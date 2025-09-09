Psihosomatski signali: Šta bol u vratu, ramenima ili srcu otkriva o emocijama i kako aromaterapija pomaže?
Kada smo zaljubljeni, osećamo leptiriće u stomaku; kada se osećamo neprijatno, obrazi nam postaju vreli; a kada smo uzbuđeni ili oduševljeni nečim, celo naše telo postaje nemirno. Ovo potvrđuje i studija koja kaže da svi ljudi, bez obzira na kulturu ili jezik, imaju iste fizičke senzacije povezane sa emocijama.
Samoprovera osećanja u telu
U vezu između uma i tela veruje i Holi Brandenberger, medicinska sestra i aromaterapeutkinja čije savete prati više od milion ljudi na Instagramu.
- Često pričam o tome kako tokom dana radim kratku samoproveru osećanja pre nego što izaberem koje ulje da koristim. Zatvorim oči i obratim pažnju na to gde osećam napetost u telu, koje misli mi prolaze kroz glavu i kako se generalno osećam. Vrlo često, samo taj jedan minut mi jasno pokazuje šta mi je potrebno u tom trenutku, bilo da je to nana za brzi energetski podsticaj, ruzmarin za bolju koncentraciju ili ulje čajevca za smirivanje kada se osećam iritirano ili preopterećeno - objašnjava Brandenberger.
Obratite pažnju na stres
Kada stres utiče na određeni deo tela, kaže ona, važno je obratiti pažnju ne samo na taj deo tela, već i na sam stres. Međutim, ona ističe da nisu svi fizički bolovi, senzacije ili psihosomatske bolesti povezani sa stresom i emocijama. Ako ste ozbiljno zabrinuti zbog nečega što osećate u svom telu, ova stručnjakinja preporučuje da razgovarate sa svojim lekarom.
Šta vam govori napetost u vašem telu i kako je možete osloboditi?
Brandenberger je podelila metode koje možete koristiti za oslobađanje napetosti uskladištene u vašem telu kroz nekoliko primera:
- Napeta vilica nam govori o potisnutom besu i neizgovorenim rečima. Možete je opustiti nežnom masažom, zevanjem ili pjevušenjem.
- Bolna i napeta ramena su znak nošenja tereta ili odgovornosti. Pokušajte da ih opustite laganim kružnim pokretima ramena, dubokim disanjem i istezanjem.
- Bol u stomaku govori o anksioznosti, strahu i teškoćama u obradi iskustva. Ublažite bol dijafragmalnim disanjem i pijenjem toplog čaja.
- Problem sa vratom može ukazivati na ukočenost i otpor, osećaj preopterećenja i nepovezanost između tela i uma. Pokušajte da ublažite bol laganim istezanjem vrata, nežnim rotacijama i toplim oblogom.
- Bol u grudima nam govori o tuzi, žalovanju i potisnutim emocijama. Duboko disanje će takođe pomoći u ovom slučaju.
- Glava govori o prekomernom razmišljanju, mentalnom naporu, pritisku da se ispuni cilj ili neobrađenom stresnom događaju. Brandenberger preporučuje nežnu masažu glave, svesno disanje i naizmenično disanje kroz nozdrve.
- Bol u predelu čela i obrva ukazuje na prekomerno mentalno razmišljanje, brigu i perfekcionizam. Opustite se nežnom masažom područja obrva, stavljanjem toplih obloga preko očiju i pravljenjem svesnih pauza.
- Bol u očima ukazuje na prenaprezanje i prekomerni rad. Pored kratkih pauza od ekrana, ublažite bol hladnim oblogama.
- Stegnuto grlo može ukazivati na emocionalno potiskivanje. Ovaj stručnjak preporučuje, između ostalog, pevušenje i vežbe disanja.
- Bol u predelu srca može ukazivati na "sindrom slomljenog srca", ranjivost i čvrsto potisnute emocije. Pokušajte da vodite dnevnik zahvalnosti i dišite polako sa rukom na srcu.
- Bol u donjem delu leđa može ukazivati na nedostatak podrške, finansijske brige i stres zbog preživljavanja. Pokušajte da usvojite pozu bebe, blago se savijte napred.
Aromaterapija za ublažavanje stresa
Brandenberger preporučuje sledeća eterična ulja:
- Za vilicu: Udišite eterično ulje kamilice, žalfije ili nerolija. Takođe možete prskati hidrolat matičnjaka po licu.
- Za glavu: Ruzmarin, nana ili lavanda razblaženi u baznom ulju. Masirajte kožu glave i nanesite ovu smesu na slepoočnice.
- Čelo: Nanesite eterično ulje lavande na zagrejanu gazu i pričvrstite na čelo. Takođe možete utrljati razblaženo sandalovino drvo ili tamjan u slepoočnice.
- Oči: Nanesite hidrolat kamilice ili ohlađene kesice čaja od kamilice na oči kao oblog. Takođe, udišite ulje ruzmarina za jasnoću.
- Grlo: Udišite eterična ulja kamilice, mente i eukaliptusa u pari ili difuzeru.
- Za bol u vratu: Dodajte eterična ulja tamjana, kedra ili eukaliptusa u svoje ulje za masažu. Masirajte ramena razblaženim uljem crne smrče, čempresa ili lavande.
- Za grudi i srce: Difuzujte hidrolat ruže, matičnjaka ili nerolija na lice, ili udišite ulje bergamota ili geranijuma.
- Za stomak: Masirajte eterična ulja đumbira, mente ili pomorandže.
- Za donji deo leđa: Dodajte eterično ulje vetivera, kedra ili ruzmarina u svoje ulje za masažu. Ista ulja možete staviti i u difuzor.
Izvor: zivim.jutarnji.hr/zdravlje.kurir.rs
Kako hronični bol utiče na mozak? Neurolog otkriva 3 uspešne strategije za oporavak, a nisu lekovi