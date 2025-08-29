Koliko često imate noćne more? Evo šta ovi snovi mogu da otkriju o vašem zdravlju
Zašto uopšte imamo noćne more? Niko još ne zna sa sigurnošću. Međutim, potvrđeno je da su one češće kod ljudi koji imaju određene psihološke probleme, kao što je posttraumatski stresni poremećaj (PTSP).
Padanje u svemir, bežanje od divlje životinje, osećaj izgubljenosti ili potpune nemoći... sve su to klasične scene koje se ponavljaju u noćnim morama. Ali šta one zapravo znače? I mogu li biti znak da nešto u našem životu ili zdravlju ne funkcioniše kako treba?
Koje su najčešće noćne more?
Nočne more, kako piše Healthline, kao i snovi, mogu imati mnogo oblika, ali neka istraživanja su pokazala da se određene teme često ponavljaju. Studija iz 2018. godine objavljena u časopisu Journal of Clinical Sleep Medicine obuhvatila je više od 1.200 učesnika, a rezultati su pokazali nekoliko uobičajenih tema među onima koji su imali česte noćne more:
- smrt ili povreda voljenih osoba (19%)
- osećaj neuspeha ili bespomoćnosti (18%)
- fizička agresija (18%)
- nesreće (15%)
- bekstvo ili progon (14%)
- zdravstvene brige ili strah od smrti (11%)
Ova studija je takođe pokazala da se teme razlikuju među polovima – žene su sklonije da sanjaju o agresiji i bolesti, dok su muškarci skloniji da sanjaju o nesrećama i osećaju bespomoćnosti.
Još jedno istraživanje sprovedeno među 2.000 ispitanika pokazalo je da su najčešći snovi o padu i bekstvu, a više od polovine ljudi često sanja o smrti, gubitku ili osećaju zarobljenosti. Žene, na primer, dvostruko češće od muškaraca prijavljuju snove u kojima gube voljenu osobu ili ih posećuju preminuli članovi porodice.
Da li su noćne more upozorenje?
Mnogi naučnici se ne slažu oko toga zašto uopšte sanjamo. Dok neki tvrde da snovi zadovoljavaju skrivene želje, drugi veruju da su oni samo sporedni efekat funkcionisanja mozga. Međutim, većina se slaže oko jedne stvari – da noćne more ne predviđaju buduće događaje.
Međutim, one mogu ukazivati na naše zdravlje. Ljudi koji pate od PTSP-a, depresije ili drugih psiholoških poremećaja znatno su skloniji da pate od hroničnih noćnih mora – prema nekim podacima, čak 70% njih. Pored toga, noćne more su češće kod ljudi koji su pod stresom, anksiozni ili imaju poremećaje spavanja.
Postoji i stanje koje se naziva poremećaj noćnih mora, koje je posebno često kod ljudi sa problemima mentalnog zdravlja. Međutim, nisu samo problemi mentalnog zdravlja povezani sa noćnim morama.
Jedna studija je otkrila da su one povezane i sa negativnim emocijama, brigom i trajanjem sna. Takođe, neka medicinska stanja poput migrene i astme, kao i određeni lekovi, mogu povećati učestalost noćnih mora.
Kako mozak bira snove?
Teško je reći tačno kako mozak odlučuje kakvi će biti naši snovi - ili da li ćemo uopšte sanjati. Međutim, naučnici veruju da na snove snažno utiču faktori kao što su naša ličnost, naša mašta i stvari koje nas zanimaju ili brinu.
Kod dece, snovi imaju tendenciju da prate kognitivni razvoj i postaju složeniji kako rastu. Međutim, kod odraslih, njihov sadržaj je u velikoj meri pod uticajem raspoloženja i mentalnog zdravlja. Većina ljudi, međutim, nema svesnu kontrolu nad svojim snovima. Mozak ih stvara nesvesno, a mi još uvek učimo kako i zašto.
Kako bolje spavati?
Ako imate noćne more ili probleme sa spavanjem, ovih nekoliko jednostavnih koraka vam mogu pomoći:
- Više dnevne svetlosti – sunčeva svetlost pomaže vašem telu da prepozna kada je vreme za spavanje
- Manje kofeina – izbegavajte kafu i energetska pića 6–8 sati pre spavanja
- Kratke, ne duge dremke – dremka od 20 minuta tokom dana može biti korisna, ali duže dremke mogu poremetiti vaš noćni ritam
- Udobna spavaća soba – prilagodite temperaturu, osvetljenje i posteljinu
- Razgovarajte sa svojim lekarom – ako ništa ne pomogne, možda postoji medicinski uzrok
Izvor: healthline.com/zdravlje.kurir.rs
