Vitamin D je poznat po svojoj ulozi u zdravlju kostiju, imunitetu i raspoloženju, ali poslednjih godina sve više istraživanja sugeriše da bi mogao igrati i ulogu u regulaciji zgrušavanja krvi.

To je podstaklo važno pitanje - da li suplementi vitamina D mogu imati efekat sličan lekovima za razređivanje krvi?

Šta pokazuje istraživanje?

Iako se vitamin D ne smatra klasičnim antikoagulansom, određeni mehanizmi koje aktivira u organizmu ukazuju na potencijal da utiče na procese koagulacije.

Prema studiji objavljenoj u časopisu "Cardiology and Therapy" 2022. godine, osobe koje su imale normalne nivoe vitamina D zahtevale su manje doze varfarina – standardnog leka za razređivanje krvi – da bi održale ciljni INR (mehanizam praćenja zgrušavanja). Istraživači su zaključili da status vitamina D može uticati na osetljivost na antikoagulanse, što znači da njegovo prisustvo u organizmu može pojačati njihovo delovanje.

Mehanizmi delovanja

Ranija laboratorijska studija, objavljena u časopisu "Blood", pokazala je da aktivni oblik vitamina D (1,25-dihidroksivitamin D₃) može povećati ekspresiju trombomodulina – proteina koji inhibira koagulaciju – i istovremeno smanjiti ekspresiju tkivnog faktora, koji inicira proces zgrušavanja krvi.

Ovi nalazi sugerišu da vitamin D može imati prirodna antikoagulantna svojstva, posebno u ćelijskim i zapaljenskim okruženjima.

Šta to znači za suplementaciju?

Preliminarni rezultati pokazuju da kod osoba sa nedostatkom vitamina D, suplementacija može smanjiti formiranje trombina i smanjiti gustoću fibrinskih ugrušaka. Međutim, kod osoba sa normalnim nivoima vitamina D, ovi efekti nisu uvek prisutni.

Važno upozorenje

Stručnjaci upozoravaju da iako vitamin D može doprineti zdravlju krvnih sudova i koagulacionom balansu, on ne treba da se koristi kao zamena za antikoagulanse kod pacijenata kojima su oni medicinski potrebni.

- Postoje indikacije da vitamin D može uticati na zgrušavanje, ali to nije dovoljan razlog da se prekine propisana terapija protiv zgrušavanja - navodi se u zaključku istraživanja.

Zaključak