Da li suplementi vitamina D razređuju krv? Naučna objašnjenja i nove studije
Vitamin D je poznat po svojoj ulozi u zdravlju kostiju, imunitetu i raspoloženju, ali poslednjih godina sve više istraživanja sugeriše da bi mogao igrati i ulogu u regulaciji zgrušavanja krvi.
To je podstaklo važno pitanje - da li suplementi vitamina D mogu imati efekat sličan lekovima za razređivanje krvi?
Šta pokazuje istraživanje?
Iako se vitamin D ne smatra klasičnim antikoagulansom, određeni mehanizmi koje aktivira u organizmu ukazuju na potencijal da utiče na procese koagulacije.
Prema studiji objavljenoj u časopisu "Cardiology and Therapy" 2022. godine, osobe koje su imale normalne nivoe vitamina D zahtevale su manje doze varfarina – standardnog leka za razređivanje krvi – da bi održale ciljni INR (mehanizam praćenja zgrušavanja). Istraživači su zaključili da status vitamina D može uticati na osetljivost na antikoagulanse, što znači da njegovo prisustvo u organizmu može pojačati njihovo delovanje.
Mehanizmi delovanja
Ranija laboratorijska studija, objavljena u časopisu "Blood", pokazala je da aktivni oblik vitamina D (1,25-dihidroksivitamin D₃) može povećati ekspresiju trombomodulina – proteina koji inhibira koagulaciju – i istovremeno smanjiti ekspresiju tkivnog faktora, koji inicira proces zgrušavanja krvi.
Ovi nalazi sugerišu da vitamin D može imati prirodna antikoagulantna svojstva, posebno u ćelijskim i zapaljenskim okruženjima.
Šta to znači za suplementaciju?
Preliminarni rezultati pokazuju da kod osoba sa nedostatkom vitamina D, suplementacija može smanjiti formiranje trombina i smanjiti gustoću fibrinskih ugrušaka. Međutim, kod osoba sa normalnim nivoima vitamina D, ovi efekti nisu uvek prisutni.
Važno upozorenje
Stručnjaci upozoravaju da iako vitamin D može doprineti zdravlju krvnih sudova i koagulacionom balansu, on ne treba da se koristi kao zamena za antikoagulanse kod pacijenata kojima su oni medicinski potrebni.
- Postoje indikacije da vitamin D može uticati na zgrušavanje, ali to nije dovoljan razlog da se prekine propisana terapija protiv zgrušavanja - navodi se u zaključku istraživanja.
Zaključak
Suplementi vitamina D ne „razređuju krv“ na klasičan način, ali mogu imati indirektan antikoagulantni efekat, naročito kod osoba sa njegovim deficitom. Ako uzimate lekove protiv zgrušavanja ili imate poremećaje koagulacije, obavezno se konsultujte sa lekarom pre započinjanja suplementacije.
