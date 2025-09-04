Slušaj vest

Nagli porast šećera u krvi nakon jela, poznat kao postprandijalni skok, predstavlja veliki i nezavistan faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. Zato je važno da obratite pažnju ne samo na šećer natašte, već i na vrednosti nakon obroka, jer upravo oni mogu da otkriju koliki je pritisak na vaše srce i krvne sudove, kažekardiolog dr Ašis Agerval.

Visok šećer natašte jeste problem, ali ponavljani nagli skokovi posle jela posebno oštećuju organizam. Svaki put kada glukoza „odleti" uvis, nastaju oksidativni stres i upala koji direktno oštećuju zidove krvnih sudova. Jedno veliko istraživanje objavljeno u časopisu Diabetes Care pokazalo je da je postprandijalna glukoza jači prediktor srčanih i moždanih udara od HbA1c, prosečne tromesečne vrednosti šećera u krvi.

Nagli skokovi šećera su daleko opasniji od umerene, ali konstantne povišenosti Foto: Shutterstock

- To znači da su ti talasi naglih skokova šećera posle jela možda opasniji za srce negostabilno, ali umereno povišene vrednosti - objašnjava dr Agerval.

Koje su ciljane vrednosti šećera posle jela?

Prema smernicama Američkog udruženja za dijabetes, nivo glukoze u krvi bi trebalo da bude ispod 180 mg/dL, kada se meri jedan do dva sata nakon obroka. Kod trudnica sa gestacijskim dijabetesom ciljevi su još stroži - ispod 140 mg/dL nakon sat vremena i ispod 120 mg/dL nakon dva sata.

Kako da otkrijete šta vam podiže šećer?

Samokontrola je ključ. Ako merite šećer nakon različitih obroka, lako ćete otkriti svoje „okidače“. Nekima će, na primer, ovsena kaša, iako zdrava, izazvati nagli skok. Kod drugih će razlika nastati ako na parče hleba dodaju avokado ili orašaste plodove, jer protein i zdrave masti ublažavaju porast glukoze. Čak i kratka šetnja od 10 minuta posle večere može da spusti šećer.

- Vođenje dnevnika obroka i vrednosti šećera posle njih brzo pokazuje obrasce i daje vam moć da pravite pametnije, personalizovane izbore - savetuje dr Agerval.

Iako zdrava, nekima i ovsena kaša podiže šećer Foto: Shutterstock

Kako sprečiti nagle skokove?

Cilj nije da izbacite ugljene hidrate, već da ih kombinujete na pravi način. Preporuke Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) glase:

Dajte prednost vlaknima : Povrće bez skroba, mahunarke i integralne žitarice usporavaju apsorpciju šećera.

: Povrće bez skroba, mahunarke i integralne žitarice usporavaju apsorpciju šećera. Uravnotežite obrok : Nikad ne jedite „same ugljene hidrate“. Uvek ih uparite sa proteinom ili zdravim mastima .

: Nikad ne jedite „same ugljene hidrate“. Uvek ih uparite sa . Krećite se posle jela: I tek 10-15 minuta šetnje pomaže mišićima da preuzmu višak glukoze iz krvi.