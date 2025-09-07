Slušaj vest

Na prvi pogled, karmin je samo deo šminke i svakodnevne rutine, način da izgledamo lepše i samouverenije. Međutim, dr Kavja Dendukuri, hepatolog i gastroenterolog, upozorava da ono što stavljamo na usne ne ostaje uvek samo tamo gde mislimo. Deo sastojaka koje unosimo prilikom jedenja, pijenja ili oblizivanja usana zapravo završava u našem digestivnom sistemu, a potom preko krvotoka i u jetri, organu koji ima ključnu ulogu u filtriranju toksina.

- Većina komercijalnih karmina sadrži teške metale poput olova, kadmijuma i aluminijuma, kao i sintetičke pigmente i konzervanse, posebno oni intenzivnih boja. Iako su količine koje pojedinačno unesemo male, problem nastaje dugoročnim korišćenjem, jer ovi metali ne mogu lako da se razgrade. Oni se talože u organizmu i vremenom mogu da utiču na hormone, varenje, pa čak i na nivo stresa - otkriva doktorka.

Veći problem prave ruževi intenzivnih boja Foto: Profimedia

Istraživanja pokazuju da prosečna žena tokom života, ukoliko svakodnevno koristi ruž za usne, može da unese i do 1,5 kilograma ovog kozmetičkog proizvoda, potpuno nesvesno.

Kako izabrati sigurniju opciju?

Dr Dendukuri naglašava da je rešenje u pažljivom izboru kozmetike. Organski karmini napravljeni od biljnih pigmenata, prirodnih ulja i pčelinjeg voska ne sadrže štetne hemikalije i predstavljaju bezbedniju alternativu.