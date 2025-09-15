Slušaj vest

Puckanje kolena je česta pojava kod ljudi svih uzrasta. Pre nego što pomislite na najgore, važno je znati da su „bučna kolena“, u medicini poznata kao krepitacija, uglavnom bezopasna.

Krepitacija se odnosi na pucketanje ili škripanje pri savijanju ili ispravljanju kolena – kada hodate, ustajete ili se penjete. Uzrok nije sasvim jasan: može da bude oštećena hrskavica, pomeranje tetiva ili mehurići gasa u zglobnoj tečnosti. Istraživanja pokazuju da 41 odsto ljudi ima ovaj simptom, pa čak i oni koji nikad nisu povredili koleno. Nije uvek znak bolesti.

Istina je da je češća kod starijih osoba sa artritisom – 81 odsto pacijenata sa osteoartritisom ima krepitaciju. Ipak, studije pokazuju da mnogi sa bučnim kolenima nikada ne razviju artritis. Čak i kod mlađih ljudi posle povrede kolena, škripanje ne znači nužno lošiji ishod.

artritis-pregled-kod-lekara-shutterstock-2186268239.jpg
81 odsto pacijenata sa osteoartritisom ima krepitaciju Foto: Shutterstock

Šta raditi ako vam kolena „krckaju“?

Ako u kolenu nema bola, otoka ili ukočenosti – nema razloga za brigu. Za sam zvuk nije potreban poseban lek, jer on ne postoji.

Zdravlje kolena najbolje se čuva:

  • redovnim vežbanjem
  • jačanjem mišića
  • održavanjem zdrave telesne težine
  • aktivnim načinom života

Kada se obratiti lekaru?

Ako je krckanje praćeno bolom, otokom, crvenilom, ukočenošću ili blokadom zgloba. Tada lekar može predložiti fizioterapiju, vežbe za jačanje mišića, kontrolu telesne težine ili lekove protiv upale.

Važno

Samo škripanje, bez drugih simptoma, obično nije znak za paniku. Zato zavežite pertle i nastavite da se krećete – vaša kolena će vam biti zahvalna.

Izvor: Sciencealert.com/Zdravlje.Kurir.rs

Ne propustiteIshranaSedam namirnica za jake kosti: Kako da ojačate skelet i sprečite gubitak koštane mase
shutterstock_513611776.jpg
IshranaZašto je urnebes salata dobra za zdravlje? Dijetolog otkriva originalni recept i priču o simbolu srpske kuhinje
Dor Veroslava Stanković
BolestiRazlika između osteopenije i osteoporoze: Šta uraditi kada gustina kostiju počne da opada?
osteoporoza-shutterstock-1901835622.jpg
Zdravlje5 lakih načina da povećate unos vitamina D: Ovo je ključno za osobe sa reumatoidnim artritisom
vitamin D shutterstock_1429284746.jpg