Najnovije istraživanje sa Univerziteta Harvard sugeriše da bi dnevna suplementacija vitaminom D mogla da uspori skraćivanje telomera, delova hromozoma koji se često nazivaju i „biološkim satom“ naših ćelija.

Šta su telomere i zašto su važne?

Telomere su zaštitni završeci na hromozomima u svakoj ćeliji. Kada se rodimo, one su duže, a kako godine prolaze i ćelije se dele, postaju sve kraće. Što se telomere brže skraćuju, to brže starimo. Brojna istraživanja su pokazala da ljudi sa kraćim telomerama imaju lošije zdravlje i kraći životni vek. S druge strane, više vrednosti vitamina D u krvi povezane su sa dužim telomerama.

Rezultati nove studije

U randomizovanoj studiji objavljenoj nedavno u The American Journal of Clinical Nutrition učestvovalo je oko 1.000 osoba starijih od 50 godina. Tokom četiri godine, jedni su svakodnevno dobijali 2.000 međunarodnih jedinica vitamina D3, a drugi placebo. Istraživači su na početku, zatim posle dve i četiri godine merili dužinu telomera. Rezultati su pokazali da su učesnici koji su dobijali vitamin D imali manje skraćivanje telomera od onih koji su uzimali placebo. Da li bi se ovaj efekat zadržao i nakon dužeg uzimanja, ostaje da se vidi.

Ispitanici su svakodnevno dobijali 2.000 međunarodnih jedinica vitamina D3 Foto: Shutterstock

Da li vitamin D poboljšava zdravlje?

Dosadašnja istraživanja su potvrdila da vitamin D može da smanji broj novih autoimunih bolesti i da utiče na markere zapaljenja. Iako su naučnici očekivali da će on značajno smanjiti rizik od raka, srčanih bolesti, moždanog udara, dijabetesa i infekcija, rezultati su za sada neujednačeni. Ipak, postoje razlozi za oprezni optimizam.

Ko bi trebalo da uzima vitamin D?

Stručnjaci se slažu da bi suplementaciju obavezno trebalo da koriste osobe sa osteoporozom ili dokazanim nedostatkom vitamina D (što se proverava analizom krvi). Osobe sa autoimunim bolestima bi takođe mogle da imaju koristi.

Suplementacija se preporučuje kod osteoporoze i dokazanog manjka Foto: Shutterstock

Sam autor teksta, dr Entoni Komarof, profesor medicine sa Harvarda, ističe da i sam već 20 godina uzima vitamin D3 u dozi od 2.000 IJ dnevno, iako nema deficit, osteoporozu niti autoimunu bolest. Razlog vidi u umerenim, ali uverljivim dokazima da vitamin D može da uspori starenje ćelija i smanji zapaljenske procese, pri čemu je jeftin i bez značajnih neželjenih efekata.