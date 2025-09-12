Slušaj vest

Za mnoge ljude, kratka popodnevna dremka ili duži odmor posle ručka deluju kao najbrži "reset", jer znaju da poprave raspoloženje i vrate energiju. Naučna istraživanja potvrđuju da dremanje može da poboljša pamćenje, raspoloženje i koncentraciju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da preterivanje ima suprotan efekat.

Prednosti kratkog spavanja

Kako objašnjava dr Bumeš Tjagi, specijalista interne medicine iz bolnice Šardaker u Noidi (Indija), popodnevna dremka od 10 do 20 minuta može da:

poboljša budnost i produktivnost ,

, pomogne pamćenju i učenju,

smanji stres i umor ,

, popravi raspoloženje i emocionalnu ravnotežu.

Nije slučajno što profesionalni sportisti i ljudi sa zahtevnim poslovima često koriste kratko dremanje da bi zadržali oštrinu i brzinu reakcije.

Kada spavate duže nego što bi trebalo javlja se osećaj pospanosti i dezorijentacije posle buđenja Foto: Shutterstock

Kada dremka postaje problem?

Opasnost nastaje kada spavanje traje duže od sat vremena ili se ponavlja svakodnevno. Tada se javlja takozvana "inercija sna", osećaj pospanosti i dezorijentacije posle buđenja. Duga dremka može i da poremeti biološki sat, oteža uspavljivanje uveče i smanji kvalitet noćnog sna.

- Istraživanja pokazuju da dugo i često popodnevno spavanje (preko 60 minuta) može da bude povezano s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, pa čak i povećane smrtnosti. To ne znači da su dremke uzrok, već da često ukazuju na loš noćni san ili postojeće zdravstvene probleme - naglašava dr Tjagi.

Da li dremate iz pravog razloga?

Ako vam spavanje danju postaje svakodnevna potreba da biste uopšte izdržali dan, telo vam možda šalje signal da nešto nije u redu. Stručnjaci upozoravaju na moguće razloge:

nedostatak sna zbog kasnog odlaska u krevet ili neredovnog ritma ,

, poremećaji spavanja poput apneje ili nesanice ,

, zdravstveni problemi, uključujući poremećaje rada štitaste žlezde ili depresiju.

U tim slučajevima dremka ne rešava problem, već je neophodno da se otkloni pravi uzrok.

Pravila za zdravo dremanje

Ako želite da dremanje radi u vašu korist, stručnjaci preporučuju:

Najvažnije je ne spavati duže od 20 minuta Foto: Shutterstock

spavajte 10-20 minuta ,

, dremnite u ranim popodnevnim satima ako je to moguće (između 13 i 15 časova), kada prirodno pada nivo energije,

odaberite miran, taman i hladniji prostor,

ne oslanjajte se na dremanje svakog dana, već gradite kvalitetan noćni san.