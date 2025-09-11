Slušaj vest

Dr Suraj Kukaida skrenuo je pažnju onima koji uzimaju suplemente gvožđa, rekavši da kombinovanje sa određenom hranom i pićima može biti štetno po zdravlje. To je zato što ove kombinacije mogu uticati na sposobnost tela da efikasno apsorbuje gvožđe.

Gvožđe je mineral koji je neophodan za brojne telesne procese, uključujući proizvodnju crvenih krvnih zrnaca, održavanje zdrave ćelijske funkcije i stanja kože, kao i podršku jakom imunološkom odgovoru.

Poteškoće sa apsorpcijom gvožđa

Iako bi dobro uravnotežena ishrana trebalo da obezbedi adekvatan unos gvožđa za većinu ljudi, nažalost, to nije uvek slučaj. Neki ljudi mogu imati poteškoća sa prirodnom apsorpcijom gvožđa.

Ako se to desi, mogli biste razviti anemiju usled nedostatka gvožđa. To je potencijalno ozbiljno medicinsko stanje koje karakterišu simptomi kao što su umor, otežano disanje i nepravilan rad srca.

- Ako imate anemiju usled nedostatka gvožđa, moramo razumeti šta je uzrokuje, a ona se obično razvija tokom perioda od nekoliko meseci ili čak godina i može dovesti do simptoma poput umora, kratkog daha, vrtoglavice, palpitacija, blede kože, pa čak i glavobolje - rekao je doktor.

Simptomi anemije Simptomi anemije usled nedostatka gvožđa mogu uključivati: - umor i nedostatak energije - kratak dah - primetne otkucaje srca (palpitacije srca) - bleđu kožu nego obično - glavobolje

Zatim je objasnio da postoji razlika između anemije usled nedostatka gvožđa i opšteg nedostatka gvožđa u organizmu.

- Nedostatak gvožđa karakteriše nizak nivo feritina u krvi, a obično je uzrokovan niskim unosom gvožđa u ishrani. Međutim, ako imate anemiju usled nedostatka gvožđa, pilule koje se izdaju bez recepta verovatno neće napraviti veliku razliku. Takođe, nećete moći da se izvučete jedući hranu bogatu gvožđem - istakao je.

Simptomi anemije usled nedostatka gvožđa mogu uključivati umor i nedostatak energije, kratak dah, glavobolje Foto: Shutterstock

Uzimanje gvožđa sa pićima

Otkrio je da bi obično prepisao „najmanje“ 200 miligrama gvožđa dnevno ljudima sa nedostatkom gvožđa. Međutim, upozorava da se ne uzimaju suplementi gvožđa sa mlekom ili mlečnim proizvodima.

- Idealno bi bilo uzimati suplemente gvožđa sa vitaminom C, kao što je sok od pomorandže, i izbegavati njihovo uzimanje sa mlekom i mlečnim proizvodima. To je zato što mlečni proizvodi ometaju apsorpciju gvožđa u organizmu - rekao je.

Američka Nacionalna zdravstvena služba (NHS) savetuje da tablete ili kapsule gutate samo sa vodom ili sokom. Ne uzimajte ih sa mlekom, jer mleko sprečava gvožđe da uđe u vaš organizam.

Najbolje je sačekati dva sata nakon konzumiranja mleka ili kalcijuma pre uzimanja suplemenata gvožđa. Takođe navodi da se gvožđe najbolje apsorbuje na prazan stomak.

Međutim, suplementi gvožđa mogu izazvati grčeve u stomaku, mučninu i dijareju kod nekih ljudi. Možda ćete morati da uzimate gvožđe sa malom količinom hrane da biste izbegli ovaj problem.