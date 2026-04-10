Pucketanje zglobova, prstiju na rukama i nogama, leđima ili čak vratom je uobičajena navika za mnoge. Međutim, ne rade to svi iz istog razloga. Neki to rade da bi ublažili pritisak koji osećaju u ramenima ili leđima, ili je to instinktivna reakcija na stres.

Postavlja se pitanje da li ova praksa donosi ikakve koristi. Odgovor nije jednoznačan – određeno olakšanje može postojati, ali postoje i potencijalni rizici.

Zašto se čuje pucketanje?

Kada „pukne“ vrat ili bilo koji drugi zglob, dolazi do istezanja zglobnih kapsula.

U njima se nalazi tečnost, a istezanjem se pritisak u kapsuli smanjuje. Tada deo tečnosti prelazi u gas, što proizvodi karakterističan zvuk pucanja. Ovaj proces, poznat kao kavitacija, uglavnom je bezopasan.

Kada je u pitanju vrat, postoji nekoliko skupova zglobova koji se nazivaju fasetni zglobovi. Ovi zglobovi se nalaze sa svake strane vrata. Kada puckate vratom, fasetni zglobovi se istežu, omogućavajući tečnosti u zglobnoj kapsuli da se proširi. Kada se tečnost pretvori u gas, zglobovi vrata pucaju. Zbog toga se osećate kao da oslobađate pritisak iz područja vrata nakon pucanja vrata.

Ima li koristi od pucanja vrata?

Pucanje vratom, ako se radi pravilno i ne prečesto, može biti dobro za ublažavanje pritiska u vratu. Iako pucanje vratom može biti korisno na više načina, uvek treba da razgovarate sa svojim lekarom ili kiropraktičarom pre nego što to uradite. Oni vam mogu reći da li je bezbedno za vas i preporučiti druge opcije za ublažavanje napetosti.

Prema jednoj studiji, „nameštanje“ vrata od strane kiropraktičara može imati pozitivan mentalni efekat. To je zato što mnogi ljudi povezuju pucketanje sa oslobađanjem pritiska i uspešnim poravnanjem zgloba. U nekim slučajevima, nekima može pomoći samo zvuk pucketanja vrata, čak i ako pritisak nije potpuno ublažen ili vrat nije u potpunosti ili uspešno namešten. U ovom slučaju, to je placebo efekat.

Pucketanje vratom takođe oslobađa endorfine u krvotok. Endorfine proizvodi hipofiza, a vaše telo ih oslobađa kako bi pomoglo u kontroli bola. Ovo vam daje osećaj zadovoljstva i blagostanja.

Koliko je rizično pucketanje vrata ?

Pucketanje vratom može postati štetno ukoliko se radi nepravilno ili previše često.

Tada može doći do uklještenja nerava u vratu, što izaziva jak bol i otežava, pa čak i onemogućava pokretanje vrata. Osim toga, pretereno pucketanje opterećuje mišiće i same zglobove, pa njihovo istezanje može dovesti do nelagodnosti pri pokretima.

Ako stalno osećate potrebu da „lomite“ vrat, moguće je da imate hipermobilnost zglobova – stanje u kojem zglobovi imaju širi opseg pokreta nego što je uobičajeno. U tom slučaju, često pucketanje može trajno istegnuti ligamente, što dovodi do nestabilnosti i povećava rizik od razvoja osteoartritisa.

Trebalo bi imati u vidu i to da se u vratu nalaze važni krvni sudovi. Zbog toga previše snažno ili učestalo pucketanje može, u retkim slučajevima, dovesti do njihovog oštećenja ili stvaranja krvnog ugruška, što je ozbiljno stanje jer može ometati protok krvi do mozga.

Da li treba da potražite pomoć od kiropraktičara?

Ako povremeno puckate vratom bez bola i nelagodnosti, nema razloga za brigu.

Međutim, ako to radite često i ne osećate olakšanje, dobro je potražiti savet kiropraktičara, koji može pomoći i da se smanji potreba za učestalim pucketanjem.

Takođe bi trebalo da posetite svog lekara ako:

primetite bilo kakav neobičan otok na vratu, jer to može biti znak nakupljanja tečnosti, povrede ili infekcije

osećate bol u vratnom zglobu, posebno hronični bol koji nema očigledan uzrok

vaši zglobovi postaju manje pokretljivi zbog starosti ili stanja poput osteoartritisa. Zaključak

Povremeno pucketanje vrata obično nije opasno, ali učestalo i nepravilno može dovesti do tegoba. Ako primetite bol, otok ili osećaj nestabilnosti, najbolje je da se obratite stručnjaku. Kiropraktičar ili lekar mogu vam pomoći kroz bezbedno „podešavanje“ zglobova, ciljane vežbe i jednostavne mere samonege, poput toplih ili hladnih obloga, kako biste očuvali zdravlje i pokretljivost vrata.