Svi smo to nekada radili - stavljali slušalice na sate dok radimo, vozimo, vežbamo ili čak dok tonemo u san uz muziku ili podkast. Male su, praktične i deluju bezopasno. Ali evo nečega čega možda niste svesni: vaše slušalice mogu neprimetno narušavati vaše držanje, uticati na vilicu i čak izazivati bol u vratu.

Kakva je veza između slušalica, vilice i vrata?

Na prvi pogled, bol u vilici i slušalice deluju potpuno nepovezano. Međutim, ljudsko telo funkcioniše kao jedinstven sistem, pa male navike mogu izazvati velike posledice.

Slušalice se nalaze u ili neposredno ispred ušnog kanala, koji je vrlo blizu temporomandibularnog zgloba (TMZ) – šarke koja povezuje vilicu i glavu. Ovaj zglob je zadužen za žvakanje, govor i pokrete vilice. Oko njega se nalazi skup sitnih mišića, kostiju i nerava koji su povezani i sa vratom i sa gornjim delom kičme.

Kada dugo koristite slušalice, posebno ako vam nisu udobne ili stiskate vilicu da biste ih zadržali na mestu, stvarate napetost na temporomandibularni zglob i okolne mišiće. Vremenom, ta napetost se širi na vrat, ramena, pa čak i gornji deo leđa.

Kako preterano korišćenje slušalica može izazvati bol u vilici i vratu? Loše držanje dok nosite slušalice

Razmislite o tome kako ih koristite: pogrbljeni nad laptopom, nezgodno zavaljeni u krevetu ili hodajte s glavom nagnutom ka dole. Ovakav položaj glave prema napred dodatno opterećuje mišiće vrata i vilice, naročito ako ga dugo zadržavate. Što više vremena provodite u tom položaju, mišići postaju napetiji.

Slušalice koje ulaze u ušni kanal mogu pritiskati osetljive nerve u tom području Foto: Shutterstock

Stiskanje vilice i mišićni disbalans

Ponekad, posebno kada slušalice nisu dovoljno stabilne, nesvesno stiskamo vilicu da bismo ih zadržali. To preopterećuje mišiće vilice i vrši pritisak na TMZ. Vremenom, ovo može izazvati glavobolje, bol u vilici i ukočenost u vratu.

Pritisak unutar uva i osetljivost nerava

Slušalice koje ulaze u ušni kanal mogu pritiskati osetljive nerve u tom području. Kod nekih ljudi to izaziva tzv. preneseni bol - osećaj da se bol iz uha širi ka vilici ili strani lica. Kod osetljivih osoba to može pokrenuti ili pogoršati simptome.

Uobičajeni simptomi na koje treba obratiti pažnju tup bol u ili oko ušiju

napetost ili bol u vilici

pucketanje ili krckanje prilikom pomeranja vilice

ukočenost vrata ili nelagodnost u gornjem delu leđa

glavobolje koje počinju u potiljku

osećaj punoće ili pritiska u uhu koji nije posledica infekcije

Ograničite upotrebu slušalica na 60 minuta u kontinuitetu Foto: Shutterstock

Šta možete da uradite? Pravite pauze u slušanju: Ograničite upotrebu slušalica na 60 minuta u kontinuitetu i dajte ušima i vilici vremena da se opuste.

Ograničite upotrebu slušalica na 60 minuta u kontinuitetu i dajte ušima i vilici vremena da se opuste. Pređite na slušalice preko ušiju: Ravnomernije raspoređuju težinu, smanjuju direktan pritisak na uši i ne zahtevaju da vilica „drži” slušalice.

Ravnomernije raspoređuju težinu, smanjuju direktan pritisak na uši i ne zahtevaju da vilica „drži” slušalice. Proverite svoje držanje: Bilo da ste na pozivu ili gledate video, sedite uspravno sa ekranom u visini očiju. Uši treba da budu u ravni sa ramenima, a ne da „vise” unapred.

Bilo da ste na pozivu ili gledate video, sedite uspravno sa ekranom u visini očiju. Uši treba da budu u ravni sa ramenima, a ne da „vise” unapred. Radite vežbe za vilicu i vrat: Blaga istezanja, poput okretanja glave sa strane na stranu, kruženja vratom ili vežbi opuštanja vilice, mogu smanjiti napetost.

Blaga istezanja, poput okretanja glave sa strane na stranu, kruženja vratom ili vežbi opuštanja vilice, mogu smanjiti napetost. Obratite pažnju na stiskanje vilice: Ako primetite da stiskate zube da bi slušalice ostale na mestu, vreme je da razmislite o njihovom obliku ili veličini. Takođe, stres može podstaći stiskanje, pa tehnike opuštanja poput dubokog disanja ili meditacije mogu pomoći.

Kada posetiti lekara? Ako bol traje, postaje jak ili počinje da utiče na vašu sposobnost da jedete, govorite ili spavate, nemojte ga ignorisati. Možda se radi o disfunkciji TMZ-a ili naprezanju vratne kičme, što su stanja koja se mogu lečiti uz medicinsku pomoć.

Zaključak

Slušalice su sjajne, ali, kao i kod svega, ključ je u ravnoteži. Naša vilica, vrat i uši povezani su više nego što mislimo, a sitne navike, poput sati provedenih sa slušalicama, mogu vremenom dovesti do stvarnog bola. Rešenje nije potpuno odricanje, već svesno korišćenje, pravljenje pauza i osluškivanje signala sopstvenog tela. U ovom slučaju — vaše vilice i vrata.

Napomena: Ovaj tekst ima isključivo informativni karakter. Ako imate zdravstvene tegobe, obavezno se posavetujte sa stručnjakom kako biste izbegli komplikacije.