Stručnjaci tvrde da tečnost za ispiranje usta stvasa samo iluziju zaštite

Stomatolog Kami Hos ističe da su neke svakodnevne navike zapravo veoma štetne kada je u pitanju zdravlje zuba. S obzirom na to da zdravlje zuba u velikoj meri utiče na zdravlje celog tela, ove navike ne treba ignorisati.

- Statistika pokazuje da veliki broj ljudi danas ima izuzetno nezdrave usne duplje, iako se čini da smo toliko napredovali da stomatolozi ne bi trebalo da rade - kaže dr Hos.

Međutim, sa toliko bolesti desni danas, čini se da neke stvari treba promeniti.

Karijes je sada poznat kao najveći svetski problem oralnog zdravlja, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije.

Najveće greške koje pravimo sa zubima

One uključuju grubu negu proizvodima koji sadrže alkohol ili druge sastojke koji mogu promeniti mikrobiotu u ustima, koja se razvijala milionima godina, kaže dr Hos.

Posebno ističe opasnost česte upotrebe tečnosti za ispiranje usta, koja ubija do 99 odsto mikroba u ustima, ostavljajući za sobom samo najgore, koji se neometano šire po ustima jer nema organizama koji bi ih u tome sprečili.

Tečnost za ispitanje usta ubija do 99 odsto mikroba u ustima Foto: Shutterstock

Dr Hos savetuje da se na usnu duplju gleda kao na baštu - sa puno dobrih bakterija i loših koje treba ukloniti baš kao i korov.

Da imate korov u bašti, ne biste ga polivali kiselinom.

- Upravo to radimo svojim ustima kada ih polijemo jakom tečnošću za ispiranje usta, koja ubija sve što živi u njima. To je katastrofa - kaže Hos.

Saveti za zdravu oralnu higijenu

Stomatolog Hos savetuje da se pridržavate ovih saveta:

Počnite svoju jutarnju rutinu nege usne duplje pre doručka, a ne posle, jer sve što pojedete u ustima pretvara se u kiselinu koja može oštetiti vašu gleđ ako je odmah isperete.

Nakon buđenja, koristite blagu tečnu vodu za ispiranje usta kako biste vratili pH vrednost usta i isprali plak koji se nakupio preko noći.

Koristite konac za zube da biste uklonili plak između zuba.

Očistite jezik proizvodom namenjenim za ovu svrhu, jer i on može da sadrži plak koji je štetan za vaše oralno zdravlje.

Koristite bezbedne, visokokvalitetne paste za zube i četkice za zube sa mekim vlaknima.

Ponovite rutinu pre spavanja, a poslednji korak treba da bude ispiranje usta.

Redovno posećujte stomatologa jer oralno zdravlje utiče na vaše celokupno zdravlje.