Slušaj vest

Suva i perutava koža posle tuširanja može da bude neprijatna, posebno kada očekujete da vas voda osveži i hidrira. Međutim, problem često nije u kremi koju koristite, već u samoj rutini tuširanja. Temperatura vode, proizvodi koje birate i mali propusti mogu da uklone prirodna ulja sa kože, pa ona postaje zategnuta, iritirana i bez sjaja. Dermatolozi upozoravaju na sedam najčešćih grešaka i otkrivaju kako da ih ispravite.

Dugo tuširanje vrelom vodom

Topla voda opušta i deluje prijatno, ali koža je doživljava sasvim drugačije. Vrela voda uklanja prirodna ulja (sebum) koja čuvaju zaštitnu barijeru kože. Kada se ta barijera oslabi, vlaga brže isparava i nastaje suvoća. Stručnjaci savetuju da koristite mlaku vodu i da se tuširate najviše 8-10 minuta.

Jaki sapuni i gelovi

Ako vam koža posle tuširanja "škripi", to je znak da je ostala bez zaštitnog sloja. Sapuni puni sulfata i alkohola remete pH vrednost i skidaju prirodnu barijeru kože. Bolja opcija su blagi gelovi za tuširanje i pH-balansirani proizvodi koji sadrže glicerin, ši puter ili ceramide, jer oni čiste, ali istovremeno i zadržavaju vlagu.

Sapuni puni sulfata i alkohola remete pH vrednost kože Foto: Shutterstock

Preskakanje hidratacije posle tuša

Podjednako je važno šta radite nakon tuširanja. Mnogi predugo čekaju da namažu kremu ili to uopšte ne urade. Najbolje je da nanesete losion ili mleko u roku od dva do tri minuta nakon tuširanja, dok je koža još vlažna. Tako se zadržava vlaga koju je koža upila, a gubitak vode sprečava. Istraživanja potvrđuju da je koža koja se redovno hidrira znatno otpornija na suvoću.

Preteran piling

Piling uklanja mrtve ćelije, ali ako to radite prečesto ili grubim sunđerima i rukavicama, možete ozbiljno da oštetite kožu. Rezultat je suvoća, crvenilo i osetljivost. Dermatolozi preporučuju blage pilinge i ne češće od jednom nedeljno.

Tvrda voda

Voda bogata kalcijumom i magnezijumom ostavlja trag na koži i može da zatvori pore, pa se ona oseća kao suva i zategnuta. Ako imate problem sa tvrdom vodom, rešenje može da bude omekšivač vode ili blago ulje za čišćenje koje neutralizuje njen efekat.

Ostajanje u bademantilu

Mnogi ostaju dugo umotani u mokar peškir, bademantil ili oblače odeću na vlažnu kožu, a to samo dodatno iritira i isušuje. Najbolje je da kožu osušite laganim tapkanjem, bez grubog trljanja, i odmah obučete suvu, prozračnu odeću.

Šampon i regenerator koje koristite mogu da utiču i na vašu kožu Foto: Shutterstock

Jaki proizvodi za kosu

Šampon i regenerator koje koristite mogu da utiču i na vašu kožu. Agresivni sastojci iz šampona tokom ispiranja klize niz telo i mogu da iritiraju osetljiva područja, posebno kod osoba koje već imaju ekcem ili suvu kožu. Zato je bolje da birate šampone bez sulfata i da ih dobro isperete.

Kada se obratiti dermatologu?