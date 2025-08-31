Koje analize otkrivaju u kakvom su stanju vaši bubrezi? Ne čekajte simptome
Bubrezi su organi koji tiho obavljaju ključne zadatke, filtriraju krv, izbacuju štetne materije i održavaju ravnotežu tečnosti u telu. Nažalost, na njihovo zdravlje često obratimo pažnju tek kada se pojave simptomi, a tada može da bude kasno. Zato su laboratorijske analize krvi i urina od presudnog značaja za rano otkrivanje poremećaja u radu bubrega.
Analize krvi
Najčešće se određuju vrednosti uree i kreatinina, koje pokazuju koliko dobro bubrezi filtriraju krv. Urea se koristi za procenu funkcije bubrega, ali nije uvek dovoljno pouzdana, jer na njene vrednosti mogu da utiču i drugi faktori, poput ishrane ili dehidracije. Zato se uvek posmatra zajedno sa kreatininom.
Obe supstance se u normalnim okolnostima izlučuju putem urina. Ako su njihove vrednosti u krvi povišene, to može da znači da bubrezi rade slabije nego što bi trebalo.
Referentne vrednosti
Urea (BUN):
- Normalno: 2,5 – 7,5 mmol/L
Kreatinin:
- Muškarci: 62 – 106 µmol/L (≈ 0,7 – 1,2 mg/dL)
Žene: 44 – 80 µmol/L (≈ 0,5 – 0,9 mg/dL)
Klirens kreatinina
Druga važna analiza je tzv. klirens kreatinina, koja se radi sakupljanjem urina u periodu od 24 sata. Ovaj test pruža precizniju sliku o tome koliko efikasno bubrezi uklanjaju kreatinin iz organizma.
*Manjak energije i poteškoće sa koncentracijom
*Problemi sa spavanjem
*Suva koža i svrab
*Učestalo mokrenje
*Krv u urinu
*Penušav urin
*Stalna otečenost oko očiju
*Otečeni članci i stopala
*Smanjen apetit
*Grčevi u mišićima
Tokom prikupljanja urina savetuje se unos dovoljne količine vode, ali ne i kafe, čaja ili lekova. Istovremeno se vadi i krv, najbolje na polovini perioda sakupljanja, da bi rezultati bili što tačniji.
Referentne vrednosti
- Muškarci: 90 – 140 ml/min
Žene: 80 – 125 ml/min
Dodatne analize po potrebi
U zavisnosti od tegoba pacijenta, rade se i druge specifične analize (npr. određivanje proteina u urinu ili specijalizovani testovi krvi). One lekarima daju detaljniji uvid u to da li postoje oštećenja bubrega i u kojoj meri bolest napreduje.
Zašto je važno da ih radite na vreme?
Bolesti bubrega često napreduju neprimetno, bez bola i vidljivih simptoma, sve dok ne dođe do ozbiljnijih komplikacija. Redovne analize krvi i urina pomažu da se problem otkrije u ranoj fazi, kada je lečenje najefikasnije i kada se može sprečiti trajno oštećenje.
Ukoliko imate povišen pritisak, dijabetes, češće infekcije mokraćnih puteva ili u porodici postoji istorija bolesti bubrega, ne odlažite preventivne analize. Rano otkrivanje je ključ za očuvanje zdravlja bubrega.
