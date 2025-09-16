DA LI STE ZNALI?

Hrkanje može biti znak problema sa disajnim putevima i povećava rizik od srčanih i metaboličkih bolesti

Hrkanje kod žena srednjih godina može biti povezano sa padom ženskih polnih hormona tokom menopauze, otkrila je nova studija. Nije tajna da ova životna promena sa sobom donosi mnoštvo neželjenih zdravstvenih problema, od vaginalne atrofije, povećanja telesne težine i talasa vrućine, što su samo neki od simptoma menopauze koje milioni žena doživljavaju svake godine.

Ovi problemi ne prestaju kada je vreme za spavanje, pa se često javljaju noćno znojenje i anksioznost, što može značajno uticati na kvalitet sna.

Hormonska terapija zamene bi mogla biti rešenje

Istraživači u Norveškoj su sada otkrili da hrkanje može biti povezano sa menopauzom i da hormonska terapija može biti efikasan tretman. Studija, sprovedena na Univerzitetu u Bergenu, otkrila je da je više od 70 procenata od 774 ispitane žene srednjih godina u postmenopauzi reklo da hrče, dok je 411 učesnica prijavilo druge simptome apneje u snu.

Oni veruju da je ova veća učestalost simptoma koji ometaju san povezana sa padom polnih hormona, kao što su estrogen i progesteron, koji se javlja kada žena uđe u menopauzu. Prethodne studije su takođe pronašle opasne zdravstvene posledice hrkanja i nedostatka sna, uključujući dijabetes, povećanje telesne težine i visok krvni pritisak.

Srećom, čini se da bi hormonska terapija zamene mogla biti korisna za žene koje pokušavaju da pronađu nove načine za bolji san tokom menopauze.

- Žene koje pate od prilično teških posledica menopauze, kao što su poremećaji disanja tokom spavanja, mogle bi imati velike koristi od hormonske terapije, poželjno one koja je posebno prilagođena njihovim potrebama - rekao je autor studije dr Kaj Tribner.

Menopauza često remeti san i utiče na kvalitet odmora Foto: Shutterstock

Zaključak

Studija je otkrila da je udvostručavanje nivoa estrogena povezano sa smanjenjem rizika od hrkanja za 19 procenata, dok je udvostručavanje progesterona povezano sa smanjenjem od 9 procenata. Naučnici još uvek nisu otkrili zašto sniženi nivoi hormona dovode do hrkanja i apneje u snu, ali Trejbnerov tim lekara veruje da bi to moglo biti zbog slabijih mišića u dušniku.

Promene u načinu i mestu gde telo taloži masnoće, što rezultira pomeranjem koje može izazvati opstrukciju disajnih puteva, takođe mogu biti faktor.