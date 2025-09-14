da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Analiza stolice je rutinski, ali izuzetno važan dijagnostički test kojim se otkrivaju razne bolesti organa za varenje, od infekcija do krvarenja, a ujedno predstavlja i skrining za rak debelog creva. Međutim, da bi rezultat bio pouzdan, potrebno je da se pacijent pravilno pripremi. Greške u pripremi mogu dovesti do lažnih nalaza i odložiti pravu dijagnozu.

Kada i kako uzeti uzorak?

Uzorak stolice možete doneti ujutru, pre odlaska u laboratoriju, ali je dozvoljeno da ga uzmete i veče pre. U tom slučaju neophodno je da se čuva na hladnom mestu, najbolje u frižideru, kako bi se očuvala ispravnost.

U apoteci se kupuje originalno zapakovana bočica sa kašičicom, upravo namenjena za ovu vrstu testiranja. Dovoljna količina uzorka je vrlo mala, otprilike veličine zrna graška, nikako više od toga.

Koje lekove treba izbegavati?

Najvažniji deo pripreme je prekid upotrebe određenih lekova najmanje sedam dana pre analize. U tu grupu spadaju lekovi koji mogu izazvati krvarenje u digestivnom traktu, kao što su:

aspirin

ibuprofen

kortikosteroidi

Lekovi koje treba izbegavati su oni koji mogu da izazovu krvarenje u digestivnom traktu Foto: Shutterstock

Ukoliko nastavite da ih koristite, rezultat može biti lažno pozitivan, pa se analiza mora ponavljati.

Kada odložiti test?

Analizu stolice nije preporučljivo raditi u situacijama kada se očekuje da će nalaz biti izmenjen drugim stanjima, kao što su:

dijareja

menstrualno krvarenje

hematurija (krv u urinu)

hemoroidalno krvarenje

Dijareja, ciklus i druge vrste krvarenja mogu da iskrive pravu sliku Foto: Shutterstock

U takvim slučajevima najbolje je da se test pomeri za nekoliko dana, po potrebi i duže, kako bi rezultat bio pouzdan.

Zašto je važno pridržavati se pravila?