7 svakodnevnih grešaka pod tušem koje mogu da isuše vašu kožu: Male navike koje čine razliku
Suva i perutava koža posle tuširanja može da bude neprijatna, posebno kada očekujete da vas voda osveži i hidrira. Međutim, problem često nije u kremi koju koristite, već u samoj rutini tuširanja. Temperatura vode, proizvodi koje birate i mali propusti mogu da uklone prirodna ulja sa kože, pa ona postaje zategnuta, iritirana i bez sjaja. Dermatolozi upozoravaju na sedam najčešćih grešaka i otkrivaju kako da ih ispravite.
Dugo tuširanje vrelom vodom
Topla voda opušta i deluje prijatno, ali koža je doživljava sasvim drugačije. Vrela voda uklanja prirodna ulja (sebum) koja čuvaju zaštitnu barijeru kože. Kada se ta barijera oslabi, vlaga brže isparava i nastaje suvoća. Stručnjaci savetuju da koristite mlaku vodu i da se tuširate najviše 8-10 minuta.
Jaki sapuni i gelovi
Ako vam koža posle tuširanja "škripi", to je znak da je ostala bez zaštitnog sloja. Sapuni puni sulfata i alkohola remete pH vrednost i skidaju prirodnu barijeru kože. Bolja opcija su blagi gelovi za tuširanje i pH-balansirani proizvodi koji sadrže glicerin, ši puter ili ceramide, jer oni čiste, ali istovremeno i zadržavaju vlagu.
Preskakanje hidratacije posle tuša
Podjednako je važno šta radite nakon tuširanja. Mnogi predugo čekaju da namažu kremu ili to uopšte ne urade. Najbolje je da nanesete losion ili mleko u roku od dva do tri minuta nakon tuširanja, dok je koža još vlažna. Tako se zadržava vlaga koju je koža upila, a gubitak vode sprečava. Istraživanja potvrđuju da je koža koja se redovno hidrira znatno otpornija na suvoću.
Preteran piling
Piling uklanja mrtve ćelije, ali ako to radite prečesto ili grubim sunđerima i rukavicama, možete ozbiljno da oštetite kožu. Rezultat je suvoća, crvenilo i osetljivost. Dermatolozi preporučuju blage pilinge i ne češće od jednom nedeljno.
Tvrda voda
Voda bogata kalcijumom i magnezijumom ostavlja trag na koži i može da zatvori pore, pa se ona oseća kao suva i zategnuta. Ako imate problem sa tvrdom vodom, rešenje može da bude omekšivač vode ili blago ulje za čišćenje koje neutralizuje njen efekat.
Ostajanje u bademantilu
Mnogi ostaju dugo umotani u mokar peškir, bademantil ili oblače odeću na vlažnu kožu, a to samo dodatno iritira i isušuje. Najbolje je da kožu osušite laganim tapkanjem, bez grubog trljanja, i odmah obučete suvu, prozračnu odeću.
Jaki proizvodi za kosu
Šampon i regenerator koje koristite mogu da utiču i na vašu kožu. Agresivni sastojci iz šampona tokom ispiranja klize niz telo i mogu da iritiraju osetljiva područja, posebno kod osoba koje već imaju ekcem ili suvu kožu. Zato je bolje da birate šampone bez sulfata i da ih dobro isperete.
Kada se obratiti dermatologu?
Suva koža posle tuširanja obično nije posledica ozbiljnog zdravstvenog problema, već vaše rutine. Dovoljno je da promenite nekoliko navika, smanjite temperaturu vode, koristite blage gelove, ne zaboravite hidrataciju i izbegavajte preterani piling. Ako se suvoća ipak uporno vraća, obavezno se posavetujte sa dermatologom da biste isključili stanja poput ekcema ili psorijaze.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs
