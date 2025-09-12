Da li popodnevna dremka može više da vam šteti nego koristi? Evo šta kažu stručnjaci
Za mnoge ljude, kratka popodnevna dremka ili duži odmor posle ručka deluju kao najbrži "reset", jer znaju da poprave raspoloženje i vrate energiju. Naučna istraživanja potvrđuju da dremanje može da poboljša pamćenje, raspoloženje i koncentraciju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da preterivanje ima suprotan efekat.
Prednosti kratkog spavanja
Kako objašnjava dr Bumeš Tjagi, specijalista interne medicine iz bolnice Šardaker u Noidi (Indija), popodnevna dremka od 10 do 20 minuta može da:
- poboljša budnost i produktivnost,
- pomogne pamćenju i učenju,
- smanji stres i umor,
- popravi raspoloženje i emocionalnu ravnotežu.
Nije slučajno što profesionalni sportisti i ljudi sa zahtevnim poslovima često koriste kratko dremanje da bi zadržali oštrinu i brzinu reakcije.
Kada dremka postaje problem?
Opasnost nastaje kada spavanje traje duže od sat vremena ili se ponavlja svakodnevno. Tada se javlja takozvana "inercija sna", osećaj pospanosti i dezorijentacije posle buđenja. Duga dremka može i da poremeti biološki sat, oteža uspavljivanje uveče i smanji kvalitet noćnog sna.
- Istraživanja pokazuju da dugo i često popodnevno spavanje (preko 60 minuta) može da bude povezano s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, pa čak i povećane smrtnosti. To ne znači da su dremke uzrok, već da često ukazuju na loš noćni san ili postojeće zdravstvene probleme - naglašava dr Tjagi.
Da li dremate iz pravog razloga?
Ako vam spavanje danju postaje svakodnevna potreba da biste uopšte izdržali dan, telo vam možda šalje signal da nešto nije u redu. Stručnjaci upozoravaju na moguće razloge:
- nedostatak sna zbog kasnog odlaska u krevet ili neredovnog ritma,
- poremećaji spavanja poput apneje ili nesanice,
- zdravstveni problemi, uključujući poremećaje rada štitaste žlezde ili depresiju.
U tim slučajevima dremka ne rešava problem, već je neophodno da se otkloni pravi uzrok.
Pravila za zdravo dremanje
Ako želite da dremanje radi u vašu korist, stručnjaci preporučuju:
- spavajte 10-20 minuta,
- dremnite u ranim popodnevnim satima ako je to moguće (između 13 i 15 časova), kada prirodno pada nivo energije,
- odaberite miran, taman i hladniji prostor,
- ne oslanjajte se na dremanje svakog dana, već gradite kvalitetan noćni san.
- Dremanje nije štetno samo po sebi, naprotiv. Osluškujte svoje telo, spavajte pametno, a ako umor traje uprkos svemu (odmaranju), obavezno potražite savet lekara da biste otkrili postoji li skriveni zdravstveni problem - poručuje dr Tjagi.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs