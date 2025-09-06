Slušaj vest

Naša creva sadrže trilione mikroorganizama koji čine mikrobiom. Kada je on u ravnoteži, pomaže varenju, reguliše upale i jača imunitet. Ali kada dođe do disbalansa, nastaju problemi kao što su upale, slabija apsorpcija hranljivih materija i preopterećenje toksinima. Sve to vrlo brzo počne da se manifestuje na koži i kosi.

Akne i bubuljice

Uporne akne na bradi ili obrazima mogu da budu znak upale i hormonskog disbalansa povezanog sa lošim mikrobiomom. Ako creva ne izbacuju toksine pravilno, oni se mogu „preliti“ na kožu.

Siva, dehidrirana koža

Koža bez sjaja, suva i perutava, može da znači da creva ne uspevaju da apsorbuju ključne nutrijente, poput omega-3 masnih kiselina, vitamina A, E i cinka, sve važne za zdravu kožu.

Ekcem, rozacea, psorijaza

Ove inflamatorne bolesti kože često se vezuju za upale u crevima ili takozvanu „propustljivost zidova creva", kada toksini ulaze u krvotok i izazivaju imunološke reakcije.

Ako creva ne apsorbuju hranljive materije neophodne za rast kose, ona se proređuje i opada Foto: Shutterstock

Opadanje i proređivanje kose

Za rast kose neophodni su gvožđe, biotin, vitamin B12 i proteini. Ako creva ne apsorbuju hranljive materije, kosa postaje slaba, proređena, a ponekad opada u pramenovima.

Tamni podočnjaci i otečenost

Nedostatak sna nije jedini uzrok podočnjaka. Slabo varenje i opterećenje toksinima takođe mogu da izazovu tamne kolutove i otečeno lice.

Podočnjaci mogu da budu i posledica slabog varenja i opterećenja toksinima Foto: Shutterstock

Zašto dolazi do disbalansa?

Najčešći uzroci narušene crevne flore su:

preterana upotreba antibiotika,

ishrana bogata šećerom, prerađenom hranom i nezdravim mastima,

hroničan stres,

nedostatak sna,

previše alkohola ili kofeina,

netolerancije na hranu (npr. gluten, mlečni proizvodi).

Male promene u ishrani, rutini spavanja i načinu života mogu da donesu i spoljašnje promene Foto: Shutterstock

Kako popraviti zdravlje creva Više vlakana : Voće, povrće, integralne žitarice, mahunarke i orašasti plodovi hrane dobre bakterije. Stručnjaci savetuju da se nedeljno unese bar 30 različitih biljnih namirnica.

: Voće, povrće, integralne žitarice, mahunarke i orašasti plodovi hrane dobre bakterije. Stručnjaci savetuju da se nedeljno unese bar 30 različitih biljnih namirnica. Fermentisana hrana : Jogurt, kefir, kiseli kupus, kimči, sve ovo sadrži probiotike koji obnavljaju crevnu floru.

: Jogurt, kefir, kiseli kupus, kimči, sve ovo sadrži probiotike koji obnavljaju crevnu floru. Hidratacija : Voda pomaže varenju i održava hidriranost sluzokože creva. Preporuka je 2–3 litra dnevno, zavisno od aktivnosti i klime.

: Voda pomaže varenju i održava hidriranost sluzokože creva. Preporuka je 2–3 litra dnevno, zavisno od aktivnosti i klime. Manje šećera i industrijske hrane : Ona hrani loše bakterije i kvasce. Zato je važno smanjiti grickalice, prženu i slatku hranu.

: Ona hrani loše bakterije i kvasce. Zato je važno smanjiti grickalice, prženu i slatku hranu. Upravljanje stresom : Joga, meditacija, šetnja ili vođenje dnevnika mogu da smanje stres, poboljšaju varenje i ravnotežu mikrobioma.

: Joga, meditacija, šetnja ili vođenje dnevnika mogu da smanje stres, poboljšaju varenje i ravnotežu mikrobioma. Dobar san : Sedam do osam sati sna reguliše hormone i čuva crevnu floru. Loš san povećava kortizol, koji negativno utiče na kožu i kosu.

: Sedam do osam sati sna reguliše hormone i čuva crevnu floru. Loš san povećava kortizol, koji negativno utiče na kožu i kosu. Probiotski suplementi: Ako ste nedavno koristili antibiotike ili simptomi traju, lekar može da preporuče probiotike da obnove ravnotežu.