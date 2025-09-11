Slušaj vest

Tinitus, odnosno zujanje u ušima, pogađa milione ljudi širom sveta. Neki ga jedva primete, dok drugima ozbiljno narušava kvalitet života, remeti san i otežava koncentraciju. Najčešće ga opisuju kao fantomski zvuk, šum koji niko drugi ne čuje, a može da bude i jedan od 62 dokumentovana simptoma menopauze.

- Pacijenti mi često kažu: „Doktore, stalno čujem zvonjevu u ušima. Ludim od toga, a niko drugi ne čuje ništa.“ To je tinitus. Nekima se javlja kao povremeno zujanje, drugima kao uporan, visok ton koji ne prestaje. Zvuk može da bude blag i povremen, ali i toliko snažan da postane nepodnošljiv - objašnjava dr Manjunath MK, otorinolaringolog iz Gleneagles BGS bolnice u Bengaluruu (Indija).

Zašto nam uši zvone?

Tinitus nije bolest sam po sebi, već signal da slušni sistem ne funkcioniše kako treba. Nastaje kada nervi u unutrašnjem uhu šalju pogrešne signale mozgu, a on ih registruje kao zvuk, iako spoljašnjeg izvora nema.

Tinitus nastaje kada nervi u unutrašnjem uhu šalju pogrešne signale mozgu Foto: Shutterstock

- Vrsta zvuka varira. Neki pacijenti čuju klasično zvonjenje, drugi šištanje, kliktanje ili pulsiranje koje prati otkucaje srca. Jačina, učestalost i ton potpuno su individualni, zbog čega tinitus deluje lično i frustrirajuće - kaže dr Manjunath.

Neočekivani okidači tinitusa

Iako se obično povezuje sa glasnom muzikom ili starenjem, tinitus može da nastane i u drugim situacijama:

Stres i anksioznost - emocionalni pritisak pojačava doživljaj fantomskog zvuka.

- emocionalni pritisak pojačava doživljaj fantomskog zvuka. Izloženost buci - koncert, duže nošenje slušalica ili nagla buka iritiraju uvo i izazivaju privremeno zujanje.

- koncert, duže nošenje slušalica ili nagla buka iritiraju uvo i izazivaju privremeno zujanje. Lekovi i bolesti - pojedini antibiotici, jaki analgetici, kao i oboljenja poput hipertenzije, poremećaja štitaste žlezde ili dijabetesa, mogu da doprinesu problemu.

- pojedini antibiotici, jaki analgetici, kao i oboljenja poput hipertenzije, poremećaja štitaste žlezde ili dijabetesa, mogu da doprinesu problemu. Tišina - paradoksalno, potpuna tišina čini da mozak još jače registruje unutrašnje zujanje. Kako izgleda život sa tinitusom

Nema dva ista slučaja. Neko sa normalnim sluhom jedva primećuje problem, dok drugome isti intenzitet zujanja postaje nepodnošljiv. Kod mnogih je teže podneti nervozu i brigu koju izaziva, nego sam zvuk.

Strategije za ublažavanje tegoba

Iako ne postoji univerzalni lek, postoje načini da se simptomi kontrolišu:

Zvučna terapija prikriva tinitus i smanjuje njegov intenzitet Foto: Shutterstock

Lečenje osnovne bolesti - infekcije uha ili gubitak sluha mogu da pogoršaju stanje, a njihovo lečenje često donosi olakšanje.

- infekcije uha ili gubitak sluha mogu da pogoršaju stanje, a njihovo lečenje često donosi olakšanje. Zvučna terapija - tiho puštanje muzike, zvukova šuma ili ambijentalnog zvuka prikriva tinitus i smanjuje njegov intenzitet.

- tiho puštanje muzike, zvukova šuma ili ambijentalnog zvuka prikriva tinitus i smanjuje njegov intenzitet. Upravljanje stresom - vežbe disanja, svesnost (mindfulness) ili razgovor sa terapeutom pomažu da telo uđe u stanje opuštenosti, a tada i zujanje postaje tiše.

- vežbe disanja, svesnost (mindfulness) ili razgovor sa terapeutom pomažu da telo uđe u stanje opuštenosti, a tada i zujanje postaje tiše. Slušni aparati - kod osoba sa oštećenjem sluha, aparati mogu da ublaže percepciju tinitusa. Poruka stručnjaka