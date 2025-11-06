Slušaj vest

Migrene se ne mogu uvek sprečiti, ali uz zdrave navike i prepoznavanje okidača moguće je značajno ublažiti njihovu učestalost i intenzitet.

Ovih sedam saveta shvatite ozbiljno ako želite da izbegnete migrenu

Ne preskačite obroke

Kada vam padne nivo šećera u krvi, vaš mozak to prvo oseti. Glad je čest uzrok glavobolje, uverite se da svom telu dajete gorivo koje mu je potrebno za ceo dan.

Umereno vežbajte

Ponekad previše vežbanja može izazvati migrenu. Ali redovna, umerena aktivnost će poboljšati vaše opšte zdravlje i pomoći vam da ostanete bez glavobolje. Ne zaboravite da počnete polako i postepeno povećavate nivo aktivnosti.

Brinite o hidrataciji

Čak i blaga dehidracija može izazvati probleme ako često imate migrene. Postavite sebi cilj da pijete osam čaša vode dnevno kako biste sprečili glavobolju. Ograničite pića koja sadrže kofein i alkohol jer vas mogu dehidrirati.

Ne gledajte previše u ekran

Sati provedeni ispred računara ili televizora mogu naprezati oči. Kod nekih ljudi sa migrenom, naprezanje očiju može izazvati glavobolju. Često pravite pauze. Istežite se, zatvorite oči i ustanite da bi vam krv procirkulisala. To će pomoći da zaustavite migrenu pre nego što počne.

Korišćenje telefona pred spavanje može poremetiti biološki ritam i otežati uspavljivanje Foto: AnnaStills / Alamy / Profimedia

Izbegavajte da stiskate zube

Škrgutanje zubima i stiskanje vilice su česti okidači migrene. Ako to radite u snu, razgovarajte sa svojim stomatologom o uređaju koji pomaže da vam vilicu drži na mestu i spreči probleme. Ako vam škrgutanje tokom dana izaziva bol, pokušajte da utvrdite izvor stresa i radite na njegovom smanjenju.

Obratite pažnju na svoje okruženje

Od glasnih zvukova do određenih mirisa i trepćućih svetala, okidači migrene su svuda. Znajte šta izaziva vaše glavobolje i potrudite se da ih izbegnete.

Ostavite cigarete

Pušenje nije dobro za vas, ali ako patite od čestih migrena, paljenje cigareta može biti posebno štetno. Nikotin, miris zapaljenog duvana i pasivno pušenje su svi okidači migrene. Razgovarajte sa svojim lekarom o tretmanima koji vam mogu pomoći da prestanete.

Evo šta možete preduzeti da ublažite bol od migrene

Spavajte kvalitetno

Problemi sa snom su čest okidač. Previše ili premalo sna može izazvati migrenu. Ključ je u tome da konstantno održavate svoje vreme odmora. Utvrdite svoj raspored spavanja i držite ga se.

Pazite na unos kofeina

Ovaj osvežavajući faktor je i okidač i lek za migrene. Neki lekovi za glavobolju dodaju kofein jer on pojačava efikasnost lekova protiv bolova. Problem nastaje kada ga uzmete previše. Mogli biste sebi da namestite ponovnu glavobolju, zato budite oprezni sa kofeinom.

Kofein može da bude okidač za migrene Foto: Shutterstock

Pratite vremensku prognozu

Oluje često prate promene atmosferskog pritiska. Ove promene mogu biti pravi okidači, zato nemojte da vas iznenade. Često proveravajte prognozu kako biste imali pri ruci lečenje ako vam je potrebno.

Obratite pažnju na menstrualni ciklus

Hormoni mogu da vam naprave probleme u glavi. Uobičajeno je da dobijete migrene tokom menstruacije. Neke žene ih dobijaju i tokom ovulacije i menopauze. Imajte plan za ublažavanje bolova kada znate da će vam hormoni biti u promenljivim količinama.

Vodite dnevnik migrena

Ne možete izbeći okidače ako ne znate šta su. Vodite dnevnik migrene i zapišite šta jedete, obrasce spavanja, lekove koje uzimate i sve simptome koje imate. Ovo će pomoći vašem lekaru da osmisli plan prevencije i lečenja.

Redukujte stres

Stalna briga i napetost mogu naštetiti vašem zdravlju. Ako ste skloni migrenama, vaš stres može izazvati jednu. Možda ćete je dobiti čak i nakon što stres prođe i budete spremni da se opustite. Vežbajte, hranite se pravilno i dovoljno spavajte kako biste smanjili stres. Takođe možete otkriti da savetovanje, biofidbek ili čak lekovi mogu doneti više mira u vaš život.

Stalna napetost može narušiti zdravlje, a kod osoba sklonih migrenama upravo stres može pokrenuti napad Foto: Shutterstock

Budite oprezni sa unosom alkohola

Pijete alkohol jel mislite da vas opušta, ali kod nekih ljudi može se desiti suprotno. Određeni sastojci u pićima poput crnog vina mogu umesto toga izazvati glavobolje. Obratite pažnju na reakciju kada pijete – možda ćete moći povremeno da popijete čašu ili ćete možda morati potpuno da izbegavate alkohol.

Najbolja stvar koju možete učiniti da sprečite migrene jeste da zaista dobro vodite računa o svom zdravlju. Hranite se hranljivom hranom, pijte vodu, krećite se svaki dan i redovno spavajte. Ako se fokusirate na svoje zdravlje, vaša glava će vam biti zahvalna.