboratorije medicinskih nauka i Imperijal koledža u Londonu objašnjava da se već dugo zna za podelu na tzv. „jabuka“ i „kruška“ tip tela, ali se tek sada razume kako to utiče na zdravlje srca.

- Naša istraživanja pokazuju da visceralna mast, skrivena duboko oko organa, ubrzava starenje srca. S druge strane, masnoća koja se skladišti oko kukova i butina kod žena može da ima zaštitni efekat - navodi profesor.

Raspored masnih naslaga je važniji od njihovog (ne)postojanja Foto: Shutterstock

Studija je otkrila da indeks telesne mase (BMI) nije dobar pokazatelj rizika, jer ne govori ništa o tome gde se masnoće talože. Upravo raspored masti, a ne samo broj kilograma, može da odluči da li će srce stariti brže.

Uloga hormona i polnih razlika

Rezultati istraživanja naglašavaju i razlike između muškaraca i žena. Kod muškaraca je tipičan „abdominalni tip gojaznosti“ (masnoća oko stomaka) snažan prediktor ubrzanog starenja srca. Kod žena, predispozicija za masnoće oko kukova i butina deluje zaštitno, a značajnu ulogu igraju i hormoni. Naučnici su potvrdili da viši nivo estrogena kod žena pre menopauze usporava starenje srca, što bi u budućnosti moglo da otvori put novim terapijama.

Viši nivo estrogena deluje zaštitno, uprkos masnoćama Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za prevenciju?

Profesor Brajan Vilijams, glavni naučni i medicinski savetnik Britanske fondacije za srce, ističe da su posledice višeg visceralnog sala dobro poznate - ono podiže krvni pritisak i loš holesterol, a sada se pokazuje i da može da ubrza biološko starenje srca i krvnih sudova.

Viscelarne masnoće su faktor rizika za hipertenziju i povišen holesterol Foto: Shutterstock

- Ohrabruje saznanje da hormoni i raspored masti mogu da igraju zaštitnu ulogu, ali je za sve nas ključno da smanjimo visceralnu mast kroz zdraviju ishranu i redovno kretanje - poručuje on.

Šta donosi budućnost?