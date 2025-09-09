Slušaj vest

Kada smo zaljubljeni, osećamo leptiriće u stomaku; kada se osećamo neprijatno, obrazi nam postaju vreli; a kada smo uzbuđeni ili oduševljeni nečim, celo naše telo postaje nemirno. Ovo potvrđuje i studija koja kaže da svi ljudi, bez obzira na kulturu ili jezik, imaju iste fizičke senzacije povezane sa emocijama.

Samoprovera osećanja u telu

U vezu između uma i tela veruje i Holi Brandenberger, medicinska sestra i aromaterapeutkinja čije savete prati više od milion ljudi na Instagramu.

- Često pričam o tome kako tokom dana radim kratku samoproveru osećanja pre nego što izaberem koje ulje da koristim. Zatvorim oči i obratim pažnju na to gde osećam napetost u telu, koje misli mi prolaze kroz glavu i kako se generalno osećam. Vrlo često, samo taj jedan minut mi jasno pokazuje šta mi je potrebno u tom trenutku, bilo da je to nana za brzi energetski podsticaj, ruzmarin za bolju koncentraciju ili ulje čajevca za smirivanje kada se osećam iritirano ili preopterećeno - objašnjava Brandenberger.

Obratite pažnju na stres

Kada stres utiče na određeni deo tela, kaže ona, važno je obratiti pažnju ne samo na taj deo tela, već i na sam stres. Međutim, ona ističe da nisu svi fizički bolovi, senzacije ili psihosomatske bolesti povezani sa stresom i emocijama. Ako ste ozbiljno zabrinuti zbog nečega što osećate u svom telu, ova stručnjakinja preporučuje da razgovarate sa svojim lekarom.

Nisu svi fizički bolovi, senzacije ili psihosomatske bolesti povezani sa stresom i emocijama Foto: Shutterstock

Šta vam govori napetost u vašem telu i kako je možete osloboditi?

Brandenberger je podelila metode koje možete koristiti za oslobađanje napetosti uskladištene u vašem telu kroz nekoliko primera:

Napeta vilica nam govori o potisnutom besu i neizgovorenim rečima. Možete je opustiti nežnom masažom, zevanjem ili pjevušenjem.

nam govori o potisnutom besu i neizgovorenim rečima. Možete je opustiti nežnom masažom, zevanjem ili pjevušenjem. Bolna i napeta ramena su znak nošenja tereta ili odgovornosti. Pokušajte da ih opustite laganim kružnim pokretima ramena, dubokim disanjem i istezanjem.

su znak nošenja tereta ili odgovornosti. Pokušajte da ih opustite laganim kružnim pokretima ramena, dubokim disanjem i istezanjem. Bol u stomaku govori o anksioznosti, strahu i teškoćama u obradi iskustva. Ublažite bol dijafragmalnim disanjem i pijenjem toplog čaja.

govori o anksioznosti, strahu i teškoćama u obradi iskustva. Ublažite bol dijafragmalnim disanjem i pijenjem toplog čaja. Problem sa vratom može ukazivati na ukočenost i otpor, osećaj preopterećenja i nepovezanost između tela i uma. Pokušajte da ublažite bol laganim istezanjem vrata, nežnim rotacijama i toplim oblogom.

može ukazivati na ukočenost i otpor, osećaj preopterećenja i nepovezanost između tela i uma. Pokušajte da ublažite bol laganim istezanjem vrata, nežnim rotacijama i toplim oblogom. Bol u grudima nam govori o tuzi, žalovanju i potisnutim emocijama. Duboko disanje će takođe pomoći u ovom slučaju.

nam govori o tuzi, žalovanju i potisnutim emocijama. Duboko disanje će takođe pomoći u ovom slučaju. Glava govori o prekomernom razmišljanju, mentalnom naporu, pritisku da se ispuni cilj ili neobrađenom stresnom događaju. Brandenberger preporučuje nežnu masažu glave, svesno disanje i naizmenično disanje kroz nozdrve.

