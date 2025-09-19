Boja usana može se promeniti iz raznih razloga – od bezopasnih do ozbiljnijih zdravstvenih stanja koja zahtevaju medicinsku pažnju.

Zato je važno pratiti njihov izgled i reagovati na sve iznenadne ili neuobičajene promene.

Pošto su usne sastavljene od samo nekoliko slojeva ćelija i ispunjene su brojnim krvnim sudovima, svaka promena njihove boje je lako vidljiva i važan je znak stanja tela. Međutim, kada su u pitanju ozbiljnija zdravstvena stanja, usne često nisu jedini simptom.

Plavičasta boja usana nastaje kada nivo kiseonika u krvi padne ispod normale. Ovo stanje se naziva cijanoza i može biti uzrokovano plućnom bolešću (astma, upala pluća, emfizem), srčanom bolešću, krvnim ugrušcima u plućima, trovanjem toksinima ili izlaganjem ekstremnoj hladnoći i velikim nadmorskim visinama. Cijanoza je znak smanjenog snabdevanja tela kiseonikom i zahteva hitnu medicinsku pomoć, posebno ako je praćena kratkim dahom, bolom u grudima, vrtoglavicom ili umorom. Blede ili bele usne - Nedostatak gvožđa ili vitamina B12 i folata može dovesti do anemije, a jedan od znakova su izuzetno blede usne i koža. Teška anemija može izazvati vrtoglavicu, slabost, hladne ruke i stopala i ubrzan rad srca. Blede usne takođe mogu biti rezultat gljivične infekcije u ustima (oralna kandidijaza, poznata i kao kandidijaza) koja se manifestuje kao bele naslage na jeziku, unutrašnjoj strani obraza ili na usnama.

Tamne mrlje na usnama

Promena ka tamnijoj nijansi može se javiti zbog pušenja, traume (npr. modrica), bolesti nadbubrežne žlezde (Adisonova bolest), ali i zbog nakupljanja gvožđa u telu (hemohromatoza). U retkim slučajevima, tamna mrlja na usni može biti znak melanoma, pa svaku novu ili sumnjivu promenu treba da proveri lekar.

Tamne mrlje

Male tamne mrlje (makule) mogu se pojaviti na usnama zbog benignih stanja kao što su Laugije-Hunzikerov sindrom ili Pojc-Jegersov sindrom. Laugije-Hunzikerov sindrom (LHS) je redak, stečeni i benigni poremećaj koji se manifestuje kao hiperpigmentacija (pojava tamnijih mrlja) na usnama, oralnoj sluzokoži, noktima i, ređe, drugim delovima kože.

Pojc-Jegersov sindrom (PJS) je autozomno dominantni genetski poremećaj koji karakterišu hamartomatozni polipi u digestivnom sistemu i tamne mrlje na usnama, oralnoj sluzokoži i drugim delovima tela kao što su nos, oči, prsti i stopala.

Međutim, pege od sunca (aktinične keratoze) mogu biti preteča raka kože i treba ih ukloniti kako bi se sprečilo njihovo prerastanje u malignu bolest.

Kozmetički proizvodi, balzami za usne, lateks, mirisi, konzervansi ili metali mogu izazvati alergijsku reakciju na usnama. Ovo se može manifestovati kao crvenilo, suvoća, ljuštenje, pucanje ili bol. Simptomi obično nestaju kada se prestane sa upotrebom proizvoda koji je izazvao reakciju, ali ako potraju, preporučuje se lekarski pregled. UV zraci. Prekomerno izlaganje suncu ili solarijumima može izazvati tamne mrlje na usnama, kao i promene koje nose rizik od razvoja raka kože. Stoga je zaštita balzamima sa UV filterom neophodna, posebno leti. Mogućnosti lečenja

Terapija zavisi od uzroka promene boje usana. Ako vam usne promene boju zato što ste jeli puno kiselih salata ili slanih kokica, naravno, to je privremeno stanje. Generalno, potreba za lečenjem zavisi od uzroka promene boje.

Gljivične infekcije se leče antifungalnim lekovima, anemija će zahtevati suplementaciju gvožđem i/ili vitaminima, a višak gvožđa u organizmu se leči na druge načine. Pigmentne promene na usnama mogu se ukloniti hirurški, laserom, hemijskim pilinzima ili krioterapijom.

Neka prirodna sredstva poput gela aloe vere, niacinamida, zelenog čaja, kurkume i vitamina C mogu smanjiti hiperpigmentaciju, ali njihova efikasnost nije dovoljno dokazana. U svakom slučaju, pre samolečenja, preporučuje se konsultacija sa lekarom kako bi se utvrdio pravi uzrok promena i odredila najbolja terapija.

Prevencija promene boje usana

Da bismo održali dobro zdravlje i time osigurali da su nam usne lepe boje, mogu se preduzeti neke osnovne preventivne mere, uključujući:

prestanak pušenja

redovnu upotrebu balzama sa UV zaštitom

izbegavanje solarijuma i prekomernog izlaganja suncu

uravnoteženu ishranu bogatu vitaminima i mineralima i

dobru oralnu higijenu Kada obavezno treba da posetite lekara?

Kao što smo pomenuli, promena boje usana nije uvek razlog za zabrinutost, posebno ako je očekivana i kratkotrajna, kao što je njihova bledilo nakon uživanja u kiselim ili slanim grickalicama, pa čak ni plavkasta boja kod dece koja su (pre)dugo plivala u moru obično nije znak za uzbunu.

Obavezno posetite lekara ako:

vaše usne iznenada poplave, a to je praćeno otežanim disanjem, bolom u grudima ili vrtoglavicom,

pojave se nove ili neobične mrlje koje brzo rastu, menjaju boju, krvare ili ne zarastaju,

promena boje traje dugo bez jasnog uzroka

Dakle, promene u boji usana mogu biti privremene i bezopasne, ali ponekad ukazuju na ozbiljne zdravstvene probleme. Stoga je važno pratiti njihov izgled i reagovati na sve iznenadne ili neobične promene.