Stručnjaci za ishranu se slažu: uravnotežena ishrana obezbeđuje sve neophodne hranljive materije za većinu zdravih ljudi. Međutim, industrija dijetetskih suplemenata je u procvatu. Zapravo, Savet za odgovornu ishranu procenjuje da tri od četiri Amerikanca redovno uzimaju vitamine ili druge dodatke ishrani.

Međutim, ako iz bilo kog razloga uzimate suplement, trebalo bi da znate o nekoliko kombinacija koje mogu biti opasne za određene osobe.

Da li postoje vitamini koje ne bi trebalo uzimati zajedno?

Vašem telu su potrebne adekvatne doze vitamina A, B kompleksa, C, D, E i K svakog dana za optimalno zdravlje. Multivitamini obično sadrže svih ovih 13 esencijalnih hranljivih materija.

Osim ako lekar nije posebno propisao drugačije, obično nije dobra ideja uzimati pojedinačne vitaminske ili mineralne suplemente.

Vitamini rastvorljivi u vodi, kao što su C i B kompleks, mogu se izbaciti iz organizma kada ih ima više, ali vitamini rastvorljivi u mastima — D, E, K i A — skladište se u telu, tako da uzimanje velikih količina može biti opasno.

Ne morate previše da brinete o interakcijama između vitamina ako uzimate multivitamine i jedete prilično zdravu ishranu. Ali kada uzimate pojedinačne suplemente, kao što su niacin ili vitamin K, možda ćete morati biti oprezni zbog potencijalnih interakcija sa drugim hranljivim materijama.

Rizici kalcijuma i vitamina D

Kalcijum i vitamin D se često preporučuju kao tandemski suplementi zbog njihove korisne uloge u zdravlju kostiju. Mineral kalcijum je takođe važan za zdravlje srca.

Međutim, pregled iz jula 2019. godine objavljen u časopisu „Annals of Internal Medicine“ ukazuje na to da postoji blago povećanje rizika od moždanog udara kada se ova dva suplementa uzimaju zajedno. Ovaj nalaz je zasnovan na podacima iz Inicijative za zdravlje žena (WHI), dugoročne nacionalne studije zdravlja koja je obuhvatila više od 160.000 žena.

Međutim, postoje izvesne kontroverze oko ovog zaključka. Članak iz 2013. godine objavljen u časopisu „Current Atherosclerosis Reports“ ukazao je da originalni nalazi studije WHI nisu pokazali vezu između ova dva suplementa i rizika od moždanog udara. A članak iz 2017. godine objavljen u časopisu „Journal of the American Heart Association“ zapravo je otkrio da suplementi kalcijuma povećavaju rizik od moždanog udara, ali njihovo kombinovanje sa vitaminom D izgleda da je ublažilo ovaj rezultat.

Pouka? Razgovarajte sa svojim lekarom o rizicima povezanim sa uzimanjem ova dva suplementa zajedno, kako biste bili sigurni da koristi nadmašuju rizike.

Kombinacije niacina i holesterola

Uzimanje multivitamina koji sadrži niacin, ili vitamin B3, obično je bezbedno u kombinaciji sa drugim hranljivim materijama. Međutim, ako uzimate suplemente niacina i lekove koji pomažu u kontroli holesterola - posebno simvastatin - postoji nekoliko kombinacija koje treba izbegavati.

Prema podacima MedlinePlus-a, koji pokreće Nacionalna medicinska biblioteka SAD, kada uzimate kombinaciju niacina i simvastatina, dopuna vitaminima C i E ili beta karotenom može ometati sposobnost ovog dua da poveća vaš HDL (dobar) holesterol.

Napomena: Ova interakcija je proučavana samo kod onih koji trenutno imaju koronarnu arterijsku bolest (KAB). Nije poznato da li ova interakcija važi i ako nemate KBB.

Suplementi folne kiseline i nedostatak vitamina B12

Vitamin B12 i folat su često propisani suplementi, pri čemu je ovaj drugi posebno važan tokom trudnoće. Starijim osobama, onima koji se pridržavaju veganske ishrane i osobama sa gastrointestinalnim poremećajima se preporučuje da uzimaju suplement B12. Iako istovremeno uzimanje folata i vitamina B12 generalno nije problematično, viši nivoi folata mogu prikriti nedostatak B12.

Problem? Nizak nivo vitamina B12 može dovesti do megaloblastične anemije, stanja u kojem su crvena krvna zrnca neobično velika, ali im je broj smanjen. Uzimanje velikih količina folata može ispraviti anemiju, navodeći vas da mislite da ste spremni. Međutim, ako se osnovni nedostatak B12 ne reši i ne ispravi, može doći do trajnog oštećenja nerava, prema Nacionalnim institutima za zdravlje (NIH).

Ako ste u riziku od nedostatka vitamina B12, potražite savet lekara u vezi sa pravilnom suplementacijom. I imajte na umu da nikada ne bi trebalo da konzumirate više od 1.000 mikrograma folne kiseline iz obogaćene hrane ili suplemenata, osim ako vam lekar ne kaže drugačije.

Vitamini K i E u zgrušavanju krvi

Vitamin K igra ključnu ulogu u sposobnosti vašeg tela da pravilno zgruša krv. Ako vam lekar preporuči suplemente vitamina K, izbegavajte uzimanje visokih doza vitamina E, koje mogu neutralisati efekte vitamina K, prema MedlinePlus-u . U stvari, suplementi vitamina E od preko 800 IJ mogu ometati zgrušavanje krvi i razređivati je.

Ovo je posebno važno imati na umu oni koji uzimaju lekove za razređivanje krvi, kao što je varfarin. Uzimanje ovog leka i vitamina E može povećati rizik od krvarenja. Uvek sledite savet lekara o bilo kojim dijetetskim suplementima ako uzimate lekove za razređivanje krvi.

Apsorpcija kalcijuma i gvožđa

Anemija usled nedostatka gvožđa je najčešći tip anemije i razvija se kada ne unosite dovoljno hrane bogate gvožđem, prema Majo klinici . Osobama kojima je dijagnostikovano ovo stanje se obično savetuje da povećaju unos gvožđa u ishrani kroz hranu, uključujući govedinu i drugo meso, pasulj, sočivo, tamnozeleno lisnato povrće i sušeno voće. Vaš lekar može takođe predložiti suplemente gvožđa.

Prema NIH-u , uzimanje suplemenata kalcijuma možda neće dozvoliti vašem telu da efikasno apsorbuje svo gvožđe iz vašeg suplementa, pa se preporučuje da uzimate suplemente gvožđa i kalcijuma u ​​razmaku od nekoliko sati kako biste izbegli ovu interakciju.

