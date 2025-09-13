Da li hormonski disbalans može da se vrati u ravnotežu? Stručnjaci otkrivaju najbolje metode
Hormoni kao što su estrogen, progesteron i testosteron funkcionišu u kompleksnoj međusobnoj interakciji. Njihova neravnoteža može izazvati razne simptome: promene raspoloženja, probleme sa kožom, ciklusom, snom, libidom, pa i povećan rizik od ozbiljnih bolesti.
Uzroci hormonskog disbalansa
Hormonski disbalans mogu izazvati različiti faktori:
- hormonske promene tokom puberteta, trudnoće, perimenopauze i menopauze
- hronični stres (povećan kortizol)
- loš san
- neuravnotežena ishrana bogata šećerom i prerađenom hranom
- gojaznost ili premala telesna težina
- upotreba steroida
- sindrom policističnih jajnika (PCOS)
- izloženost toksinima iz okoline (zagađenje, prašina, kozmetika)
Simptomi disbalansa
Simptomi zavise od toga koji hormoni su u višku ili manjku. Uobičajeni znaci uključuju:
- akne
- gubitak kose ili višak dlaka
- nepravilne ili obilne menstruacije
- anksioznost i depresija
- talasi vrućine
- nizak libido
- vaginalna suvoća
- neplodnost
Važno je znati da su neki hormonski disbalansi prirodni, poput onih u menopauzi, ali i dalje mogu da utiču na kvalitet života.
Može li se disbalans sprečiti?
Menopauza je neminovna, ali postoje koraci koje možete preduzeti da olakšate promene i podržite hormonalnu ravnotežu:
- održavanje zdrave težine
- uravnotežena ishrana
- redovna fizička aktivnost
- upravljanje stresom
- dobar san
- izbegavanje pušenja
- redovne kontrole kod lekara
Već u 30-im i 40-im godinama trebalo bi obratiti pažnju na ciklus i opšte zdravstveno stanje.
Pristupi lečenju
Nema univerzalnog rešenja, tretmani zavise od uzroka disbalansa. Lekar može preporučiti promenu načina života, suplemente ili lekove. U nekim slučajevima koristi se hormonska terapija, ali bi svakako trebalo izbegavati neproverene "bioidentične" preparate.
Prirodne metode
Lekovi nisu jedino rešenje. Takođe možete isprobati prirodne tehnike za uravnoteženje hormona, pod nadzorom lekara. Za početak, možete koristiti sve gore navedene metode za sprečavanje hormonskog disbalansa.
Pored lekova, mogu da pomognu i prirodne metode, ali pod nadzorom lekara:
Vitamini i minerali (ako postoji manjak)
Biljke sa naučno potvđenim dejstvom kao što je ašvaganda (stres)
Međutim, za većinu suplemenata za „hormonski balans“ nema dovoljno dokaza. Poseban oprez savetuje se kod popularnih detoks čajeva i praškova sa društvenih mreža.
Ako primetite simptome koji traju i utiču na vaš svakodnevni život, konsultujte se sa lekarom. Nemojte zanemariti intuiciju - ako osećate da nešto nije u redu, potražite pomoć.
- Volela bih da pacijenti znaju da balansiranje hormona počinje zdravim načinom života. Ne postoji čarobna pilula za prevenciju, ali vaše svakodnevne navike (izbalansirana ishrana, vežbanje, san, upravljanje stresom i izbegavanje toksina) imaju snažan regulatorni efekat na hormonski sistem - kaže dr Del Toro Badesa, koja dodaje da ove osnove ne samo da pomažu kod neravnoteže, već i čine da svi neophodni tretmani (kao što su lekovi) bolje deluju ako se pojave problemi.
Kada posetiti lekara?
Ako primetite navedene simptome, posebno ako potraju, obavestite svog lekara. Ne bojte se da se založite za sebe. Ukoliko osećate da nešto nije u redu, konsultujte se sa lekarom i uradite laboratorijske analize.
- Hormonski disbalans javlja se kod mnogih žena. Imala sam bezbroj pacijentkinja koje su osećale da nešto nije u redu sa njihovim telom. Verujte toj intuiciji. Ako se borite sa simptomima za koje sumnjate da su hormonski, ne oklevajte da potražite pomoć - kaže Del Toro Badesa.
Mnoge žene su čule da su njihovi simptomi normalan deo starenja, kaže Hana, što jeste tačno, ali to ne znači da morate da živite sa njima. Odgovori na vaše nedoumice, lečenje i podrška mogu da promene način na koji se osećate, funkcionišete i starite, naglašava ona.
Umesto zaključka
- Hormonski disbalans može nastati zbog problema sa spavanjem, lekova, stresa, telesne težine i promena povezanih sa starenjem poput menopauze.
- Možete pomoći svom telu da uravnoteži hormone praćenjem zdravih životnih navika - izbalansiranom ishranom, redovnim vežbanjem, kvalitetnim snom i upravljanjem stresom.
- Ako se simptomi ponavljaju, obratite se lekaru koji može da utvrdi uzrok hormonskog disbalansa i preporuči individualizovan tretman.
Izvor: everydayhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs
