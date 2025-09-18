Slušaj vest

Doručak se često naziva najvažnijim obrokom u toku dana. On prekida noćni post, pomaže metabolizmu da se pokrene i obezbeđuje energiju za početak dana. Ipak, mnogi ljudi odlažu doručak – jer su zauzeti, nisu gladni ili duže spavaju.

Međutim, nova dugoročna studija pokazuje da odlaganje prvog obroka može biti ozbiljnije nego što mislite. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Communications Medicine, kasnije vreme doručka kod starijih osoba povezano je sa većim rizikom od smrti.

Šta je pokazala studija?

U istraživanju je učestvovalo 2.945 osoba starosti između 42 i 94 godine u Velikoj Britaniji, koje su praćene više od 20 godina. Ovo su najvažniji nalazi stručnjaka:

  • Kako ljudi stare, imaju tendenciju da doručkuju i večeraju kasnije u toku dana.
  • Za svaki sat odlaganja doručka, rizik od smrti tokom perioda praćenja povećavao se za 8 do 11%.
  • Oni koji su doručkovali ranije imali su višu stopu desetogodišnjeg preživljavanja (~89,5%) u poređenju sa onima koji su doručkovali kasnije (~86,7%).
  • Odlaganje doručka bilo je povezano i sa češćim zdravstvenim problemima kao što su umor, loše oralno zdravlje, depresija i anksioznost. Poremećaji sna i poteškoće u pripremi obroka takođe su bili češći.

Važno je napomenuti da studija pokazuje povezanost, ali ne nužno i direktan uzrok. Moguće je da kako zdravlje opada, ljudi imaju sklonost da jedu kasnije. Ipak, vreme doručka može biti koristan pokazatelj opšteg zdravstvenog stanja.

kasna-vecera-shutterstock-2096853871.jpg
Kako ljudi stare, imaju tendenciju da doručkuju i večeraju kasnije u toku dana Foto: Shutterstock

Zašto je vreme doručka važno?

Nekoliko je razloga zbog kojih raniji doručak može imati koristi:

  • Naše telo ima unutrašnje satove (cirkadijalni ritam) koji regulišu varenje, metabolizam i lučenje hormona. Ako se obrok pomera za kasnije, ovi procesi mogu biti narušeni.
  • Kasno uzimanje hrane može skratiti vreme koje telo ima da pravilno preradi hranljive materije i ometati regenerativne procese tokom noći.
  • Kod starijih osoba, koje često imaju poremećaje sna, slabiji apetit ili zdravstvene probleme, odlaganje obroka može biti i simptom i faktor dodatnog pogoršanja zdravlja.

Ko je najviše pogođen?

  • Najveći uticaj primećen je kod starijih odraslih (sredovečnih i starijih osoba).
  • Ljudi sa zdravstvenim tegobama češće su doručkovali kasnije – naročito oni sa umorom, depresijom, anksioznošću ili problemima sa oralnim zdravljem.
  • Osobe sa genetskom sklonošću ka večernjem hronotipu („noćne ptice“) takođe češće odlažu doručak.
doručak u krevetu
Trudite se da doručkujete ranije, ubrzo nakon buđenja. Čak i pola sata ranije može imati značaja. Foto: Shutterstock

Šta možete da uradite: praktični saveti_

Ako želite da primenite rezultate studije u svom životu, evo nekoliko koraka:

  • Trudite se da doručkujete ranije, ubrzo nakon buđenja. Čak i pola sata ranije može imati značaja.
  • Održavajte redovan raspored obroka – doslednost je važna.
  • Ako se budite kasno ili niste gladni, planirajte lagane, ali hranljive opcije za doručak, kako biste barem započeli dan nekim obrokom.
  • Obratite pažnju na znakove da odlaganje doručka može biti povezano sa zdravstvenim problemima – poput hroničnog umora, promena raspoloženja ili poremećaja sna – i o tome se posavetujte sa lekarom.
  • Negujte zdrave navike u celini: kvalitetan san, uravnoteženu ishranu i redovnu fizičku aktivnost, jer sve to podržava unutrašnji sat i celokupno zdravlje.

Studija sugeriše da vreme doručka nije samo sitan detalj životnog stila. Posebno kod starijih osoba, odlaganje prvog obroka u danu povezano je sa većim rizikom od smrti i različitim zdravstvenim problemima. Iako kašnjenje sa doručkom možda ne uzrokuje direktno ranu smrt, ono može ukazivati na dublje zdravstvene poteškoće. Obratiti pažnju na to kada jedemo i truditi se da doručkujemo ranije može biti jednostavan i koristan način da podržimo zdravlje i dugovečnost.

Izvor: onlymyhealth.com/zdravlje.kurir.rs

