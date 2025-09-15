Slušaj vest

Učestalo mokrenje je karakterističan simptom adenoma prostate. Čak i s minimalnim unosom tečnosti, mokraćna bešika je aktivna. Uzrok tome je uvećana prostata koja pritiska bešiku i smanjuje njen kapacitet. Zbog toga bešika ne može da funkcioniše kao ranije – brže se puni i pozivi na mokrenje su sve učestaliji.

Kako se to odražava na svakodnevni život muškarca? Muškarac mora pažljivo da planira svoje kretanje jer brine o tome da li će toalet biti u blizini, počinje da ograničava unos vode i kafe, a, takođe, i izlaske ,,na pivo“ s prijateljima. Logično je da ga ova ograničenja čine napetim i nervoznim. Još neprijatnije je to što, usled dodatnog uvećanja žlezde, dolazi do sve učestalijeg mokrenja u toku noći. Neki muškarci noću ustaju i po 8-9 puta radi mokrenja, što u velikoj meri smanjuje kvalitet sna i izaziva pad energije i koncentracije u toku dana. Laserska hirurgija prostate laserom Tulijum od 200 vati vraća muškarcu miran i spokojan san. Nema više noćnih ustajanja niti problema s mokrenjem. A stalni kateter se trajno uklanja.

Tulijum 200 vati predstavlja četvrtu, poslednju generaciju ovog laserskog sistema, koji kombinuje najveću moguću snagu s vodećom preciznošću od samo 0,2 mm prodiranja u tkivo. Više nema ograničenja ni u pogledu obima žlezde, jer se ona uklanja, verovatno, najbezbolnijom tehnikom u laserskoj hirurgiji – vaporizacijom (isparavanjem). U Srbiji samo specijalisti LASER MEDa rade s ovom naprednom tehnologijom. Rezultati su vredni poštovanja. Muškarac vraća intenzitet urinarnog mlaza koji je imao u mladosti – mlaz je jak, neisprekidan, bistar i bez poteškoća.