govori o prekomernom razmišljanju, mentalnom naporu, pritisku da se ispuni cilj ili neobrađenom stresnom događaju. Brandenberger preporučuje nežnu masažu glave, svesno disanje i naizmenično disanje kroz nozdrve. Bol u predelu čela i obrva ukazuje na prekomerno mentalno razmišljanje, brigu i perfekcionizam. Opustite se nežnom masažom područja obrva, stavljanjem toplih obloga preko očiju i pravljenjem svesnih pauza.

ukazuje na prekomerno mentalno razmišljanje, brigu i perfekcionizam. Opustite se nežnom masažom područja obrva, stavljanjem toplih obloga preko očiju i pravljenjem svesnih pauza. Bol u očima ukazuje na prenaprezanje i prekomerni rad. Pored kratkih pauza od ekrana, ublažite bol hladnim oblogama.

ukazuje na prenaprezanje i prekomerni rad. Pored kratkih pauza od ekrana, ublažite bol hladnim oblogama. Stegnuto grlo može ukazivati na emocionalno potiskivanje. Ovaj stručnjak preporučuje, između ostalog, pevušenje i vežbe disanja.

Bol u predelu srca može ukazivati na "sindrom slomljenog srca", ranjivost i čvrsto potisnute emocije. Pokušajte da vodite dnevnik zahvalnosti i dišite polako sa rukom na srcu.

može ukazivati na "sindrom slomljenog srca", ranjivost i čvrsto potisnute emocije. Pokušajte da vodite dnevnik zahvalnosti i dišite polako sa rukom na srcu. Bol u donjem delu leđa može ukazivati na nedostatak podrške, finansijske brige i stres zbog preživljavanja. Pokušajte da usvojite pozu bebe, blago se savijte napred.

Eterična ulja mogu pomoći u opuštanju Foto: Shutterstock

Aromaterapija za ublažavanje stresa

Brandenberger preporučuje sledeća eterična ulja:

Za vilicu: Udišite eterično ulje kamilice, žalfije ili nerolija. Takođe možete prskati hidrolat matičnjaka po licu.

Udišite eterično ulje kamilice, žalfije ili nerolija. Takođe možete prskati hidrolat matičnjaka po licu. Za glavu: Ruzmarin, nana ili lavanda razblaženi u baznom ulju. Masirajte kožu glave i nanesite ovu smesu na slepoočnice.

Ruzmarin, nana ili lavanda razblaženi u baznom ulju. Masirajte kožu glave i nanesite ovu smesu na slepoočnice. Čelo: Nanesite eterično ulje lavande na zagrejanu gazu i pričvrstite na čelo. Takođe možete utrljati razblaženo sandalovino drvo ili tamjan u slepoočnice.

Nanesite eterično ulje lavande na zagrejanu gazu i pričvrstite na čelo. Takođe možete utrljati razblaženo sandalovino drvo ili tamjan u slepoočnice. Oči: Nanesite hidrolat kamilice ili ohlađene kesice čaja od kamilice na oči kao oblog. Takođe, udišite ulje ruzmarina za jasnoću.

Nanesite hidrolat kamilice ili ohlađene kesice čaja od kamilice na oči kao oblog. Takođe, udišite ulje ruzmarina za jasnoću. Grlo: Udišite eterična ulja kamilice, mente i eukaliptusa u pari ili difuzeru.

Udišite eterična ulja kamilice, mente i eukaliptusa u pari ili difuzeru. Za bol u vratu: Dodajte eterična ulja tamjana, kedra ili eukaliptusa u svoje ulje za masažu. Masirajte ramena razblaženim uljem crne smrče, čempresa ili lavande.

Dodajte eterična ulja tamjana, kedra ili eukaliptusa u svoje ulje za masažu. Masirajte ramena razblaženim uljem crne smrče, čempresa ili lavande. Za grudi i srce: Difuzujte hidrolat ruže, matičnjaka ili nerolija na lice, ili udišite ulje bergamota ili geranijuma.

Difuzujte hidrolat ruže, matičnjaka ili nerolija na lice, ili udišite ulje bergamota ili geranijuma. Za stomak: Masirajte eterična ulja đumbira, mente ili pomorandže.

Masirajte eterična ulja đumbira, mente ili pomorandže. Za donji deo leđa: Dodajte eterično ulje vetivera, kedra ili ruzmarina u svoje ulje za masažu. Ista ulja možete staviti i u difuzor.