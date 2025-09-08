Oni koji nastavljaju da treniraju svoje telo na dosledne načine zadržaće bolju ravnotežu i pokretljivost tokom godina

Ovo je iskustvo koje deli većina ljudi.

- Kada smo deca, stalno opterećujemo naš motorni sistem – trčimo, penjemo se, padamo i isprobavamo pokrete koji su van naše zone komfora. Na taj način razvijamo ravnotežu i koordinaciju. Kao odrasli, prestajemo da radimo sve te stvari i, kao posledica, naše motoričke sposobnosti prirodno opadaju - objašnjava Bil Henks, stručnjak za dugovečnost.

Međutim, iako se to dešava većini ljudi, ne znači da mora biti tako kod svih. Kako starimo, možemo usporiti i telesni i kognitivni pad.

- Oni koji nastavljaju da treniraju svoje telo na dosledne načine zadržaće bolju ravnotežu i pokretljivost tokom godina - kaže Henks.

A da biste to stvarno proverili, pitali smo stručnjake za dugovečnost za četiri jednostavna testa koja možete da isprobate kod kuće da biste otkrili koliko dobro vaše telo zaista stari – i da biste zadržali dobar ritam.

Nauka je pokazala da imamo mnogo veću kontrolu nad svojim biološkim starenjem nego što obično mislimo Foto: Shutterstock

Šta se dešava sa našim telom kako starimo?

- Jedna od realnosti starenja jeste da naše motoričke funkcije – snaga, koordinacija, ravnoteža i okretnost – imaju tendenciju da opadaju vremenom. To nije samo pitanje slabijih mišića. Nervi koji prenose signale do tih mišića postaju manje efikasni, zglobovi gube fleksibilnost, a naši senzorički sistemi (poput vida, unutrašnjeg uha, pa čak i osećaja položaja tela u prostoru) pokazuju znake trošenja. Sve to zajedno može usporiti reflekse i povećati rizik od spoticanja i padova - objašnjava dr Met Keberlajn, stručnjak za dugovečnost.

Iako se genetika i životne navike razlikuju od osobe do osobe, nauka je pokazala da imamo mnogo veću kontrolu nad svojim biološkim starenjem nego što obično mislimo, dodaje dr Keberlajn. Možete početi tako što ćete probati jedan – ili sva četiri – od ovih jednostavnih testova kod kuće.

Test snage stiska

- Istraživanja su pokazala da je snaga stiska snažno povezana sa vitalnošću, samostalnošću, pa čak i dugovečnošću - kaže Henks.

Evo kako da ga probate kod kuće: čvrsto uhvatite poklopac tegle i testirajte koliko brzo možete da ga odvrnete. Alternativno, pokušajte sami da iznesete kese iz prodavnice i obratite pažnju na to koliko vam je lako ili teško.

Ravnoteža je jedan od najsnažnijih pokazatelja rizika od padova tokom starenja Foto: Shutterstock

Ravnoteža na jednoj nozi (uz mali izazov)

- Ravnoteža je jedan od najsnažnijih pokazatelja rizika od padova tokom starenja. Dodatni izazov, poput stajanja na jednoj nozi dok obuvate cipelu, testira koordinaciju u realnim uslovima - kaže Henks.

Neka vam postane navika da svakodnevno testirate svoju ravnotežu tako što ćete stajati na jednoj nozi najmanje minut i proveriti koliko dugo možete da izdržite. Ako možete to da uradite dok obavljate još nešto u isto vreme, vaše telo je u dobroj formi.

Test snage mišića

- Mišićna masa prirodno opada sa godinama, dok se telesna mast može povećavati, što utiče na snagu, metabolizam i dugoročno zdravlje- objašnjava Henks.

Da biste testirali zdravlje svog organizma, pokušajte da podignete tegove, počevši od lakih, recimo od pola kilograma. Kako nastavite da vežbate, postepeno prelazite na teže i pratite koliko dobro se nosite sa njima.

Pokušajte da podignete tegove, počevši od lakih pa postepeno povećavajte težinu Foto: Shutterstock

Test hodanja uz više zadataka

Na kraju, ali ne manje važno, „koliko dobro vaš mozak i telo rade zajedno snažan je pokazatelj zdravog starenja, kaže Henks.

- Ako vam se hod značajno usporava kada brojite unazad ili nabrajate životinje, to može biti znak ranog kognitivnog ili motoričkog pada.

Dok hodate, izazovite mozak da radi više stvari odjednom: na primer, recitujte azbuku, razgovarajte sa prijateljem ili brojite unazad – i posmatrajte koliko dugo možete da izdržite.