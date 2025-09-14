Koje lekove morate izbaciti nedelju dana pre analize stolice? Ovako izgleda pravilna priprema
Analiza stolice je rutinski, ali izuzetno važan dijagnostički test kojim se otkrivaju razne bolesti organa za varenje, od infekcija do krvarenja, a ujedno predstavlja i skrining za rak debelog creva. Međutim, da bi rezultat bio pouzdan, potrebno je da se pacijent pravilno pripremi. Greške u pripremi mogu dovesti do lažnih nalaza i odložiti pravu dijagnozu.
Kada i kako uzeti uzorak?
Uzorak stolice možete doneti ujutru, pre odlaska u laboratoriju, ali je dozvoljeno da ga uzmete i veče pre. U tom slučaju neophodno je da se čuva na hladnom mestu, najbolje u frižideru, kako bi se očuvala ispravnost.
U apoteci se kupuje originalno zapakovana bočica sa kašičicom, upravo namenjena za ovu vrstu testiranja. Dovoljna količina uzorka je vrlo mala, otprilike veličine zrna graška, nikako više od toga.
Koje lekove treba izbegavati?
Najvažniji deo pripreme je prekid upotrebe određenih lekova najmanje sedam dana pre analize. U tu grupu spadaju lekovi koji mogu izazvati krvarenje u digestivnom traktu, kao što su:
- aspirin
- ibuprofen
- kortikosteroidi
Ukoliko nastavite da ih koristite, rezultat može biti lažno pozitivan, pa se analiza mora ponavljati.
Kada odložiti test?
Analizu stolice nije preporučljivo raditi u situacijama kada se očekuje da će nalaz biti izmenjen drugim stanjima, kao što su:
- dijareja
- menstrualno krvarenje
- hematurija (krv u urinu)
- hemoroidalno krvarenje
U takvim slučajevima najbolje je da se test pomeri za nekoliko dana, po potrebi i duže, kako bi rezultat bio pouzdan.
Zašto je važno pridržavati se pravila?
Pravilna priprema ne samo da smanjuje potrebu za ponavljanjem analize, već i omogućava lekarima da na vreme dobiju tačne informacije o vašem zdravstvenom stanju. Uz samo malo pažnje, moguće je izbeći nepotrebne greške i ubrzati proces dijagnostike.
