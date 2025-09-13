Slušaj vest

Hormoni kao što su estrogen, progesteron i testosteron funkcionišu u kompleksnoj međusobnoj interakciji. Njihova neravnoteža može izazvati razne simptome: promene raspoloženja, probleme sa kožom, ciklusom, snom, libidom, pa i povećan rizik od ozbiljnih bolesti.

Uzroci hormonskog disbalansa

Hormonski disbalans mogu izazvati različiti faktori:

hormonske promene tokom puberteta, trudnoće, perimenopauze i menopauze

hronični stres (povećan kortizol)

loš san

neuravnotežena ishrana bogata šećerom i prerađenom hranom

gojaznost ili premala telesna težina

upotreba steroida

sindrom policističnih jajnika (PCOS)

izloženost toksinima iz okoline (zagađenje, prašina, kozmetika) Simptomi disbalansa

Simptomi zavise od toga koji hormoni su u višku ili manjku. Uobičajeni znaci uključuju:

akne

gubitak kose ili višak dlaka

nepravilne ili obilne menstruacije

anksioznost i depresija

talasi vrućine

nizak libido

vaginalna suvoća

neplodnost

Akne mogu da budu jedan od znakova da se nešto događa sa hormonima Foto: Shutterstock

Važno je znati da su neki hormonski disbalansi prirodni, poput onih u menopauzi, ali i dalje mogu da utiču na kvalitet života.

Može li se disbalans sprečiti?

Menopauza je neminovna, ali postoje koraci koje možete preduzeti da olakšate promene i podržite hormonalnu ravnotežu:

održavanje zdrave težine

uravnotežena ishrana

redovna fizička aktivnost

upravljanje stresom

dobar san

izbegavanje pušenja

redovne kontrole kod lekara

Već u 30-im i 40-im godinama trebalo bi obratiti pažnju na ciklus i opšte zdravstveno stanje.

Pristupi lečenju

Nema univerzalnog rešenja, tretmani zavise od uzroka disbalansa. Lekar može preporučiti promenu načina života, suplemente ili lekove. U nekim slučajevima koristi se hormonska terapija, ali bi svakako trebalo izbegavati neproverene "bioidentične" preparate.

Prirodne metode

Lekovi nisu jedino rešenje. Takođe možete isprobati prirodne tehnike za uravnoteženje hormona, pod nadzorom lekara. Za početak, možete koristiti sve gore navedene metode za sprečavanje hormonskog disbalansa.

Hormonalna terapija pomaže u nadoknadi ili regulaciji hormona kako bi se ublažili simptomi disbalansa Foto: Shutterstock

Pored lekova, mogu da pomognu i prirodne metode, ali pod nadzorom lekara:

Vitamini i minerali (ako postoji manjak)

Biljke sa naučno potvđenim dejstvom kao što je ašvaganda (stres)

Međutim, za većinu suplemenata za „hormonski balans“ nema dovoljno dokaza. Poseban oprez savetuje se kod popularnih detoks čajeva i praškova sa društvenih mreža.

Kada je vreme da posetite lekara? Ako primetite simptome koji traju i utiču na vaš svakodnevni život, konsultujte se sa lekarom. Nemojte zanemariti intuiciju - ako osećate da nešto nije u redu, potražite pomoć.

- Volela bih da pacijenti znaju da balansiranje hormona počinje zdravim načinom života. Ne postoji čarobna pilula za prevenciju, ali vaše svakodnevne navike (izbalansirana ishrana, vežbanje, san, upravljanje stresom i izbegavanje toksina) imaju snažan regulatorni efekat na hormonski sistem - kaže dr Del Toro Badesa, koja dodaje da ove osnove ne samo da pomažu kod neravnoteže, već i čine da svi neophodni tretmani (kao što su lekovi) bolje deluju ako se pojave problemi.

Kada posetiti lekara?

Ako primetite navedene simptome, posebno ako potraju, obavestite svog lekara. Ne bojte se da se založite za sebe. Ukoliko osećate da nešto nije u redu, konsultujte se sa lekarom i uradite laboratorijske analize.

- Hormonski disbalans javlja se kod mnogih žena. Imala sam bezbroj pacijentkinja koje su osećale da nešto nije u redu sa njihovim telom. Verujte toj intuiciji. Ako se borite sa simptomima za koje sumnjate da su hormonski, ne oklevajte da potražite pomoć - kaže Del Toro Badesa.

Hormonski disbalans nastaje kada telo proizvodi previše ili premalo određenih hormona, što može izazvati različite fizičke i emocionalne simptome Foto: Shutterstock

Mnoge žene su čule da su njihovi simptomi normalan deo starenja, kaže Hana, što jeste tačno, ali to ne znači da morate da živite sa njima. Odgovori na vaše nedoumice, lečenje i podrška mogu da promene način na koji se osećate, funkcionišete i starite, naglašava ona.

Umesto zaključka Hormonski disbalans može nastati zbog problema sa spavanjem, lekova, stresa, telesne težine i promena povezanih sa starenjem poput menopauze.

Možete pomoći svom telu da uravnoteži hormone praćenjem zdravih životnih navika - izbalansiranom ishranom, redovnim vežbanjem, kvalitetnim snom i upravljanjem stresom.

Ako se simptomi ponavljaju, obratite se lekaru koji može da utvrdi uzrok hormonskog disbalansa i preporuči individualizovan tretman.