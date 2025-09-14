nešto dobro za sebe

Hladniji dani, mirnija rutina i osećaj svežine koji nas motiviše, jesen za mnoge deluje kao idealan trenutak da krenu sa zdravim navikama. Stručnjaci ovaj fenomen nazivaju "efekat novog početka", a to je osećaj da sa dolaskom određenog datuma ili perioda otvaramo novu stranicu i lakše uvodimo promene u život.

- Jesen nas mentalno vraća na period školskih dana, kada je upravo septembar označavao novi početak. Čak i kada više nismo u školskim klupama, naš mozak i dalje doživljava ovaj period kao priliku da nešto promenimo - objašnjava Saba Luri, terapeutkinja za brak i porodicu.

Promena vremena i skraćivanje dana često nas podstiču da završimo letnje obaveze i okrenemo se novim ciljevima, a ako ne znate odakle da krenete, evo nekoliko konkretnih koraka koje savetuje terepaut.

Počnite od svojih vrednosti

Pre nego što uvedete nove navike, važno je da osvestite šta vam je zaista bitno. Napišite listu stvari koje su vam prioritet, načine na koje želite da ostvarite promene i granice koje želite da postavite. To će vam pomoći da se držite svojih odluka.

Negujte povezanost

Kraći dani i hladnije vreme mogu da donesu osećaj usamljenosti, opominje terapeut.

- Organizujte mesečno okupljanje sa prijateljima ili pokrenite grupu za šetnju. Kada planove ucrtate u kalendar, lakše ćete ih i ostvariti - predlaže Luri.

Uvedite pokret u svakodnevicu

Umesto da čekate Novu godinu za odluku o vežbanju, iskoristite jesen, savetuje.

- Preporučujem svakodnevnu šetnju od 20 minuta, najbolje ujutru ili pred zalazak sunca. To donosi svež vazduh, malo svetla i dobar uticaj na raspoloženje - sugeriše Luri. Ako živite na mestu gde je malo dnevne svetlosti, razmislite o lampi za svetlosnu terapiju.

Naučite nešto novo

Ako ste ikada želeli da se oprobate u novom hobiju, jesen je pravi trenutak, dodaje.