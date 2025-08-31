Slušaj vest

Bubrezi su organi koji tiho obavljaju ključne zadatke, filtriraju krv, izbacuju štetne materije i održavaju ravnotežu tečnosti u telu. Nažalost, na njihovo zdravlje često obratimo pažnju tek kada se pojave simptomi, a tada može da bude kasno. Zato su laboratorijske analize krvi i urina od presudnog značaja za rano otkrivanje poremećaja u radu bubrega.

Analize krvi

Najčešće se određuju vrednosti uree i kreatinina, koje pokazuju koliko dobro bubrezi filtriraju krv. Urea se koristi za procenu funkcije bubrega, ali nije uvek dovoljno pouzdana, jer na njene vrednosti mogu da utiču i drugi faktori, poput ishrane ili dehidracije. Zato se uvek posmatra zajedno sa kreatininom.

Urea se uvek posmatra zajedno sa kreatininom Foto: Shutterstock

Obe supstance se u normalnim okolnostima izlučuju putem urina. Ako su njihove vrednosti u krvi povišene, to može da znači da bubrezi rade slabije nego što bi trebalo.

Referentne vrednosti

Urea (BUN):

Normalno: 2,5 – 7,5 mmol/L

Kreatinin:

Muškarci: 62 – 106 µmol/L (≈ 0,7 – 1,2 mg/dL)

Žene: 44 – 80 µmol/L (≈ 0,5 – 0,9 mg/dL) Klirens kreatinina

Druga važna analiza je tzv. klirens kreatinina, koja se radi sakupljanjem urina u periodu od 24 sata. Ovaj test pruža precizniju sliku o tome koliko efikasno bubrezi uklanjaju kreatinin iz organizma.

10 znakova koji ukazuju na probleme s bubrezima *Manjak energije i poteškoće sa koncentracijom

*Problemi sa spavanjem

*Suva koža i svrab

*Učestalo mokrenje

*Krv u urinu

*Penušav urin

*Stalna otečenost oko očiju

*Otečeni članci i stopala

*Smanjen apetit

*Grčevi u mišićima

Tokom prikupljanja urina savetuje se unos dovoljne količine vode, ali ne i kafe, čaja ili lekova. Istovremeno se vadi i krv, najbolje na polovini perioda sakupljanja, da bi rezultati bili što tačniji.

Referentne vrednosti

Muškarci: 90 – 140 ml/min

Žene: 80 – 125 ml/min Dodatne analize po potrebi

U zavisnosti od tegoba pacijenta, rade se i druge specifične analize (npr. određivanje proteina u urinu ili specijalizovani testovi krvi). One lekarima daju detaljniji uvid u to da li postoje oštećenja bubrega i u kojoj meri bolest napreduje.

Određivanje proteina u urinu može da bude deo dodatnih analiza Foto: Shutterstock

Zašto je važno da ih radite na vreme?

Bolesti bubrega često napreduju neprimetno, bez bola i vidljivih simptoma, sve dok ne dođe do ozbiljnijih komplikacija. Redovne analize krvi i urina pomažu da se problem otkrije u ranoj fazi, kada je lečenje najefikasnije i kada se može sprečiti trajno oštećenje.