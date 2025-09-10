Slušaj vest

O najnovijim dostignućima, kako u hirurškoj tako i u medikalnoj onkologiji, govoriće se 23. septembra u Beogradu, na akademiji koju organizuje renomirana bečka bolnica Wiener Privatklinik (WPK). Događaj pod nazivom „Najnovija dostignuća u hirurškoj i medikalnoj onkologiji“ biće održan u hotelu Radisson Collection, Old Mill, i okupiće vodeće stručnjake iz Austrije i Srbije sa ciljem razmene znanja i predstavljanja najsavremenijih metoda u lečenju kancera.

„Za nas je Beograd posebno važan jer brojni pacijenti iz Srbije već godinama dolaze u našu bolnicu na lečenje. Zato želimo da ovo bude prilika da zajedno učimo, razmenjujemo iskustva i otvorimo nova poglavlja u medicini budućnosti“, poručio je Thomas-Peter Ebm, direktor Wiener Privatklinika.

Foto: suzy stoeckl

Na akademiji će govoriti priznati eksperti iz različitih oblasti medicine, među kojima je i Univ. Prof. dr Christoph Zielinski, medicinski direktor WPK i jedan od vodećih austrijskih onkologa. Njegov rad u personalizovanoj medicini prepoznat je širom sveta, a u Beogradu će predstaviti inovativne pristupe koji menjaju tok savremene onkologije. Pored njega, na akademiji će govoriti i dr Johannes Sailer, konsultant u oblasti radiološke dijagnostike na Medicinskom univerzitetu u Beču i naučni direktor Centra za kompjutersku analizu radioloških snimaka, profesori Sebastian Schoppmann i Mir Alireza Hoda, međunarodno priznati hirurzi, kao i prof. dr Georg Schatzl, ekspert za urologiju i zdravlje muškaraca. Svoju ekspertizu predstaviće i ugledni domaći stručnjaci – prof. dr Goran Barišić, prof. dr Danijel Galun, prof. dr Aleksandar P. Simić i dr Jelena Spasić.

Akademija je namenjena lekarima, zdravstvenim radnicima, predstavnicima udruženja pacijenata i pacijentima, a učešće je besplatno uz prethodnu registraciju putem mejla presse@wpk.at ili popunjavanjem forme na zvaničnom sajtu.

Sa više od trideset godina tradicije, Wiener Privatklinik se izdvaja kao jedna od najuglednijih evropskih bolnica, poznata po vrhunskim stručnjacima, inovacijama u onkologiji i personalizovanom pristupu pacijentima iz celog regiona.