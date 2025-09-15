Slušaj vest

Puckanje kolena je česta pojava kod ljudi svih uzrasta. Pre nego što pomislite na najgore, važno je znati da su „bučna kolena“, u medicini poznata kao krepitacija, uglavnom bezopasna.

Krepitacija se odnosi na pucketanje ili škripanje pri savijanju ili ispravljanju kolena – kada hodate, ustajete ili se penjete. Uzrok nije sasvim jasan: može da bude oštećena hrskavica, pomeranje tetiva ili mehurići gasa u zglobnoj tečnosti. Istraživanja pokazuju da 41 odsto ljudi ima ovaj simptom, pa čak i oni koji nikad nisu povredili koleno. Nije uvek znak bolesti.

Istina je da je češća kod starijih osoba sa artritisom – 81 odsto pacijenata sa osteoartritisom ima krepitaciju. Ipak, studije pokazuju da mnogi sa bučnim kolenima nikada ne razviju artritis. Čak i kod mlađih ljudi posle povrede kolena, škripanje ne znači nužno lošiji ishod.

Šta raditi ako vam kolena „krckaju“?

Ako u kolenu nema bola, otoka ili ukočenosti – nema razloga za brigu. Za sam zvuk nije potreban poseban lek, jer on ne postoji.

Zdravlje kolena najbolje se čuva:

redovnim vežbanjem

jačanjem mišića

održavanjem zdrave telesne težine

aktivnim načinom života Kada se obratiti lekaru?

Ako je krckanje praćeno bolom, otokom, crvenilom, ukočenošću ili blokadom zgloba. Tada lekar može predložiti fizioterapiju, vežbe za jačanje mišića, kontrolu telesne težine ili lekove protiv upale.