Svi to rade, a ne znaju za posledice

Hemoroidi su otečene vene u predelu anusa i rektuma koje mogu izazvati bol, svrab i krvarenje

Pametni telefoni su postali sastavni deo svakodnevnog života, pa ih mnogi koriste i dok obavljaju nuždu. Iako deluje bezazleno, ova navika može uzrokovati hemoroide.

- Prethodno nije bilo dokaza o uticaju telefona na toaletne navike - kaže dr Trisha Pasrića, gastroenterolog iz Bostona. Savetovali smo pacijentima da ne provode previše vremena u kupatilu, ali sada smo otkrili da pametni telefoni menjaju ove navike.

Telefon produžava vreme na toaletu

Tim američkih istraživača je anketirao 125 odraslih osoba koje su bile na skrining kolonoskopiji, ispitujući njihove navike u toaletu, ishranu, fizičku aktivnost i korišćenje telefona. Pored anketa, pregledani su i rezultati njihovih kolonoskopija.

Rezultati su zabrinjavajući:

Korišćenje telefona u toaletu povezano je sa 46 odsto većim rizikom od hemoroida, čak i nakon što su uračunati drugi faktori poput starosti, pola, ishrane i fizičke aktivnosti.

66 odsto ispitanika koristi telefon u toaletu.

Među korisnicima telefona, 37 odsto provodi više od 5 minuta po odlasku u WC, dok to isto čini samo 7 odsto onih koji ne koriste telefon.

Glavne aktivnosti su: čitanje vesti (54 odsto) i pregled društvenih mreža (44 odsto).

Zašto sedenje prouzrokuje hemoroide?

Dr Triša Pasrića, autorka studije i gastroenterološkinja iz Bostona, objašnjava da je duže sedenje na WC šolji – posebno bez potpore za karlično dno – ključni problem. Dugotrajno sedenje može oslabiti tkivo koje podržava vene u rektumu, što vodi do njihovog ispupčenja i stvaranja hemoroida.

- Naša studija nije dokazala uzročnu vezu, ali moja hipoteza je da sedenje duži vremenski period može oslabiti potporna tkiva hemoroida i izazvati njihovo ispadanje - kaže dr Pasrića.

Za razliku od čitanja knjige ili časopisa, koje zahteva svesnu pažnju, telefon pasivno zadržava korisnika putem neprekidnog sadržaja.

- Aplikacije su dizajnirane da nas zadrže što duže. Sledeći video samo počne da se pušta, a algoritmi nude sadržaj od kog je teško odustati - objašnjava Pasrića.

Zaključak

Stručnjaci preporučuju da kupatilo ne bude još jedno mesto za skrolovanje. Kao što se preporučuje da telefon ne unosimo u spavaću ili trpezariju – iz istog razloga bi trebalo da ga ostavimo i van toaleta.

Vodič kroz hemoroide:

Unutrašnji hemoroidi: obično bez simptoma, ali mogu krvariti.

obično bez simptoma, ali mogu krvariti. Spoljašnji hemoroidi: vidljive i bolne otečene vene oko anusa.

vidljive i bolne otečene vene oko anusa. Prolapsirani hemoroidi: ispadaju iz rektuma, uzrokuju bol i nelagodnost.

ispadaju iz rektuma, uzrokuju bol i nelagodnost. Trombozirani hemoroidi: bolne kvržice izazvane ugruškom krvi.

Kako ih sprečiti i lečiti? Povećajte unos vlakana – 14g na svakih 1000 kalorija.

Koristite kreme i masti sa hidrokortizonom ili hamamelisom.

Sedeće kupke u toploj vodi, 2–3 puta dnevno.

Analgetici (ibuprofen, paracetamol) za ublažavanje bola.

U težim slučajevima, potrebne su minimalno invazivne procedure ili operacija. Uvek se konsultujte s lekarom ako primetite krv ili bol.